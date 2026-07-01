Κεντρική Τράπεζα: Επιβραδύνεται στο 2,5% η ανάπτυξη το 2026, οι βασικοί κίνδυνοι για την κυπριακή οικονομία

Οι προοπτικές για τα επόμενα έτη υποδηλώνουν επιβράδυνση της οικονομικής ανάπτυξης το 2026, κυρίως λόγω των γεωπολιτικών εξελίξεων στη Μέση Ανατολή, με σταδιακή ανάκαμψη το 2027 και το 2028, αναφέρει η Κεντρική Τράπεζα.

Στο οικονομικό δελτίο Ιουνίου 2026, σημειώνει ότι ο ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ για το 2026 προβλέπεται να επιβραδυνθεί στο 2,5%, σε σχέση με 3,8% για το 2025, ενώ για τα έτη 2027 και 2028 ο ρυθμός μεγέθυνσης του ΑΕΠ αναμένεται να επιταχυνθεί στο 2,9% και 3,1% αντίστοιχα.

Σε σύγκριση με τις προβλέψεις του Μαρτίου 2026, καταγράφεται προς τα κάτω αναθεώρηση του ρυθμού αύξησης του ΑΕΠ κατά 0,2 και 0,1 ποσοστιαίες μονάδες για τα έτη 2026 και 2027, αντίστοιχα, κυρίως λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Ο σχετικά περιορισμένος αντίκτυπος για το 2026, σε σύγκριση με τις προβλέψεις του Μαρτίου, αποδίδεται στο γεγονός ότι στον προηγούμενο κύκλο προβλέψεων είχαν ήδη ενσωματωθεί κάποιες, συντηρητικές, εκτιμήσεις ως προς τις επιπτώσεις.

Η απασχόληση αναμένεται να επιβραδυνθεί στο 1,3% το 2026, από 1,7% το 2025, κυρίως λόγω των επιπτώσεων της κρίσης στη Μέση Ανατολή ενώ για την περίοδο 2027-2028 προβλέπεται επιτάχυνση, κατά 1,5% και 1,7%, αντίστοιχα.

Το ποσοστό ανεργίας εκτιμάται ότι θα αυξηθεί οριακά στο 4,6% το 2026, λόγω του αρνητικού αντικτύπου της κρίσης στην Μέση Ανατολή, ο οποίος μετριάζεται από τη στενότητα στην αγορά εργασίας. Για την περίοδο 2027-28, αναμένεται να σταθεροποιηθεί γύρω στο 4,5%, επίπεδο που αντικατοπτρίζει συνθήκες πλήρους απασχόλησης.

Προσωρινή αύξηση πληθωρισμού

Ο πληθωρισμός αναμένεται να αυξηθεί προσωρινά εντός του 2026, εξαιτίας άμεσων και έμμεσων επιπτώσεων από τις διεθνείς εξελίξεις, και να αποκλιμακωθεί στη συνέχεια. Το 2026 ο πληθωρισμός, στη βάση του Εναρμονισμένου Δείκτη Τιμών Καταναλωτή, προβλέπεται να αυξηθεί σημαντικά στο 3,2% από 0,8% το 2025 λόγω κυρίως των οικονομικών επιπτώσεων του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Το 2027 και το 2028 o πληθωρισμός αναμένεται να υποχωρήσει στο 1,9%, κυρίως λόγω της αναμενόμενης καθοδικής επίδρασης βάσηςστις τιμές της ενέργειας, καθώς επίσης και της σταδιακής επιβράδυνσης στις τιμές των υπηρεσιών και, σε μικρότερο βαθμό, στις τιμές των τροφίμων.

Οι βασικοί κίνδυνοι

Οι βασικοί κίνδυνοι για την οικονομία αφορούν την αβεβαιότητα στο διεθνές περιβάλλον, τις διακυμάνσεις στις τιμές της ενέργειας και ενδεχόμενες εντονότερες από τις αναμενόμενες διαταραχές στον τουρισμό και σε άλλες εξαγώγιμες υπηρεσίες.

Η ανακοίνωση συμφωνίας μεταξύ ΉΠΑ και Ιράν αποτελεί θετική εξέλιξη, ωστόσο, δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί πλήρως, ούτε εφαρμοστεί και σημαντικά μέρη της εξακολουθούν να χρειάζονται διαπραγμάτευση. Σε περίπτωση που οι δύο πλευρές δεν διατηρήσουν τις δεσμεύσεις τους και δεν εφαρμοστεί η σχετική συμφωνία, παραμένουν οι σχετικοί κίνδυνοι που αφορούν διαταραχές στις αγορές ενέργειας, εμπορευμάτων και πρώτων υλών και την πορεία των σχετικών τιμών. Οι τιμές του πετρελαίου θα μπορούσαν να διατηρηθούν σε διαρθρωτικά υψηλότερα επίπεδα εάν η συμφωνία δεν οριστικοποιηθεί και εφαρμοστεί πλήρως.

Επιπλέον κίνδυνοι συνδέονται με παράγοντες που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή (π.χ. ακραία καιρικά φαινόμενα, μεγαλύτερη από την αναμενόμενη επίπτωση λόγω υιοθέτησης πράσινων φόρων στο πλαίσιο αλλαγών στην ευρωπαϊκή νομοθεσία), καθώς και με υψηλότερους μισθούς από ότι αναμένεται λόγω στενότητας στην αγορά εργασίας και/ή υψηλότερα από τα αναμενόμενα περιθώρια κέρδους