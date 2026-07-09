Wealthyhood και Τράπεζα Κύπρου λανσάρουν την co-branded επενδυτική εφαρμογή "Wealthyhood x BoC" στην Κύπρο

Η πρωτοποριακή αυτή σύμπραξη φέρνει την κορυφαία επενδυτική εμπειρία σε όλους τους κατοίκους της Κύπρου, προσφέροντας επιπλέον στους πελάτες της Τράπεζας Κύπρου άμεση διασύνδεση λογαριασμού για εύκολες επενδύσεις.

Η Wealthyhood, η ταχύτατα αναπτυσσόμενη ευρωπαϊκή wealthtech startup, σε συνεργασία με την Τράπεζα Κύπρου, ανακοινώνει επίσημα το λανσάρισμα του Wealthyhood x BoC app, μιας co-branded επενδυτικής εφαρμογής και web πλατφόρμαςσχεδιασμένης αποκλειστικά για την κυπριακή αγορά.

Το λανσάρισμα αποτελεί το σημαντικότερο εμπορικό ορόσημο της στρατηγικής συνεργασίας που επισφραγίστηκε κατά τον πρόσφατο γύρο χρηματοδότησης ύψους €6 εκατομμυρίων της Wealthyhood, με επικεφαλής την Τράπεζα Κύπρου. Αφήνοντας οριστικά πίσω την εποχή του ανταγωνισμού μεταξύ τραπεζών και fintechs, η σύμπραξη αυτή συνδυάζει άψογα την κορυφαία εμπειρία χρήστη της Wealthyhood με το κύρος, την ασφάλεια και το εκτόπισμα του μεγαλύτερου χρηματοπιστωτικού οργανισμού της Κύπρου.

Καθολική πρόσβαση χωρίς εμπόδια

Η εφαρμογή Wealthyhood x BoC αποτελεί ένα ανοιχτό οικοσύστημα διαθέσιμο σε όλους τους κατοίκους της Κύπρου, ανεξάρτητα από το αν είναι ήδη πελάτες της Τράπεζας Κύπρου ή όχι.

Ωστόσο, για τους εκατοντάδες χιλιάδες Κύπριους που διατηρούν λογαριασμό στην Τράπεζα Κύπρου, η εφαρμογή επιτρέπει την άμεση διασύνδεση του λογαριασμού τους, επιταχύνοντας τη διαδικασία ταυτοποίησης και ανοίγματος λογαριασμού με απόλυτη ασφάλεια, σε ελάχιστα λεπτά, ώστε να ξεκινήσουν να επενδύουν με ελάχιστα taps.

Η Wealthyhood και η Τράπεζα Κύπρου σκοπεύουν να εμπλουτίσουν περεταίρω την εφαρμογή με αποκλειστικά προνόμια για τους πελάτες της τράπεζας, με στόχο τα επόμενα χρόνια να προχωρήσουν σε ολοένα και βαθύτερες συνέργειες, τόσο σε επίπεδο προϊόντος όσο και σε επιχειρησιακό επίπεδο.

Ο Αλέξανδρος Χριστοδουλάκης, Co-Founder & CEO της Wealthyhood, τονίζει:

«Για εμάς η συνεργασία με την Τράπεζα Κύπρου δεν είναι απλώς μια χρηματοδότηση, είναι η απόδειξη ότι το παραδοσιακό τραπεζικό σύστημα και οι fintech πλατφόρμες μπορούν να συμπράξουν στρατηγικά. Για τη Wealthyhood, αποτελεί μια τεράστια ψήφο εμπιστοσύνης στην τεχνολογία που χτίσαμε όλα αυτά τα χρόνια.

Συνδυάζουμε την τεχνολογική μας υπεροχή, τη δοκιμασμένη ψηφιακή επενδυτική εμπειρία και την απλότητα του app μας με το κύρος, την ασφάλεια και την ισχυρή παρουσία της Τράπεζας Κύπρου στην αγορά. Στόχος μας είναι να γεφυρώσουμε το χάσμα και να δώσουμε στη νέα γενιά στην Κύπρο τα απαραίτητα εργαλεία και την καθοδήγηση για να επενδύσει με ευκολία και ασφάλεια και να πάρει το οικονομικό της μέλλον στα χέρια της, με απόλυτη σιγουριά.»

