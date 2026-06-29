Κεντρική Τράπεζα: Στο 1,5% το ποσοστό του αντικυκλικού αποθέματος ασφάλειας (CCyB)

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ) διατηρεί το ποσοστό του αντικυκλικού αποθέματος ασφάλειας (CCyB) στο 1,5%, με ημερομηνία εφαρμογής από τις 14 Ιανουαρίου 2026.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η ΚΤΚ, σύμφωνα με τους περί Μακροπροληπτικής Εποπτείας των Ιδρυμάτων Νόμους του 2015 έως 2022, έκρινε αναγκαίο όπως διατηρήσει, το ποσοστό του CCyB στο 1,5%, ποσοστό που υιοθετήθηκε με βάση την απόφαση της ΚΤΚ που ανακοινώθηκε στις 14 Ιανουαρίου 2025. Το εν λόγω ποσοστό εφαρμόζεται από τις 14 Ιανουαρίου 2026.

Ο συνοπτικός πίνακας με τις ποσοτικές παραμέτρους που χρησιμοποιεί η ΚΤΚ για τη σχετική αξιολόγηση, συμπεριλαμβανομένου του δείκτη πίστωσης προς το ΑΕΠ (Credit-to-GDP ratio) και της απόκλισης του από τη μακροπρόθεσμη τάση του (Credit-to-GDP gap), παρατίθεται σε αυτό το αρχείο.

Περισσότερες πληροφορίες σε σχέση με το ποσοστό του CCyB που έχει καθοριστεί ανά τρίμηνο, με ισχύ από 1 Ιανουαρίου 2016, καθώς και σε σχέση με τον οδηγό αποθέματος, παρουσιάζονται σε αυτό το αρχείο.