Θερμό καλοκαίρι για τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση- Οι αντιδράσεις έφεραν αλλαγή πορείας και αναδίπλωση σχεδιασμών

Η κυβέρνηση υποχρεώθηκε σε αναδίπλωση στο φιλόδοξο χρονοδιάγραμμα που είχε θέσει για την υλοποίηση της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης. Η κατάθεση του νομοσχεδίου μετατίθεται για τον Σεπτέμβριο, από τον Ιούλιο και στο τραπέζι μπαίνει πλέον η προοπτική η μεταρρύθμιση να αφορά και τον δεύτερο πυλώνα, τα ταμεία προνοίας, με τις όποιες ρυθμίσεις να μην υλοποιούνται άμεσα. Ο πρώτος πυλώνας, δηλαδή η μεταρρύθμιση του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων, παραμένει προτεραιότητα. Αυτή η αλλαγή τακτικής και προσέγγισης είναι αποτέλεσμα της απαίτησης των κοινωνικών εταίρων για την προώθηση μιας συνολικής συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης με στόχο την εν...