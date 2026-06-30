Κουμής: Σε σταθερή τροχιά ο τουρισμός, μηχανισμούς που θα προβλέπουν κρίσεις ζητούν οι ξενοδόχοι

Τα στατιστικά Μαΐου και Ιουνίου υποδηλώνουν ότι ο κυπριακός τουρισμός επέστρεψε σε σταθερή τροχιά, τόνισε ο Υφυπουργός Τουρισμού Κώστας Κουμής, μιλώντας στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου, η οποία συζήτησε το θέμα «Οι επιπτώσεις στην εγχώρια τουριστική βιομηχανία συνεπεία της έκρυθμης κατάστασης στη Μέση Ανατολή και τα μέτρα στήριξης των επηρεαζομένων».

«Υπό τις περιστάσεις και έχοντας υπόψη το έντονο σοκ που υπέστη η τουριστική οικονομία, οι απώλειες, όπως διαφαίνεται από τα στατιστικά Μαΐου, έχουν περιοριστεί σε πολύ μεγάλο βαθμό», επεσήμανε ο Υφυπουργός.

«Το πλέον σημαντικό είναι ότι ο κυπριακός τουρισμός επέστρεψε, ότι τα μέτρα που λήφθηκαν διαφαίνεται ότι λειτούργησαν και λειτουργούν ωφέλιμα και ότι για άλλη μια φορά η τουριστική οικονομία της χώρας μας επιδεικνύει ανθεκτικότητα», είπε.

Ο κ. Κουμής σημείωσε ότι σίγουρα δεν μπορούμε να μιλάμε για έτος ρεκόρ το 2026, καθώς «έχουν καταγραφεί σημαντικές απώλειες τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο» και πρόσθεσε ότι ο Μάιος περιόρισε την μείωση στις αφίξεις τουριστών στο 4,9%, σε σύγκριση με τον Μάιο του 2025, και σημείωσε άνοδο 8,1%, σε σύγκριση με το 2024.

Ανέφερε επίσης ότι οι μήνες Ιανουάριος και Φεβρουάριος του 2026 αποτελούν τους καλύτερους μήνες στην ιστορία του κυπριακού τουρισμού και πρόσθεσε πως αυτό αποτελεί «ένδειξη ότι το 2026 ξεκίνησε πολύ δυναμικά, παίρνοντας την σκυτάλη από το 2025 που αποτελεί έτος ρεκόρ για το κυπριακό τουρισμό, και έδειξε ότι είχε γίνει και φέτος ένας πολύ καλός προγραμματισμός».

«Το 2026 είναι αναμφίβολα ένα πολύ ιδιόμορφο έτος», καθώς ξεκίνησε «πολύ δυναμικά», με τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο να καταγραφούν συνολικά σημαντική άνοδο της τάξης του 9,1% στις αφίξεις σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος και 25,9% και 27,9% σε σύγκριση με τα έτη 2024 και 2023, αντίστοιχα, πρόσθεσε.

Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι ο Ιανουάριος κατέγραψε άνοδο 8,5% σε σύγκριση με τον Ιανουάριο του 2025 και άνοδο 38,3% και 34,3% σε σύγκριση με τα έτη 2024 και 2023, αντίστοιχα. Σε σύγκριση με το 2022 η άνοδος ανέρχεται στο 176%.

Πρόσθεσε ότι ο Φεβρουάριος κατέγραψε άνοδο 9,5% σε σύγκριση με το 2025 και άνοδο 17,2% σε σύγκριση με το 2024 και 23% σε σύγκριση με το 2023.

Αναφορικά με ένδειξη αφίξεων επιβατών (όχι αφίξεις τουριστών) για τον μήνα Ιούνιο, ο κ. Κουμής είπε ότι από την 1η μέχρι την 22η Ιουνίου καταγράφεται μείωση της τάξεως του 4,3% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, αλλά καταγράφεται άνοδος 7,1% σε σύγκριση το 2024 και άνοδος 12,8% σε σύγκριση με το 2023.

Ο Υφυπουργός Τουρισμού είπε ότι «ο κυπριακός τουρισμός πλήρωσε ακριβά» το τίμημα της διένεξης στην Μέση Ανατολή με απώλειες χιλιάδων κρατήσεων και μια μεγάλη περίοδο παγοποίησης νέων κρατήσεων.

