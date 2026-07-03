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Αυξήθηκαν τα καταθετικά επιτόκια τον Μάιο- Η εικόνα σε Κύπρο και ΕΕ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΝΝΗ

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Σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας που δημοσιεύτηκαν την Παρασκευή, το επιτόκιο για καταθέσεις προθεσμίας έως ενός έτους από νοικοκυριά αυξήθηκε στο 1,25%, από 1,20% τον προηγούμενο μήνα και 1,16% τον Μάιο του 2025

Μικρή αύξηση παρουσίασαν τα καταθετικά επιτόκια τον Μάιο για τα νοικοκυριά και επιχειρήσεις στην Κύπρο.

Σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας που δημοσιεύτηκαν την Παρασκευή, το επιτόκιο για καταθέσεις προθεσμίας έως ενός έτους από νοικοκυριά αυξήθηκε στο 1,25%, από 1,20% τον προηγούμενο μήνα και 1,16% τον Μάιο του 2025.

Τα καταθετικά επιτόκια για νοικοκυριά στην Κύπρο είναι τα τρίτα πιο χαμηλά στην ευρωζώνη μετά την Σλοβενία (0,72%), και Ελλάδα (1,14%). Αντίθετα, τα ψηλότερα έχει η Ολλανδία (2,47%) και Φινλανδία (2,43%).

Το επιτόκιο για καταθέσεις από μη χρηματοοικονομικές εταιρείες ( προθεσμίας, σύνολο) παρουσίασε αύξηση στο 1,26%, σε σύγκριση με 1,22% τον προηγούμενο μήνα. Πέρσι ήταν 1,20%. Παρά την αύξηση, είναι τα χαμηλότερα στην ευρωζώνη. Τα ψηλότερα καταθετικά επιτόκια απολαμβάνουν οι επιχειρηματίες στη Γαλλία (2,25%) και Ιταλία (2,09%).

Όσον αφορά τα επιτόκια των δανείων διαμορφώνονται σε επίπεδα κάτω του μέσου όρου της ΕΕ.

Τα επιτόκια στεγαστικών δανείων για τα νοικοκυριά αυξήθηκαν σε 3,22% έναντι 3,18% τον προηγούμενο μήνα, παραμένοντας σε χαμηλότερα επίπεδα από το μέσο όρο της ευρωζώνης που είναι 3,45% από 3,43% τον Απρίλιο.

Κάτω από το μέσο όρο της ΕΕ είναι και τα καταναλωτικά δάνεια ενώ τα επιχειρηματικά δάνεια είναι τα δέκατα πιο χαμηλά στην ΕΕ.

 

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