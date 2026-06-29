Νέος φορέας για το κυπριακό επιχειρείν

Με τη σύσταση του Κυπριακού Οργανισμού Ανάπτυξης Επιχειρήσεων επιχειρείται να μπει σε πιο οργανωμένη βάση η πολιτική ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, την καινοτομία και την εξωστρέφεια.

Το σχετικό νομοσχέδιο κατατέθηκε στη Βουλή την Πέμπτη. Όπως αναφέρεται στην εισηγητική έκθεση, σκοπός του Κυπριακού Οργανισμού Ανάπτυξης Επιχειρήσεων είναι να συμβάλει στη βελτίωση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων και νεοφυών επιχειρήσεων και αυτοεργοδοτουμένων καθώς και στην κάλυψη χρηματοδοτικών κενών που παρατηρούνται στην αγορά, τηρουμένων των εθνικών και ενωσιακών κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων.

Ο νέος οργανισμός εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό για ενδυνάμωση του επιχειρηματικού οικοσυστήματος, σε μια περίοδο όπου η κυπριακή οικονομία καταγράφει θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης, αλλά εξακολουθεί να αντιμετωπίζει διαρθρωτικές προκλήσεις, όπως η χαμηλή παραγωγικότητα και η ανάγκη για τεχνολογικό εκσυγχρονισμό.

Στο κυβερνητικό πλάνο, όπως αποτυπώνεται στο Στρατηγικό Πλαίσιο Δημοσιονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών, η στήριξη του επιχειρείν αναδεικνύεται σε βασική προτεραιότητα, με παρεμβάσεις που αφορούν τη μείωση της γραφειοκρατίας, τη βελτίωση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην προσέλκυση ποιοτικών επενδύσεων, οι οποίες θα μπορούν να ενισχύσουν την παραγωγική βάση της οικονομίας και να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Μεταξύ των πρωτοβουλιών που προωθούνται, περιλαμβάνονται η βελτιστοποίηση των διαδικασιών για την εξασφάλιση αδειών παραμονής και εργασίας του εξειδικευμένου προσωπικού από τρίτες χώρες, καθώς και η ανάπτυξη σύγχρονων υποδομών για τις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών.