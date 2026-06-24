Η Κύπρος φιλοξενεί ευρωπαϊκό εργαστήριο για την καταπολέμηση της απάτης

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) και ο Εθνικός Συντονιστικός Φορέας για την Καταπολέμηση της Απάτης κατά των Συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (AFCOS Κύπρου) προωθούν τη χρήση ψηφιακών εργαλείων και καινοτόμων μεθόδων για την ενίσχυση της προστασίας των κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο του 2ου Τεχνικού Εργαστηρίου για τα Ψηφιακά Εργαλεία Καταπολέμησης της Απάτης που πραγματοποιείται στη Λεμεσό.

Σύμφωνα με δελτίο Τύπου του Γενικού Λογιστηρίου, το εργαστήριο, που διεξάγεται από τις 22 έως τις 24 Ιουνίου υπό την αιγίδα της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ και με τη στήριξη του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας, συγκεντρώνει σχεδόν 100 εμπειρογνώμονες από κράτη μέλη της ΕΕ, την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO), την Europol, τη Eurojust, το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο και την OLAF.

Κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου παρουσιάζονται τα πρώτα αποτελέσματα της πρωτοβουλίας Digital Anti-Fraud Toolbox, η οποία ξεκίνησε τον Μάιο του 2025 με στόχο την ανάπτυξη πρακτικών εργαλείων και μεθοδολογιών που διευκολύνουν τον έγκαιρο εντοπισμό περιστατικών απάτης, την αποτελεσματικότερη διερεύνηση υποθέσεων και την καλύτερη προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης.

Οι εργασίες επικεντρώνονται, μεταξύ άλλων, στη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης για τον εντοπισμό ύποπτων μοτίβων, στην αξιοποίηση προηγμένων αναλυτικών μεθόδων για την έγκαιρη ανίχνευση της απάτης και στην ενοποίηση δεδομένων από εθνικές και ευρωπαϊκές πηγές, με στόχο τη στήριξη ταχύτερων και αποτελεσματικότερων διασυνοριακών ερευνών.

Στην εναρκτήρια ομιλία του, ο Γενικός Λογιστής της Δημοκρατίας και Πρόεδρος του AFCOS Κύπρου, Ανδρέας Αντωνιάδης, ανέφερε ότι η ψηφιοποίηση των ελέγχων αποτελεί σημαντικό εργαλείο για την έγκαιρη και αποτελεσματική προστασία των δημόσιων και ευρωπαϊκών πόρων, υπογραμμίζοντας ότι η τεχνολογία πρέπει να αξιοποιείται για την πρόληψη, την ανίχνευση και τη διερεύνηση περιπτώσεων απάτης.

Από την πλευρά του, ο Γενικός Διευθυντής της OLAF, Petr Klement, δήλωσε ότι η κοινή προσπάθεια για ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων καταδεικνύει την αποφασιστικότητα των ευρωπαϊκών θεσμών και της Κυπριακής Προεδρίας να ενισχύσουν την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ σε ένα ολοένα πιο σύνθετο ψηφιακό περιβάλλον.

Προστίθεται ότι στο πλαίσιο του εργαστηρίου, η Κύπρος παρουσίασε επίσης την προσέγγισή της για την ενίσχυση των ελέγχων που αφορούν πιθανές συγκρούσεις συμφερόντων και περιπτώσεις διπλής χρηματοδότησης, αξιοποιώντας ευρωπαϊκά και εθνικά εργαλεία και βάσεις δεδομένων, όπως το σύστημα ARACHNE, το Αρχείο Πληθυσμού, το Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων και τα δεδομένα της Κυβερνητικής Αποθήκης Πληροφοριών.

Παράλληλα, η OLAF και το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας υπέγραψαν διμερή διοικητική συμφωνία που διευκολύνει την πρόσβαση της OLAF σε εθνικά εταιρικά δεδομένα και πληροφορίες πραγματικών δικαιούχων, ενισχύοντας τη διαφάνεια και τη διερεύνηση πιθανών υποθέσεων απάτης.

Σύμφωνα με το Γενικό Λογιστήριο, το εργαστήριο πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία η Κύπρος έχει ενισχύσει σημαντικά το εθνικό πλαίσιο καταπολέμησης της απάτης, μέσω της θέσπισης σχετικής νομοθεσίας για το AFCOS και της υιοθέτησης της πρώτης Εθνικής Στρατηγικής για την Καταπολέμηση της Απάτης με στόχο την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πηγή: ΚΥΠΕ