Ο Χρήστος Μ. Ιωάννου, Head Private & Affluent Banking της Τράπεζας Κύπρου, αναφέρει:

“Αναγνωρίζοντας το κενό που υπήρχε στην κυπριακή αγορά για μια σύγχρονη και εύχρηστη ψηφιακή επενδυτική πλατφόρμα, η Τράπεζα Κύπρου προχώρησε σε μια στρατηγική συνεργασία με τη Wealthyhood, με στόχο να καταστήσει τις επενδύσεις πιο προσιτές στο ευρύ κοινό.

Σημαντικό στοιχείο της πρωτοβουλίας είναι ότι η πλατφόρμα απευθύνεται σε όλους τους πολίτες της Κύπρου, ανεξαρτήτως του αν είναι πελάτες της Τράπεζας Κύπρου, υπογραμμίζοντας τη στρατηγική μας δέσμευση να συμβάλουμε στην ενίσχυση του χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού και της επενδυτικής συμμετοχής στη χώρα. Παράλληλα, προσφέρουμε στη νέα γενιά, αλλά και σε κάθε νέο επενδυτή, τα εργαλεία, τη γνώση και την καθοδήγηση που χρειάζεται για να ξεκινήσει το επενδυτικό του ταξίδι με απλό, υπεύθυνο και ασφαλή τρόπο.”

Η επενδυτική εμπειρία του Wealthyhood x BoC app

Η νέα εφαρμογή προσφέρει μια ολοκληρωμένη επενδυτική εμπειρία:

- Εκπαίδευση: Το Wealthyhood x BoC διαθέτει περισσότερους από 50 δομημένους εκπαιδευτικούς οδηγούς, ένα ολοκληρωμένο επενδυτικό λεξικό για την επεξήγηση όλων των όρων, καθημερινό περιεχόμενο, όπως αναλύσεις ειδικών, quick takes και μια σειρά χρήσιμων επενδυτικών εργαλείων για αρχάριους και πιο έμπειρους επενδυτές.

- Πρόσβαση σε παγκόσμιες αγορές: Οι χρήστες της εφαρμογής αποκτούν πρόσβαση σε μετοχές, ETFs και άλλες επενδυτικές επιλογές από μόλις €1, μηδενικές προμήθειες. Η εφαρμογή καλύπτει κάθε επίπεδο επενδυτικής εμπειρίας μέσα από ένα μοντέλο DIY Brokerage, το AI Portfolio Builder και λειτουργίες Robo-Advisory.

- Autopilot: Η λειτουργία αυτή μετατρέπει τη μακροχρόνια επένδυση σε μια αυτοματοποιημένη ρουτίνα. Το Autopilot αναλαμβάνει αυτόματα τις επαναλαμβανόμενες μηνιαίες επενδύσεις απευθείας από τον τραπεζικό λογαριασμό του χρήστη, καθώς και την αυτοματοποιημένη εξισορρόπηση (rebalancing) του χαρτοφυλακίου με ένα μόνο tap.

Το πλέον αναμενόμενο feature της εφαρμογής, το Wealthyhood AI Co-Pilot πρόκειται να αλλάξει ριζικά το retail investing. Λειτουργώντας ως ένας υπερ-εξατομικευμένος ψηφιακός επενδυτικός βοηθός, tο Co-pilot θα επιτρέπει στους χρήστες να αναλύουν το χαρτοφυλάκιό τους, να εμβαθύνουν σε οικονομικές έννοιες, να κατανοούν επενδυτικούς όρους, να διαχειρίζονται πλήρως τον λογαριασμό τους, ακόμα και να εκτελούν εντολές μέσα από απλά μηνύματα σε ένα chat.