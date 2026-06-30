Δασμός 3 ευρώ στα μικροδέματα: Τι αλλάζει από αύριο στις online αγορές μας;

Από αύριο Τετάρτη 1η Ιουλίου η ΕΕ επιβάλλει δασμούς 3 ευρώ στα μικρά δέματα που εισάγονται στις 27 χώρες μέλη με στόχο τον περιορισμό της εισροής στην Ευρώπη προϊόντων -στην συντριπτική τους πλειονότητα κινέζικων- που δεν συμμορφώνονται πάντα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα.

Σε τι συνίσταται ο δασμός αυτός

Ο δασμός των 3 ευρώ θα ισχύει για δέματα αξίας μικρότερης των 150 ευρώ που εισάγονται στην ΕΕ, τα οποία συνήθως αγοράζονται ηλεκτρονικά και μέχρι σήμερα εξαιρούνταν από όλους τους δασμούς.

Θα επιβάλλεται ανά είδος αντικειμένου ανεξαρτήτως αριθμού: αν ένα πακέτο περιέχει, για παράδειγμα, ένα μπλουζάκι και ένα ζευγάρι παπούτσια, ο αγοραστής θα πρέπει να πληρώσει δύο φορές τον δασμό των 3 ευρώ. Αντιθέτως, αν το πακέτο περιέχει δύο, πέντε ή και 15 μπλουζάκια και κανένα άλλο προϊόν, θα πληρώσει μόνο 3 ευρώ. Αυτή η ιδιομορφία σχετίζεται με τον τρόπο υπολογισμού των τελωνειακών δασμών εντός της ΕΕ.

Ο δασμός αυτός είναι προσωρινός: τίθεται σε εφαρμογή μέχρι να αλλάξει ριζικά το ευρωπαϊκό τελωνιακό σύστημα, κάτι που αναμένεται να γίνει σε διάστημα δύο ετών.

Εξάλλου από τον Νοέμβριο θα προστεθούν σε αυτόν και «τέλη επεξεργασίας», τα οποία θα βοηθήσουν στη χρηματοδότηση των τελωνειακών υπηρεσιών. Το ποσό των τελών αυτών δεν έχει ακόμη καθοριστεί, αλλά θα μπορούσε να φτάσει τα 2 ευρώ ανά δέμα.

Ποιος είναι ο στόχος

Αρχικά η ΕΕ σκόπευε να επιβάλει δασμούς στις εισαγωγές μικρών δεμάτων από το 2028 μέσω της τελωνειακής μεταρρύθμισης. Όμως οι 27 χώρες μέλη αποφάσισαν να επιταχύνουν τη διαδικασία λόγω της κατακόρυφης αύξησης των αγορών μικρής αξίας μέσω ασιατικών κυρίως πλατφόρμων, όπως η Shein και η Temu.

Στόχος είναι τόσο η προστασία των καταναλωτών από δυνητικά επικίνδυνα προϊόντα όσο και η υπεράσπιση των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και εμπόρων από αυτό που θεωρείται αθέμιτος ανταγωνισμός.

Περίπου 4,6 δισεκατομμύρια μικρά δέματα εισήλθαν στην ευρωπαϊκή αγορά το 2024, δηλαδή περισσότερα από 145 το δευτερόλεπτο, με το 91% αυτών να προέρχεται από την Κίνα. Αυτή η εισροή αφορολόγητων εισαγόμενων δεμάτων θεωρήθηκε άδικη από τους Ευρωπαίους παραγωγούς και λιανοπωλητές.

Επιπλέον, δεδομένου του μεγάλου αριθμού των δεμάτων, πολύ συχνά είναι αδύνατο να ελεγχθεί αν τα προϊόντα που περιέχουν συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα, γεγονός που επιτρέπει την εισαγωγή στην ΕΕ επικίνδυνων προϊόντων ή απομιμήσεων.

Η ΕΕ πιστεύει ότι ο δασμός θα μειώσει αυτό το φαινόμενο αυξάνοντας το κόστος των παραγγελιών πολύ μικρής αξίας και ενθαρρύνοντας τις πλατφόρμες να εισάγουν σε μεγάλες ποσότητες τα προϊόντα τους.

Παράλληλα τα έσοδα από τον φόρο αυτό θα χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση ελέγχων στα ευρωπαϊκά αεροδρόμια και τα λιμάνια.

Ποιος θα πληρώσει τον δασμό

Νομικά είναι ξεκάθαρο: οι εταιρείες θα πρέπει να πληρώσουν τον δασμό, αλλά έχουν το δικαίωμα να μετακυλήσουν το κόστος στους καταναλωτές, εφόσον τους έχουν ενημερώσει σχετικά.

«Οι καταναλωτές στο διαδίκτυο δεν είναι υπεύθυνοι για την καταβολή του φόρου», επεσήμανε ένας Ευρωπαίος αξιωματούχος. Αυτή η ευθύνη βαρύνει τους εισαγωγείς ή τους πωλητές, οι οποίοι στη συνέχεια αποφασίζουν εάν θα τον μετακυλήσουν ή όχι στους καταναλωτές.

Οι ενώσεις καταναλωτών έχουν ήδη προειδοποιήσει τους πολίτες για το ενδεχόμενο απάτης.

Οι πλατφόρμες μπορούν να αποφύγουν τον δασμό;

Οι Βρυξέλλες διαβεβαιώνουν ότι θα ελέγχουν προσεκτικά τις στρατηγικές που θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν οι πλατφόρμες προκειμένου να προσπαθήσουν να αποφύγουν τον φόρο: για παράδειγμα στέλνοντας δέματα μέσω χωρών εταίρων της ΕΕ, όπως η Ελβετία, στις εισαγωγές από την οποία δεν επιβάλλονται τελωνειακοί δασμοί.

Αυτές οι πρακτικές απαγορεύονται ήδη από την ευρωπαϊκή νομοθεσία, καθώς οι τελωνειακοί δασμοί εφαρμόζονται με βάση τη χώρα προέλευσης του προϊόντος και όχι τη χώρα που το εξάγει στην ΕΕ.

Επιπλέον, αρκετοί γίγαντες του ηλεκτρονικού εμπορίου κατασκευάζουν τεράστιες αποθήκες στην Ευρώπη για να εισάγουν προϊόντα χύμα και στη συνέχεια να τα μεταπωλούν σε λιανική τιμή στην ευρωπαϊκή αγορά. Δεδομένου ότι η αξία αυτών των προϊόντων θα υπερβαίνει τα 150 ευρώ δεν θα καταβάλλουν τον φόρο των 3 ευρώ, αλλά θα υπόκεινται στους συνήθεις τελωνειακούς δασμούς που ισχύουν στην ΕΕ.

Με αυτό τον τρόπο οι πλατφόρμες θα επωφεληθούν: εισάγοντας προϊόντα χύμα (σε παλέτες ή ακόμα και ολόκληρα εμπορευματοκιβώτια), θα απλοποιήσουν και θα συντομεύσουν σημαντικά τις τελωνειακές διαδικασίες. Όμως αυτό ακριβώς ελπίζουν και οι Ευρωπαίοι, καθώς θέλουν να διευκολύνουν τον έλεγχο των αγαθών κατά την άφιξή τους στην ΕΕ: είναι πολύ πιο αποτελεσματικό για τα τελωνεία να ελέγχουν ολόκληρες αποστολές του ίδιου προϊόντος παρά μια συλλογή μικρών, διαφορετικών δεμάτων.

Πηγή: ΚΥΠΕ