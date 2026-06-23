Η κυβέρνηση υποχρεώθηκε σε αναδίπλωση στο φιλόδοξο χρονοδιάγραμμα που είχε θέσει για την υλοποίηση της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης. Η κατάθεση του νομοσχεδίου μετατίθεται για τον Σεπτέμβριο, από τον Ιούλιο και στο τραπέζι μπαίνει πλέον η προοπτική η μεταρρύθμιση να αφορά και τον δεύτερο πυλώνα, τα ταμεία προνοίας, με τις όποιες ρυθμίσεις να μην υλοποιούνται άμεσα. Ο πρώτος πυλώνας, δηλαδή η μεταρρύθμιση του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων, παραμένει προτεραιότητα. Αυτή η αλλαγή τακτικής και προσέγγισης είναι αποτέλεσμα της απαίτησης των κοινωνικών εταίρων για την προώθηση μιας συνολικής συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης με στόχο την εν...
Θερμό καλοκαίρι για τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση- Οι αντιδράσεις έφεραν αλλαγή πορείας και αναδίπλωση σχεδιασμών
Η απαίτηση των κοινωνικών εταίρων για την προώθηση μιας συνολικής συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης με στόχο την ενίσχυση της επάρκειας των συντάξεων, αλλά και οι έντονες αντιδράσεις για τα ασφυκτικά χρονοδιαγράμματα, τορπίλισαν τον στόχο που έχει θέσει εδώ και καιρό ο υπουργός Εργασίας για κατάθεση του νομοσχεδίου πριν το κλείσιμο της Βουλής.
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