Η εμπορική συμφωνία ΕΕ - ΗΠΑ στην πράξη

Η εμπορική συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία οριστικοποιήθηκε το 2025 και έλαβε την τελική θεσμική έγκριση από τα ευρωπαϊκά όργανα πρόσφατα, θεωρείται μία από τις πιο σημαντικές εξελίξεις στις διατλαντικές οικονομικές σχέσεις των τελευταίων δεκαετιών. Δεν πρόκειται για μια τεχνική συμφωνία δασμών, αλλά για μια πολιτική και οικονομική διευθέτηση που επιχειρεί να αποτρέψει μια σοβαρή σύγκρουση στο παγκόσμιο εμπόριο.

Η συμφωνία επιτεύχθηκε σε περίοδο έντονης αβεβαιότητας, όταν η αμερικανική κυβέρνηση απειλούσε με επιβολή δασμών έως και 30% στα ευρωπαϊκά προϊόντα. Ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα μπορούσε να οδηγήσει σε εκτεταμένο εμπορικό πόλεμο, με σοβαρές συνέπειες για τις δύο μεγαλύτερες οικονομίες του δυτικού κόσμου. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον πίεσης, οι διαπραγματεύσεις μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της αμερικανικής κυβέρνησης κατέληξαν σε έναν συμβιβασμό. Ανώτατος δασμολογικός συντελεστής 15% για τη μεγάλη πλειονότητα των ευρωπαϊκών εξαγωγών προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, μαζί με σειρά αμοιβαίων παραχωρήσεων και μέτρων διευκόλυνσης του εμπορίου.

Η σημασία της συμφωνίας είναι ιδιαίτερα μεγάλη, γιατί οι οικονομικές σχέσεις ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις Ηνωμένες Πολιτείες αποτελούν τον μεγαλύτερο διμερή εμπορικό και επενδυτικό άξονα στον κόσμο. Οποιαδήποτε αλλαγή στους όρους του εμπορίου δεν μένει στα χαρτιά ούτε αφορά μόνο τις κυβερνήσεις. Επηρεάζει άμεσα επιχειρήσεις, εργαζομένους, επενδυτές και καταναλωτές και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού.

Σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας, οι Ηνωμένες Πολιτείες δεσμεύθηκαν να εφαρμόζουν ανώτατο δασμό 15% στις περισσότερες ευρωπαϊκές εξαγωγές. Το ποσοστό αυτό αφορά σημαντικούς τομείς της ευρωπαϊκής οικονομίας, όπως τα αυτοκίνητα, τα φαρμακευτικά προϊόντα, τους ημιαγωγούς και μεγάλο μέρος της μεταποιητικής παραγωγής. Την ίδια ώρα, προβλέφθηκαν εξαιρέσεις ή μηδενικοί δασμοί για ορισμένες στρατηγικές κατηγορίες προϊόντων, όπως τα αεροσκάφη και τα εξαρτήματά τους, ορισμένα χημικά προϊόντα, πρώτες ύλες στρατηγικής σημασίας και συγκεκριμένα φαρμακευτικά σκευάσματα.

Από την πλευρά της, η Ευρωπαϊκή Ένωση συμφώνησε να καταργήσει τους εναπομείναντες δασμούς σε μεγάλο αριθμό αμερικανικών βιομηχανικών προϊόντων και να διευρύνει την πρόσβαση αμερικανικών αγροτικών και αλιευτικών προϊόντων στην ευρωπαϊκή αγορά. Έτσι, η συμφωνία δεν περιορίζεται μόνο στο ύψος των δασμών, αλλά αγγίζει και το ευρύτερο πλαίσιο πρόσβασης στις δύο αγορές.

Ο βασικός στόχος των Βρυξελλών ήταν η διατήρηση ενός καθεστώτος μηδενικών δασμών ή τουλάχιστον, αποφυγή νέων επιβαρύνσεων στις ευρωπαϊκές εξαγωγές. Ωστόσο, η απειλή πολύ υψηλότερων αμερικανικών δασμών και ο κίνδυνος γενικευμένης εμπορικής σύγκρουσης περιόρισαν τις επιλογές της Ευρώπης. Έτσι, ο συμβιβασμός παρουσιάστηκε ως η λιγότερο επώδυνη λύση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποστήριξε ότι, παρά το κόστος, η συμφωνία προσφέρει σταθερότητα, προβλεψιμότητα και προστασία των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων από ένα πολύ χειρότερο σενάριο.

Το βασικό επιχείρημα υπέρ της συμφωνίας είναι ότι απέτρεψε έναν εμπορικό πόλεμο που θα μπορούσε να έχει πολύ σοβαρές συνέπειες για την ευρωπαϊκή οικονομία. Εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες προχωρούσαν στην επιβολή δασμών 30% ή ακόμη υψηλότερων, πολλές ευρωπαϊκές επιχειρήσεις θα έχαναν σημαντικό μέρος της ανταγωνιστικότητάς τους στην αμερικανική αγορά.