Ανέφερε ότι όλα αυτά μεταφράζονται σε απώλειες εσόδων για την πολιτεία και τη βιομηχανία, ήταν όμως αναπόφευκτο, όπως είπε, λαμβάνοντας υπόψη τα όσα συνέβησαν στη χώρα μας, με αποκορύφωμα το χτύπημα στις βρετανικές βάσεις την 1η Μαρτίου.

Αναφέρθηκε στη συνέχεια στις «σημαντικές ακυρώσεις» που κατέγραψαν οι μήνες Μάρτιος και Απρίλιος του 2026, σε σύγκριση με τα προηγούμενα έτη, και στα αρνητικά δημοσιεύματα ότι η Κύπρος δεν είναι ασφαλής προορισμός που επέφεραν αναστάτωση.

Το κτύπημα στις κυρίαρχες βρετανικές βάσεις την 1η Μαρτίου είχε αποτέλεσμα να προκύψει έντονη αρνητική δημοσιότητα, αλλά και να συμβούν διάφορα άλλα που επηρέασαν αναμφίβολα τον κυπριακό τουρισμό, πρόσθεσε.

Ο κ. Κουμής είπε ότι «μέσα σε ένα βράδυ απολέστηκε μεγάλο μέρος των πτητικών προγραμμάτων της χώρας μας», με αρκετές εταιρείες να ακυρώνουν επ’ αόριστο τα πτητικά τους προγράμματα.

Ανέφερε, ωστόσο, ότι μέσα σε ένα διάστημα 2 - 3 ημερών συμφωνήθηκε στην διάρκεια της διεθνούς τουριστικής έκθεσης του Βερολίνου «η επιστροφή όλων των αεροπορικών εταιρειών», που επανήλθαν σε ένα διάστημα περίπου μιας εβδομάδας με χαμηλότερες συχνότητες πτήσεων.

Είπε ακόμη ότι από την 1η Μαρτίου το Υφυπουργείο Τουρισμού ξεκίνησε να διαχειρίζεται το θέμα με γραπτές σαφέστατες και αναλυτικές οδηγίες του πολιτικού προϊστάμενου ως τουριστική κρίση και πρόσθεσε πως αυτό δεν βγήκε προς τα έξω επειδή η λέξη κρίση πάντοτε στον τουρισμό κοστίζει.

Ανέφερε επίσης ότι το Υφυπουργείο Τουρισμού προχώρησε σε συνεργασία με οίκο δημοσίων σχέσεων που είναι συμβαλλόμενος με την Κυπριακή Δημοκρατία με σκοπό την αποκατάσταση της φήμης της χώρας, επενδύοντας κατά κύριο λόγο στην επικοινωνία μηνυμάτων ότι η Κύπρος ήταν και είναι ασφαλής προορισμός».

Στη συνέχεια ο Υφυπουργός αναφέρθηκε σε σειρά ενεργειών που έγιναν για ενίσχυση της ζήτησης υπό τις περιστάσεις.

Μιλώντας στη συνεδρία, εκπρόσωπος της Ένωσης Δήμων προέβη σε αναδρομή από το 2020 μέχρι και το 2026 λέγοντας ότι «περάσαμε πέντε κρίσεις» και αναφέρθηκε στην ανάγκη δημιουργίας μηχανισμού αντιμετώπισης κρίσεων.

Αυτές οι κρίσεις οφείλονται σε εξωγενείς παράγοντες και θα πρέπει να υπάρχει σχέδιο την στιγμή που γίνονται οι κρίσεις, πρόσθεσε.

Είπε ακόμη ότι το βασικό είναι να διασφαλιστεί η συνδεσιμότητα τους επόμενους μήνες και πρόσθεσε ότι ο κόσμος νοιώθει ακόμη ανασφάλεια και κλείνει διακοπές την τελευταία στιγμή, ενώ ζήτησε πιο επιθετικό μάρκετινγκ.

Ανέφερε επίσης ότι διαφαίνεται ότι για τα μέσα Αυγούστου υπάρχει μια σημαντική ζήτηση και πρόσθεσε πως τα έσοδα από τις παραλίες είναι μειωμένα κατά 35%.

Μιλώντας στη συνεδρία, ο Γενικός Διευθυντής του ΠΑΣΥΞΕ Χρίστος Αγγελίδης είπε ότι ο σύνδεσμος ανέλαβε σημαντικές δράσεις από την πρώτη στιγμή και έτρεξε μοντέλο για κρατήσεις σε ξενοδοχεία που έδειξε μείωση 20% μέχρι σήμερα.

