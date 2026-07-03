Δύο οι γενικοί διευθυντές στο ΔΣ της ΔΕΦΑ

Οι φήμες που ήθελαν τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να είναι δυσαρεστημένος με το προηγούμενο διοικητικό συμβούλιο της ΔΕΦΑ, θεωρώντας ότι καθυστέρησε να βάλει το νερό στο αυλάκι για ολοκλήρωση του ημιτελούς έργου του τερματικού φυσικού αερίου στο Βασιλικό, επιβεβαιώθηκαν χθες με τον διορισμό του νέου συμβουλίου από το Υπουργικό Συμβούλιο.

Πλην τριών μελών, του Θωμά Σέπου, του Κωνσταντίνου Δανού και του γενικού διευθυντή του Υπουργείου Οικονομικών, Ανδρέα Ζαχαριάδη, ο κ. Χριστοδουλίδης έστειλε στο σπίτι τους όλους τους υπόλοιπους διοικητικούς συμβούλους, μεταξύ αυτών τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο. Κι αυτό, παρά το γεγονός ότι ο διαγωνισμός για την προεπιλογή εργολάβου για την ολοκλήρωση του έργου βρίσκεται στην τελική ευθεία της προκήρυξης, σύμφωνα με κύκλους της ΔΕΦΑ και της ΕΤΥΦΑ. Ωστόσο, με τον μη επαναδιορισμό, ειδικά του Γιώργου Ασιήκαλη, χάνεται πολύτιμη εμπειρία, σχέσεις και δικτύωση που θα ήταν χρήσιμα για την επόμενη φάση.

Το νέο 9μελές δ.σ. απαρτίζεται από τον Γεώργιο Πιστέντη, που τοποθετήθηκε στη θέση του προέδρου, τον Πάρη Κωνσταντίνου, αντιπρόεδρο, και μέλη τούς Θωμά Σέπο, Κωνσταντίνο Δανό, Κυριάκο Στυλιανού, Νίκο Σολωμού, Κωνσταντίνο Πήττα, Ανδρέα Ζαχαριάδη, και άλλον ένα γενικό διευθυντή, τον Κυριάκο Ιορδάνου, που υπηρετεί στο Υπουργείο Ενέργειας (αντικαθιστά λειτουργό της Υπηρεσίας Ενέργειας).

Ο νέος πρόεδρος της ΔΕΦΑ, Γιώργος Πιστέντης, είναι ηγετικό στέλεχος εταιρείας που εξειδικεύεται στον τομέα της τεχνολογίας, και δη της παροχής εξειδικευμένων τεχνολογικών λύσεων στον τουριστικό κλάδο, και γενικότερα του ψηφιακού μετασχηματισμού. Σύμφωνα με το επαγγελματικό του προφίλ, μεταξύ άλλων θεωρεί τη συμβουλευτική επιχειρήσεων, τη διαχείριση έργων και τη διοίκηση κρίσιμων κρατικών υποδομών, ένα από τα ατού του. Με τον τομέα της ενέργειας ασχολήθηκε από τη θέση του αντιπροέδρου του ΔΣ της ΑΗΚ, την περίοδο από το 2005 έως το 2013. Στο πλαίσιο της θητείας του είχε ασχοληθεί και με το φυσικό αέριο, ως πρόεδρος ad-hoc επιτροπής της ΑΗΚ, ενώ στο πλαίσιο του μεταπτυχιακού του έχει ερευνητικά ασχοληθεί με το θέμα της ενιαίας αγοράς ηλεκτρισμού.