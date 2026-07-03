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| Οικονομία

Mall of Cyprus: Καταβάλλεται στις 20 Ιουλίου ενδιάμεσο μέρισμα €6 εκατ.

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Την παραχώρηση ενδιάμεσου μερίσματος €6 εκατ. προς τους μετόχους που αντιστοιχεί σε €0,018 ανά μετοχή, ανακοίνωσε το ΔΣ του Mall oof Cyprus.

Την παραχώρηση ενδιάμεσου μερίσματος €6 εκατ. προς τους μετόχους που αντιστοιχεί σε €0,018 ανά μετοχή, ανακοίνωσε το ΔΣ του Mall oof Cyprus.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το διοικητικό συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη την οικονομική κατάσταση της εταιρείας, αποφάσισε να ανακοινώσει ενδιάμεσο μέρισμα σε σχέση με τους λογαριασμούς του 2026, συνολικού ποσού €6.000.000 ευρώ αναλογικά προς τους μετόχους της εταιρείας, όπως αυτοί θα εμφανίζονται στο μητρώο μελών που τηρείται από την εταιρεία και το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών και Κεντρικό Μητρώο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου στις 15 Ιουλίου 2026.

Η καταβολή του ενδιάμεσου μερίσματος θα πραγματοποιηθεί σε μετρητά στις 20 Ιουλίου 2026.

Σημειώνεται ότι οι μετοχές της εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο ΧΑΚ χωρίς δικαίωμα συμμετοχής στη διανομή των μερισμάτων από τις 14 Ιουλίου 2026.

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ΧΑΚΧρηματιστήριοΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

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