Ο κ. Αγγελίδης είπε ότι ο σύνδεσμος προέβη σε προτάσεις προς το Υπουργικό Συμβούλιο και «καταλήξαμε στην προσπάθεια ενίσχυσης της απασχόλησης».

Ο ΓΔ του ΠΑΣΥΞΕ εξέφρασε την ελπίδα ότι θα γίνουν οι πληρωμές στις επόμενες ημέρες που αφορούν το Ειδικό Σχέδιο Στήριξης της Απασχόλησης στον Ξενοδοχειακό Τομέα, ενώ είπε ότι είναι ανάγκη να κτιστούν μηχανισμοί που να μπορούν να προβλέπουν ή να αντιμετωπίζουν κρίσεις.

Ο ΓΓ της ΓΣ ΠΟΒΕΚ Στέφανος Κουρσάρης είπε ότι δεν στηρίχθηκε οικονομικά από την Κυβέρνηση ο υπόλοιπος τουριστικός τομέας και κάλεσε την Κυβέρνηση να στηρίξει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Ο Γενικός Γραμματέας του Παγκύπριου Συνδέσμου Ιδιοκτητών Κέντρων Αναψυχής (ΠΑΣΙΚΑ) Φάνος Λεβέντης εξέφρασε την ανάγκη δημιουργίας μηχανισμού αντιμετώπισης κρίσεων με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων, ενώ ανέφερε ότι δεν λήφθηκε απόφαση για οικονομική στήριξη των κέντρων αναψυχής.

Εκπρόσωπος του Συνδέσμου Τουριστικών Επιχειρήσεων Κύπρου (ΣΤΕΚ) είπε ότι ο ΣΤΕΚ από την πρώτη στιγμή μαζί με τον ΠΑΣΥΞΕ επικοινώνησε με τα αρμόδια όργανα για να μεταφέρουν τις ανησυχίες τους και πρόσθεσε ότι ο τουρισμός δεν επανήλθε ακόμη σε ομαλότητα.

Ανέφερε ότι το πρώτο πεντάμηνο υπάρχει μείωση 13,3% και η πληρότητα είναι μειωμένη μέχρι 20%, ενώ μειωμένη είναι και η δαπάνη των τουριστών.

Ζητήσαμε να υπάρξει ένας μηχανισμός διαχείρισης των κρίσεων που να ενισχύει τη συνεργασία κράτους και ιδιωτικού τομέα, ανέφερε και πρόσθεσε ότι πρέπει να απασχολήσει το θέμα της αύξησης του προϋπολογισμού του Υφυπουργείου για προώθηση και διαφήμιση του κυπριακού τουρισμού.

Ανέφερε επίσης ότι οι ξενοδόχοι δεν έχουν πληρωθεί ακόμη από το Ειδικό σχέδιο στήριξης της απασχόλησης για τους μισθούς που κατέβαλαν στους εργαζομένους τους και πρόσθεσε πως υπήρξε καθυστέρηση από το κράτος να απευθυνθεί στην ΕΕ για κρατική ενίσχυση.

Εκπρόσωπος της ΟΕΒ είπε ότι η Ομοσπονδία εξέφρασε την ανάγκη να παρθούν επιπρόσθετα μέτρα για να μειωθούν οι επιπτώσεις και πρόσθεσε ότι το μέτρο για στήριξη των εργαζομένων του τομέα ήταν πολύ σημαντικό.

Εκπρόσωπος του ΚΕΒΕ είπε ότι η ομοσπονδία εξέφρασε από την αρχή ανησυχία και συγκάλεσε συσκέψεις με τους αρμόδιους του κάθε τομέα, ενώ ζήτησε μέτρα ενίσχυσης.

Εκπρόσωπος του Συνδέσμου τουριστικών και ταξιδιωτικών πρακτόρων εξέφρασε την ανάγκη να υπάρξει μηχανισμός διαχείρισης κρίσεων και η Κύπρος να έχει εταιρείες δημοσίων σχέσεων σε κύριες αγορές του εξωτερικού.

Εκπρόσωπος της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου είπε ότι οι κοινότητες που επηρεάστηκαν αναφέρθηκαν σε μείωση 30% από τον Απρίλιο και ότι θα έχουν σημαντική μείωση στα έσοδα τους.

Το Μέλος Δ.Σ. της ΕΤΑΠ Λάρνακας Βίκτωρ Μαντοβάνης είπε ότι θα πρέπει να διδαχθούμε από αυτή την κρίση και πρόσθεσε ότι έχουμε ένα προϊόν πεπαλαιωμένο σε σχέση με υποδομές.

