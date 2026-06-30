Ομαδοποίηση υπεραγορών και σύγκριση τιμών σε e-kalathi- Οι φθηνότερες και ακριβότερες

Σε ομαδοποίηση των υπεραγορών, ανάλογα με τα κοινά προϊόντα που διαθέτουν στην πλατφόρμα e-kalathi και σε σύγκριση των τιμών τους, προχώρησε ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών.

Συνολικά, συγκρίνονται 20 υπεραγορές, οι οποίες χωρίστηκαν σε τέσσερις ομάδες, ανάλογα με τον συνολικό αριθμό των προϊόντων που διαθέτει η κάθε υπεραγορά στο e-kalathi. Η σύγκριση που παρουσιάζεται αφορά την 30ή Ιουνίου 2026.

Στην ομάδα 1 συγκρίνονται πέντε υπεραγορές που διαθέτουν τα περισσότερα προϊόντα στο e-kalathi (327). Από αυτές η πιο φτηνή είναι ο Αθηαινίτης. Η σύγκριση γίνεται με τον Ιωαννίδη, τον Σκλαβενίτη, το Μετρό και το Αλφαμέγα, με σειρά αύξουσας τιμής. Η πρώτη από τη δεύτερη υπεραγορά έχουν διαφορά 3,89%, ενώ η πέμπτη είναι κατά 6,67% ακριβότερη από την πρώτη.

Στην ομάδα 2 συγκρίνονται οι υπεραγορές με τα λιγότερα προϊόντα στο e-kalathi με τρεις με τα περισσότερα. Οι υπεραγορές με τα λιγότερα προϊόντα (μόλις 63) είναι το Lidl και το Poplife και η σύγκριση γίνεται με τον Αθηαινίτη, τον Σκλαβενίτη και το Αλφαμέγα. Και πάλι ο Αθηαινίτης αναδεικνύεται ως η φτηνότερη υπεραγορά, με το Lidl να ακολουθεί κατά 4,22% ακριβότερο, ακολουθούμενο από τον Σκλαβενίτη, το Poplife και το Αλφαμέγα.

Στην ομάδα 3 συγκρίνονται εννιά υπεραγορές με 162 κοινά προϊόντα με τρεις με τα περισσότερα προϊόντα στο e-kalathi. Φθηνότερη αναδεικνύεται η υπεραγορά Αθηαινίτης, ακολουθούν δύο υπεραγορές MAS κατά 3% ακριβότερες (Μικρόπολις και Mary's Market), ενώ αρκετά ακριβότερες είναι άλλες υπεραγορές MAS, φτάνοντας μέχρι και 16,6% (The Fresh Market).

Στην ομάδα 4 συγκρίνονται εφτά υπεραγορές με 112 κοινά προϊόντα και τρεις με τα περισσότερα προϊόντα στο e-kalathi. Φτηνότερη υπεραγορά και σε αυτή τη σύγκριση είναι ο Αθηαινίτης, που σε σύγκριση με την ακριβότερη (ΣΥΠΑΛ-Λίμνια), είναι φτηνότερος κατά 34,82%.

Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών σημειώνει ότι θα παρακολουθεί τη διαμόρφωση των τιμών σε προϊόντα ευρείας κατανάλωσης και θα συνεχίσει με διαφάνεια να δημοσιοποιεί τις παρατηρήσεις και τα συμπεράσματά του.

Πηγή: ΚΥΠΕ