Οι εξαγωγές αυτοκινήτων, βιομηχανικού εξοπλισμού, φαρμάκων, χημικών προϊόντων και καταναλωτικών αγαθών θα δέχονταν ισχυρό πλήγμα. Σε μια τέτοια περίπτωση, το κόστος θα περνούσε σταδιακά στις επιχειρήσεις, στους εργαζομένους και στους καταναλωτές. Η συμφωνία, ακόμη και αν δεν είναι ιδανική, διατήρησε την πρόσβαση στην αμερικανική αγορά υπό σχετικά διαχειρίσιμους όρους και προστάτευσε εκατομμύρια θέσεις εργασίας που εξαρτώνται άμεσα ή έμμεσα από το διατλαντικό εμπόριο.

Παρά τα πλεονεκτήματα, η συμφωνία έχει δεχθεί έντονη κριτική. Το κυριότερο επιχείρημα των επικριτών είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αποδέχθηκε την επιβολή δασμού 15% στις εξαγωγές της προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ μεγάλο μέρος των αμερικανικών προϊόντων αποκτά πρόσβαση στην ευρωπαϊκή αγορά με μηδενικούς ή εξαιρετικά χαμηλούς δασμούς. Αυτό δημιουργεί την εντύπωση μιας συμφωνίας που δεν είναι πλήρως ισόρροπη. Αρκετοί οικονομολόγοι θεωρούν ότι οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις θα συνεχίσουν να αντιμετωπίζουν υψηλότερο κόστος εξαγωγών σε σχέση με το παρελθόν, γεγονός που μπορεί να επηρεάσει την ανταγωνιστικότητά τους, ιδιαίτερα σε κλάδους όπου τα περιθώρια κέρδους είναι ήδη περιορισμένα.

Ιδιαίτερα έντονες είναι οι ανησυχίες στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας. Αν και η συμφωνία μείωσε σημαντικά τους δασμούς που είχαν επιβληθεί προηγουμένως στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα, το νέο επίπεδο παραμένει αισθητά υψηλότερο από εκείνο που ίσχυε πριν από την έναρξη των εμπορικών εντάσεων. Για χώρες όπως η Γερμανία, όπου οι εξαγωγές αυτοκινήτων αποτελούν βασικό πυλώνα της οικονομίας, η επιβάρυνση αυτή μπορεί να οδηγήσει σε μείωση πωλήσεων, περιορισμό επενδύσεων και απώλειες θέσεων εργασίας. Η επίπτωση δεν αφορά μόνο τις μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες, αλλά και ένα ευρύτερο δίκτυο προμηθευτών, μεταφορέων, τεχνικών υπηρεσιών και μικρότερων επιχειρήσεων που συνδέονται με την παραγωγή και τις εξαγωγές.

Επιπλέον, ορισμένοι στρατηγικοί κλάδοι εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν σημαντικά εμπόδια. Οι δασμοί 50% στον χάλυβα και στο αλουμίνιο παραμένουν σε ισχύ, γεγονός που επηρεάζει άμεσα ευρωπαϊκές βιομηχανίες μετάλλων και μεταποίησης. Η διατήρηση αυτών των περιορισμών δείχνει ότι η συμφωνία δεν έλυσε όλες τις εμπορικές διαφορές μεταξύ των δύο πλευρών. Αντίθετα, λειτουργεί περισσότερο ως πλαίσιο προσωρινής αποκλιμάκωσης και ως βάση για μελλοντικές διαπραγματεύσεις. Αυτό σημαίνει ότι αρκετά κρίσιμα ζητήματα παραμένουν ανοικτά και θα χρειαστούν νέες πολιτικές και τεχνικές συζητήσεις τα επόμενα χρόνια.

Ένα ακόμη σημείο κριτικής αφορά στις δεσμεύσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για αυξημένες αγορές αμερικανικής ενέργειας και για ενίσχυση επενδύσεων στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις που συνόδευσαν τη συμφωνία, προβλέπονται σημαντικές αγορές αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου και πρόσθετες επενδύσεις ευρωπαϊκών κεφαλαίων στην αμερικανική οικονομία.

Παράλληλα, υπάρχουν ανησυχίες σχετικά με το προηγούμενο που δημιουργεί η συμφωνία. Ορισμένοι αναλυτές υποστηρίζουν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση υπέκυψε σε πιέσεις και αποδέχθηκε όρους που πριν από λίγα χρόνια θα θεωρούνταν απαράδεκτοι.