Είπε ακόμη ότι επηρεάστηκαν από την κρίση μικρές μονάδες και αγροτουριστικά στην Λάρνακα.

Εξάλλου, σε δηλώσεις μετά τη συνεδρία, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Νίκος Γεωργίου είπε ότι δύο διαφορετικές εικόνες παρουσιάστηκαν σήμερα στη συνεδρία σχετικά με τις επιπτώσεις της γεωπολιτικής κρίσης στον τουρισμό και πρόσθεσε πως «από τη μία πλευρά, οι θεσμικοί φορείς του τουρισμού ανέφεραν ότι η μείωση των τουριστικών αφίξεων και των κρατήσεων είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτή που παρουσιάζεται επίσημα».

Από την άλλη, συνέχισε, το Υφυπουργείο Τουρισμού υποστήριξε ότι η κατάσταση έχει πλέον σταθεροποιηθεί και ότι ο τουρισμός έχει επιστρέψει σε σταθερή πορεία.

Ο κ. Γεωργίου είπε ότι αυτή η διάσταση απόψεων αναδεικνύει την έλλειψη συντονισμού, οργάνωσης και ενός αποτελεσματικού μηχανισμού συνεργασίας μεταξύ του κράτους και των φορέων του τουρισμού.

«Η χώρα χρειάζεται κοινές δράσεις, συντονισμένες ενέργειες και έναν μόνιμο μηχανισμό διαχείρισης κρίσεων, ώστε να μπορεί να ανταποκρίνεται άμεσα και αποτελεσματικά σε καταστάσεις που επηρεάζουν έναν από τους σημαντικότερους πυλώνες της οικονομίας μας», πρόσθεσε.

Είπε ακόμη ότι ο τουρισμός αποτελεί τη βαριά βιομηχανία της χώρας και πρόσθεσε πως οι δεκάδες χιλιάδες εργαζόμενοι και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο είναι τα γρανάζια που κινούν αυτή τη βιομηχανία και «αξίζουν ουσιαστική οικονομική στήριξη και αναγνώριση, ώστε να μπορούν να συνεχίσουν να προσφέρουν με αξιοπρέπεια και ασφάλεια».

Τέλος, ο κ. Γεωργίου είπε ότι το θέμα θα απασχολήσει εκ νέου την Επιτροπή, «με στόχο την ενίσχυση της ανθεκτικότητας και βιωσιμότητας του τουρισμού.

Ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Ανδρέας Πασιουρτίδης είπε ότι άκουσαν δύο διαφορετικές προσεγγίσεις, προσθέτοντας ότι το Υφυπουργείο με βάση στατιστικά της Στατιστικής Υπηρεσίας θεωρεί ότι το πρόβλημα δεν είναι τόσο μεγάλο και η μείωση είναι περίπου 4%, ενώ «οι υπόλοιποι φορείς του τουρισμού παρουσιάζουν το πρόβλημα πολύ μεγαλύτερο, με μείωση κοντά στο 15%-20%, αναφέροντας ότι δεν πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στις αφίξεις όσοι ήρθαν για την κυπριακή Προεδρία ή κάποιοι που μπορεί να έρχονται για 24 ή 48 ώρες».

«Θα πρέπει το Υφυπουργείο να αναγνωρίσει την πραγματική διάσταση του ζητήματος για να μπορέσει να επιλύσει το ζήτημα», πρόσθεσε.

Ανέφερε επίσης ότι το ΑΚΕΛ επανέλαβε σήμερα τους έξι πυλώνες που παρουσίασε στην δημοσιογραφική διάσκεψη του ΓΓ του κόμματος για την στήριξη του τουριστικού τομέα.

Είπε ότι ο πρώτος πυλώνας είναι η στήριξη των θέσεων εργασίας και να βρεθεί ο τρόπος οι εργαζόμενοι που δεν θα συμπληρώσουν 6 μήνες εργασίας ως ξενοδοχοϋπάλληλοι να μπορέσουν να λάβουν το ανεργιακό τους, ο δεύτερος είναι τα σχέδια στήριξης όλου του κλάδου και όχι μόνο των ξενοδοχείων, ο τρίτος είναι η αποκατάσταση της χώρας ως ασφαλούς προορισμού, ο τέταρτος είναι η στήριξη και ενίσχυση της συνδεσιμότητας της χώρας, ο πέμπτος είναι η προώθηση του εσωτερικού τουρισμού και ο έκτος πυλώνας είναι ο στρατηγικός σχεδιασμός για να αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Εξέφρασε την ελπίδα ότι αυτοί οι άξονες θα εισακουστούν και πρόσθεσε πως μέχρι σήμερα «δεν λάβαμε απάντηση από τον Υφυπουργό».

