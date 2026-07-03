Στο τραπέζι η συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση – Συνάντηση Μουσιούττα με Φειδία Παναγιώτου για αυξήσεις και Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Η συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση, οι τρόποι ενίσχυσης των χαμηλών συντάξεων, η βιωσιμότητα του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων και τα επόμενα βήματα μέχρι την κατάθεση του σχετικού νομοσχεδίου στη Βουλή βρέθηκαν την Παρασκευή στο επίκεντρο συνάντησης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Μαρίνου Μουσιούττα με τον Ευρωβουλευτή και Πρόεδρο του κόμματος Άμεσης Δημοκρατίας, Φειδία Παναγιώτου.

Σε δηλώσεις μετά τη συνάντηση, και απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων για τις αυξήσεις στις χαμηλές συντάξεις, ο Υπουργός αναφέρθηκε σε παράδειγμα όπου η αύξηση θα μπορούσε να αγγίξει το 50%, αλλά τόνισε ότι δεν θα πρόκειται για οριζόντια αύξηση για όλους. Όπως είπε, οι αυξήσεις θα διαμορφώνονται ανάλογα με τα χρόνια εισφορών, την περιοδικότητα των εισφορών και άλλα κριτήρια, με κάθε περίπτωση να εξετάζεται διαφορετικά.

Σε ερώτηση από πού θα προκύψουν τα κονδύλια για τις αυξήσεις, δεδομένου ότι δεν θα υπάρξει αύξηση εισφορών ή του ορίου αφυπηρέτησης, ο Υπουργός ανέφερε ότι θα εισαχθεί νέα κατηγορία εισφορέων, οι λεγόμενοι εισοδηματίες. Εξήγησε ότι πρόκειται για άτομα που σήμερα έχουν εισοδήματα από ενοίκια, μετοχές ή άλλους νόμιμους πόρους που δεν προέρχονται από εργασία και, επειδή δεν είχαν σχετική υποχρέωση, δεν κατέβαλλαν εισφορές στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Όπως είπε, τα άτομα αυτά θα υποχρεούνται πλέον να εισφέρουν, όπως συμβαίνει και στο ΓεΣΥ.

Παράλληλα, ανέφερε ότι πρόσθετα έσοδα θα προκύψουν μέσα από καλύτερο έλεγχο της εφαρμογής της νομοθεσίας για την αδήλωτη και παράνομη εργασία, ώστε εκεί όπου δεν τηρούνται οι νομοθεσίες να επιβάλλονται τα ανάλογα πρόστιμα και να αποτρέπονται παρανομίες. Ο Υπουργός είπε επίσης ότι τον τελευταίο χρόνο καταγράφεται μεγάλη αύξηση εσόδων στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, λόγω καλύτερων ελέγχων αλλά και αύξησης του εργατικού δυναμικού, κυρίως ξένου εργατικού δυναμικού που έρχεται στην Κύπρο λόγω της ισχυρής οικονομίας.

Στις δηλώσεις του, ο Υπουργός Εργασίας ανέφερε ότι έγινε διεξοδική συζήτηση με τον κ. Παναγιώτου και τους συνεργάτες του για το συνταξιοδοτικό, υπογραμμίζοντας παράλληλα πως όλες οι εισηγήσεις που γίνονται για το θέμα αυτό θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τη βιωσιμότητα του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Όπως είπε, το Υπουργείο παρουσίασε αναλυτικά την πρόθεσή του σε σχέση με τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση, τον σκοπό της, τους λόγους για τους οποίους προωθείται, τον τρόπο με τον οποίο θα εφαρμοστεί και τους στόχους που επιδιώκονται.

Παράλληλα, ανέφερε ότι συζητήθηκαν τα χρονοδιαγράμματα για τις επαφές που θα πραγματοποιηθούν μέσα στο καλοκαίρι τόσο με τους κοινωνικούς εταίρους όσο και με τα κοινοβουλευτικά κόμματα, με στόχο να διαμορφωθεί όσο το δυνατόν πιο ολοκληρωμένη πρόταση.

Σύμφωνα με τον Υπουργό, στόχος είναι το σχετικό νομοθέτημα να κατατεθεί στη Βουλή τον Σεπτέμβριο, μόλις επαναρχίσουν οι εργασίες της, ώστε τα κόμματα να είναι ήδη ενήμερα για το περιεχόμενό του και να έχει προηγηθεί η αναγκαία διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους.

Όπως σημείωσε, επιδίωξη του Υπουργείου είναι να επιτευχθούν όσο το δυνατόν περισσότερες συγκλίσεις πριν τη συζήτηση στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή. Επανέλαβε ότι στόχος παραμένει η συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση να τεθεί σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2027, αναγνωρίζοντας ότι το χρονοδιάγραμμα είναι πιεστικό.

Ο Υπουργός είπε ότι το Υπουργείο είναι ανοικτό σε νέες συναντήσεις με τον κ. Παναγιώτου και τους συνεργάτες του, ώστε να συζητούνται τα νεότερα δεδομένα, να ανταλλάσσονται απόψεις και να εξετάζονται εισηγήσεις.

