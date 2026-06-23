Μάριος Σκανδάλης: Στο επίκεντρο οι τράπεζες σε προεκλογικές περιόδους

Οι εκλογικές περίοδοι ενέχουν πάντα ένα ιδιαίτερο στοιχείο για τον τραπεζικό τομέα, υποστήριξε ο γενικός διευθυντής του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου, Μάριος Σκανδάλης, σημειώνοντας ότι τραπεζικά ζητήματα βρίσκονται στο επίκεντρο του πολιτικού διαλόγου με ιδιαίτερη ένταση και σοβαρές επιπτώσεις στην οικονομία.

Σε ομιλία του στη γενική συνέλευση του συνδέσμου, ανέφερε ότι «εδώ και κάποιους μήνες, βρισκόμαστε σε μία αναπόφευκτα διαφορετική περίοδο: αυτή της προετοιμασίας πολιτικών εκλογικών διαδικασιών. Μόλις πρόσφατα ολοκληρώθηκαν οι εκλογές για την Βουλή των Αντιπροσώπων και σύντομα αναμένουμε να μπούμε σε προεκλογική περίοδο για τις Προεδρικές».

«Οι εκλογικές περίοδοι ενέχουν πάντα ένα ιδιαίτερο στοιχείο για τον τραπεζικό τομέα. Θέματα που αφορούν άμεσα τον κλάδο μας, από τη διαχείριση δανείων και ρυθμίσεων, μέχρι ζητήματα τελών, προστασίας καταναλωτή και ψηφιακού μετασχηματισμού, βρίσκονται στο επίκεντρο του πολιτικού διαλόγου με ιδιαίτερη ένταση και σοβαρές επιπτώσεις στην οικονομία του τόπου», τόνισε.

Δεν καθορίζουμε πολιτική

«Απέναντι σε αυτήν την πραγματικότητα, η στάση μας είναι σαφής και αδιαπραγμάτευτη: Ως ο μεγαλύτερος τομέας συνεισφοράς στο ΑΕΠ των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, δεν καθορίζουμε πολιτική αλλά αντιμετωπίζουμε με ύψιστο επαγγελματισμό και τεχνοκρατική αριστεία το κάθε θέμα, ανεξαρτήτως πολιτικού χρώματος και κόστους», τόνισε.

Αξιόπιστος εταίρος πολιτείας

Στο πλαίσιο της ομιλίας του, ο κ. Σκανδάλης επεσήμανε ότι «είμαστε και θα παραμείνουμε αξιόπιστος, ειλικρινής και προβλέψιμος εταίρος της πολιτείας και υποστηρικτής στην προσπάθεια να διατηρήσουμε τη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος»..

«Η μόνη πλευρά που επιλέγουμε και φανατικά θα υποστηρίζουμε πάντοτε, είναι αυτή της Κύπρου μας, της κοινωνίας μας και των επιχειρήσεων μας. Επιλέγουμε τον ουσιαστικό και εποικοδομητικό διάλογο, βασισμένο σε στοιχεία, σε τεκμηρίωση και σε προτάσεις που θα οδηγήσουν σε σταθερότητα και βιώσιμη ευημερία του κόσμου μας», υπογράμμισε.

Χρονιά με πολλές, ποικιλόμορφες προκλήσεις και …μεγάλες αντοχές

O κ. Σκανδάλης, σημείωσε ακόμη ότι από το περασμένο καλοκαίρι μέχρι σήμερα, το διεθνές περιβάλλον έχει επιδεινωθεί σε βαθμό που λίγοι είχαν προβλέψει.

«Οι γεωπολιτικές εντάσεις έχουν πάρει διαστάσεις πρωτοφανούς έκτασης και έντασης: από τη Μέση Ανατολή μέχρι την Ουκρανία, από τους εμπορικούς πολέμους μέχρι τη γεωπολιτική αστάθεια που ανατρέπει ισορροπίες δεκαετιών. Σε αυτό το κλίμα, κανείς δεν θα ανέμενε ότι μια μικρή ανοικτή οικονομία σαν την κυπριακή θα μπορούσε να σταθεί στα πόδια της», ανέφερε.

«Και όμως, όχι μόνο σταθήκαμε αλλά αποδείξαμε στην πράξη ότι όλα αυτά που τα προηγούμενα χρόνια διαφημίζαμε για την Κύπρο, ως τον συνδετικό κρίκο τριών ηπείρων, ως τη γέφυρα της Ευρώπης προς τη Μέση Ανατολή και ως το επιχειρηματικό κέντρο για επενδύσεις και σύστατη εταιρειών, είναι πραγματικότητα».

Εξωτερικές αλλά και εσωτερικές προκλήσεις

Σύμφωνα με τον κ. Σκανδάλη, οι προκλήσεις δεν ήταν μόνο εξωτερικές. Η Κύπρος, πρόσθεσε, αντιμετώπισε και εσωτερικές κρίσεις σοβαρού χαρακτήρα. «Η καταστροφική πυρκαγιά στην ορεινή Λεμεσό έπληξε σε βάθος όχι μόνο το περιβάλλον αλλά και τοπικές κοινωνίες και επιχειρήσεις. Ο αφθώδης πυρετός χτύπησε τον πρωτογενή τομέα, ως μια έντονη υπενθύμιση ότι οι φυσικοί κίνδυνοι παραμένουν πραγματικοί και με άμεσες οικονομικές συνέπειες».

«Σε αυτές τις κρίσεις, οι τράπεζες δεν αδράνησαν. Στάθηκαν δίπλα στην οικονομία, στους πελάτες τους και γενικά στην κοινωνία και τους τοπικούς πληθυσμούς που επλήγησαν, έμπρακτα και ανθρώπινα», υπογράμμισε.

Εύρωστη οικονομική διαχείριση

Παράλληλα, ανέφερε ότι η ισχυρή κερδοφορία των τραπεζών που απορρέει από τις αυστηρές στρατηγικές εσωτερικής αναδιάρθρωσης, συγκράτησης εξόδων και ψηφιοποίησης των εργασιών τους, ενδυναμώνει την ευρωστία των τραπεζικών ιδρυμάτων και διαβεβαιώνει την σταθερότητα των κεφαλαιακών και άλλων υποχρεώσεων τους, οδηγώντας στη συνολική σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος της Κύπρου.

«Οι τράπεζες είναι αδιαμφισβήτητα η κύρια πηγή και ο παράγοντας ενεργοποίησης βιώσιμων λύσεων. Ενδυναμώνοντας τις τράπεζες μας βεβαιώνουμε και την ενδυνάμωση της οικονομίας μας, κάτι που αποδείχθηκε περίτρανα τα τελευταία χρόνια. Αυτό είναι το πνεύμα που μας χαρακτηρίζει ως θεσμό και αυτό δεσμευόμαστε να διαφυλάξουμε και να συνεχίσουμε να μετουσιώνουμε σε πράξη».

Η νέα δυναμική εξωστρεφής στρατηγική

Τέλος, αναφέρθηκε στη νέα στρατηγική εξωστρέφειας του συνδέσμου τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό και στο στρατηγικό τρίπτυχο του συνδέσμου που είναι:

-Βιώσιμη Οικονομική ανάπτυξη & Χρηματοοικονομική Σταθερότητα

-Κοινωνική ευημερία και

-Εύρωστη και αποτελεσματική λειτουργία των επιχειρήσεων.