Ο βουλευτής του ΕΛΑΜ Λίνος Παπαγιάννης είπε ότι το ΕΛΑΜ έχει θέσει «κάποιες προτεραιότητες προς τον Υφυπουργό, όπως και την ανάγκην που είναι και πάγια θέση μας, να στηριχτούν άμεσα οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που ασχολούνται στον ευρύτερο τομέα του τουρισμού που έχουν και την περισσότερη ανάγκη και φαίνεται να έχουν πληγεί περισσότερο από όλους».

Ανέφερε επίσης ότι «έχουμε θέσει ερωτήματα όσον αφορά τις αφίξεις τουριστών για το πόσοι από αυτούς καταλήγουν στα κατεχόμενα και ποια είναι η πραγματική εικόνα» και πρόσθεσε πως και αυτό επηρεάζει άμεσα τον κλάδο.

Είπε ακόμη ότι το ΕΛΑΜ έθεσε προς τον Υφυπουργό «κάποιες εισηγήσεις» και εξέφρασε την πεποίθηση ότι αυτές οι εισηγήσεις θα γίνουν αποδεκτές.

Η βουλευτής του ΑΛΜΑ-Πολίτες για την Κύπρο Ειρήνη Χαραλαμπίδου είπε ότι «η όλη διαχείριση που έγινε από πλευράς Υφυπουργείου Τουρισμού κατά τη διάρκεια της κρίσης δεν ήταν και η καλύτερη».

Ανέφερε ότι μετά την 1η Μαρτίου άρχισε να επιδεινώνεται η κατάσταση με ακυρώσεις κρατήσεων που έριξαν την πληρότητα των ξενοδοχείων στο 10% και «ο Υφυπουργός Τουρισμού, αντί να είναι στο αεροπλάνο να προβεί σε προσωπικές συναντήσεις με τους τουριστικούς πράκτορες ήταν πίσω από τον Πρόεδρο (της Δημοκρατίας), ο οποίος έκανε δηλώσεις».

«Έπρεπε αμέσως να ενημερωθούν οι διοργανωτές ταξιδίων σε σχέση με την πραγματική κατάσταση στην Κύπρο και όχι με την εικόνα που δημιουργήθηκε μέσα από τις προβολές των πολεμικών πλοίων που έμοιαζε η Κύπρος να βρίσκεται στο μέσον της σύγκρουσης και της αντιπαράθεσης», πρόσθεσε.

Ανέφερε επίσης ότι «όταν γίνονται συμφωνίες και μάλιστα με αποφάσεις του Υπουργικού πρέπει να τηρούνται» και πρόσθεσε πως «οι συμφωνίες αφορούσαν στο να κρατήσουν οι ξενοδόχοι το προσωπικό, παρά τις ακυρώσεις, προκειμένου να μην έχουμε ανέργους».

Η κ. Χαραλαμπίδου είπε ότι η Κυβέρνηση με ανακοίνωσή της στις 22 Ιουνίου και με την υπογραφή του Αναπληρωτή Διευθυντή του Υφυπουργείου, «ήρθε ουσιαστικά να άρει αυτά τα οποία συμφώνησε ή αν θέλετε να δημιουργήσει πολύ πιο δαιδαλώδεις διαδικασίες».

Πρόσθεσε ότι αυτό το έθεσε στην Επιτροπή συμφώνησαν και οι δύο Σύνδεσμοι των Ξενοδόχων.

«Όταν κάνουμε τέτοιου είδους ευαίσθητες συμφωνίες, οφείλουμε το ελάχιστο να τις τηρούμε», ανέφερε και πρόσθεσε ότι «ο Υφυπουργός προσπάθησε να ξεφύγει κάνοντας αναφορές στο Υπουργείο Εργασίας, τη στιγμή που είναι το Υφυπουργείο του που υπέγραφε την συγκεκριμένη επιστολή στους άμεσα ενδιαφερόμενους».

Η κ. Χαραλαμπίδου είπε ότι προτίθεται να εγγράψει το θέμα στην Επιτροπή Εμπορίου «για να έχουμε μία πιο διεξοδική συζήτηση επί του θέματος», όπως είπε.

Πηγή: ΚΥΠΕ