Τόνισε ωστόσο ότι όλες οι εισηγήσεις θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τη βιωσιμότητα του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Όπως είπε, τα διαθέσιμα χρήματα δεν είναι ανεξάντλητα και, από τη στιγμή που δεν τίθεται θέμα αύξησης εισφορών ούτε αύξησης του ορίου αφυπηρέτησης, οι προτάσεις θα πρέπει να είναι κοστολογημένες και να μην αυξάνουν το κόστος χωρίς αντίστοιχα ισοδύναμα μέτρα.

Ο Υπουργός ανέφερε ότι ήδη υποβλήθηκαν κάποιες εισηγήσεις από την πλευρά του κ. Παναγιώτου, οι οποίες θα εξεταστούν και θα συζητηθούν εκ νέου σε επόμενη συνάντηση.

Από την πλευρά του, ο Φειδίας Παναγιώτου ευχαρίστησε τον Υπουργό για την άμεση ανταπόκριση στην πρόσκληση για συνάντηση, σημειώνοντας ότι το συνταξιοδοτικό αποτελεί ζήτημα ιδιαίτερης σημασίας για το κόμμα του.

Όπως ανέφερε, η φιλοσοφία της Άμεσης Δημοκρατίας είναι η αύξηση των συντάξεων όσο το δυνατόν περισσότερο, αλλά και η μείωση των καθημερινών εξόδων των συνταξιούχων, όπως το κόστος ηλεκτρισμού και άλλες βασικές δαπάνες.

Ο κ. Παναγιώτου είπε ότι η συζήτηση ήταν εποικοδομητική και ότι η πλευρά του παρουσίασε σκέψεις και εισηγήσεις με στόχο, εφόσον είναι εφικτό, οι συντάξεις όσων έχουν καταβάλει εισφορές για πέραν των 25 ετών να πλησιάσουν τα €1.088. Πρόσθεσε ότι η συζήτηση θα συνεχιστεί, σημειώνοντας ότι υπάρχει ανοικτός δίαυλος επικοινωνίας με το Υπουργείο, καθώς το συνταξιοδοτικό θα είναι, όπως είπε, ένα από τα σημαντικότερα θέματα των επόμενων μηνών.

Από την πλευρά του ο Υπουργός Εργασίας, αναφερόμενος στη μελλοντική διαχείριση του Ταμείου, είπε ότι από την 1η Ιανουαρίου 2028, με την έγκριση σχετικού νομοθετήματος που θα κατατεθεί αργότερα, προβλέπεται η ίδρυση αρχής διεύθυνσης του Ταμείου. Η αρχή αυτή, όπως ανέφερε, θα μπορεί να προχωρεί σε επενδύσεις, οι οποίες θα αποφέρουν πρόσθετα έσοδα. Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι οι επενδύσεις θα πρέπει να είναι χαμηλού ρίσκου, ακόμη κι αν αποφέρουν μικρότερο κέρδος, καθώς τα χρήματα του Ταμείου αφορούν όλους τους πολίτες και τις επόμενες γενιές.

Σε ερώτηση κατά πόσον η αύξηση των συντάξεων θα οδηγήσει σε μείωση της κρατικής ενίσχυσης που λαμβάνουν χαμηλοσυνταξιούχοι, ο Υπουργός είπε ότι σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να μειωθεί το συγκεκριμένο μέρος της ενίσχυσης, καθώς η ανάγκη για πρόσθετη κρατική στήριξη θα περιορίζεται όταν αυξάνεται η σύνταξη.

Πρόσθεσε όμως ότι μέσα στις πρόνοιες της μεταρρύθμισης προβλέπονται επιδοτήσεις από το κράτος για άτυπους φροντιστές, νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας, μητέρες που φροντίζουν τα παιδιά τους και άλλες κατηγορίες. Ως εκ τούτου, είπε, το συνολικό ποσό που θα διαθέτει το κράτος δεν αναμένεται να μειωθεί, αλλά να ανακατανεμηθεί σε περισσότερους τομείς. Ερωτηθείς για το ποσό των €1.088 που επιδιώκει η Άμεση Δημοκρατία ως κατώτερη σύνταξη, ο Υπουργός επανέλαβε ότι, με βάση τις μελέτες που υπάρχουν, το Ταμείο δεν αντέχει αυτό το ύψος σύνταξης.

Σε σχέση με τον δεύτερο πυλώνα του συνταξιοδοτικού και τα ταμεία προνοίας, ο Υπουργός ανέφερε ότι το θέμα συζητήθηκε, αλλά δεν θα έρθει ως πακέτο με τη μεταρρύθμιση του πρώτου πυλώνα. Όπως είπε, το Υπουργείο θέλει να προχωρήσει πρώτα ο πρώτος πυλώνας και στη συνέχεια να συνεχιστεί η συζήτηση για τον δεύτερο πυλώνα, με στόχο να βρεθεί κοινή συνισταμένη και συναίνεση μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων, αντί να επιβληθεί μια ρύθμιση χωρίς επαρκή ωρίμανση.

Καταλήγοντας, ο Υπουργός σημείωσε ότι ο διάλογος στην Κύπρο, μέσα από θεσμούς όπως το Εργατικό Συμβουλευτικό Σώμα, έχει αποδείξει ότι μπορεί να λειτουργεί προς αμοιβαίο όφελος εργαζομένων, εργοδοτών και κράτους.

ΚΥΠΕ