Λεμεσός: Συνελήφθη δικηγόρος – 19χρονη κατήγγειλε σεξουαλική παρενόχληση στα γραφεία της ΥΚΑΝ

Στη σύλληψη δικηγόρου προχώρησε το ΤΑΕ Λεμεσού, μετά από καταγγελία 19χρονης, η οποία κατήγγειλε ότι δέχθηκε σεξουαλική παρενόχληση εντός των γραφείων της ΥΚΑΝ.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η 19χρονη είχε συλληφθεί από την ΥΚΑΝ έπειτα από επιχείρηση και, προκειμένου να ανακριθεί, ζήτησε να εκπροσωπηθεί από δικηγόρο.

Ο δικηγόρος κλήθηκε ως νομική αρωγή στα γραφεία της ΥΚΑΝ. Στη συνέχεια, η 19χρονη προχώρησε σε καταγγελία εναντίον του στο ΤΑΕ Λεμεσού, υποστηρίζοντας ότι δέχθηκε σεξουαλική παρενόχληση από τον ίδιο εντός των γραφείων της υπηρεσίας.

Μετά την καταγγελία, το ΤΑΕ Λεμεσού προχώρησε στη σύλληψη του δικηγόρου, ο οποίος οδηγήθηκε στο Τμήμα για ανάκριση.