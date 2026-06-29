Μουσιούττας: Αναγκαία η προστασία εργαζομένων από επιπτώσεις κλιματικής αλλαγής

Στο τελευταίο Συμβούλιο Υπουργών Κοινωνικής Πολιτικής (EPSCO) υπό την Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που πραγματοποιείται τη Δευτέρα στο Λουξεμβούργο, αναφέρθηκε ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Μαρίνος Μουσιούττας, το πρωί της Δευτέρας, σηματοδοτώντας την ολοκλήρωση ενός ταξιδιού συνεργασίας και κοινής ευρωπαϊκής προσπάθειας για μια Ευρώπη που τοποθετεί τον άνθρωπο στο επίκεντρο των πολιτικών της.

Στις δηλώσεις του, τόνισε τη σημασία της σημερινής συζήτησης για την προστασία των εργαζομένων από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

«Σήμερα, στο τελευταίο Συμβούλιο Υπουργών υπό την Κυπριακή Προεδρία, ολοκληρώνεται ένα ταξίδι συνεργασίας και κοινής ευρωπαϊκής προσπάθειας. Ήταν μια διαδρομή απαιτητική, αλλά και ουσιαστική, που έδειξε ότι η Ευρώπη μπορεί να προχωρά όταν υπάρχει επιμονή και κοινό όραμα», δήλωσε ο κ. Μουσιούττας προσερχόμενος στη συνεδρίαση.

Αναφερόμενος στις προτεραιότητες της σημερινής συνεδρίασης, ο Υπουργός Εργασίας σημείωσε ότι οι Υπουργοί θα εξετάσουν την Εαρινή Δέσμη του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου 2026 και τις νέες ανά χώρα συστάσεις, με στόχο την ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της παραγωγικότητας των ευρωπαϊκών αγορών εργασίας. «Από την αρχή της Προεδρίας μας θέσαμε στο επίκεντρο τον άνθρωπο και την ανάγκη για μια Ευρώπη που στηρίζει τους πολίτες της, προστατεύει τους εργαζόμενους και δημιουργεί περισσότερες ευκαιρίες για όλους», ανέφερε.

Επίσης, έκανε αναφορά στη δίκαιη κινητικότητα των εργαζομένων και στην ανάγκη εκσυγχρονισμού των κανόνων κοινωνικής ασφάλισης, ώστε να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες συνθήκες της αγοράς εργασίας. «Θα συζητήσουμε το μέλλον της δίκαιης κινητικότητας των εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να προσαρμόσουμε τους κανόνες κοινωνικής ασφάλισης στις σύγχρονες αγορές εργασίας», σημείωσε.

Ο κ. Μουσιούττας στάθηκε ακόμη στην ανάγκη προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων απέναντι στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, με ιδιαίτερη έμφαση στις ακραίες θερμοκρασίες που επικρατούν αυτή την περίοδο στην Ευρώπη. «Δεν μπορούμε να μιλάμε για ανθεκτικότητα χωρίς να διασφαλίζουμε την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων. Θα συζητήσουμε πώς μπορούμε να τους προστατεύσουμε αποτελεσματικότερα από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, ιδιαίτερα από την έκθεσή τους σε ακραίες θερμοκρασίες στους χώρους εργασίας», τόνισε.

Καταλήγοντας, ο Υπουργός επανέλαβε ότι στόχος όλων των πρωτοβουλιών που προωθήθηκαν κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας παραμένει η οικοδόμηση μιας πιο κοινωνικής Ευρώπης. «Ο κοινός παρονομαστής όλων των προσπαθειών μας είναι ένας: μια Ευρώπη που διασφαλίζει πραγματικά δίκαιες, ασφαλείς και αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας για όλους», ανέφερε κλείνοντας.

Πηγή: ΚΥΠΕ