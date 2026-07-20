Γκρίζο το τοπίο για τα ταμεία προνοίας - Μέτωπο συντεχνιών κατά της κυβερνητικής στάσης

Γκρίζο είναι το τοπίο για τη δυνατότητα συμφωνίας των κοινωνικών εταίρων για τα ταμεία προνοίας και ο σχεδιασμός για τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση προβλέπεται να είναι ημιτελής εάν δεν βρεθεί η λύση που θα συγκεράσει τις μεγάλες διαφωνίες που υφίστανται μεταξύ των κοινωνικών εταίρων.

Οι συντεχνίες επιμένουν στην υποχρεωτικότητα της ρύθμισης για τα ταμεία προνοίας προκειμένου να υπάρχει επαρκές συνταξιοδοτικό εισόδημα, ενώ αντίθετα οι εργοδότες δεν συναινούν σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο θεωρώντας ότι θα πρέπει να διατηρηθεί ο εθελοντικός χαρακτήρας τους.

Επιμένουν όλοι

Ο γ.γ. της ΣΕΚ, Αντρέας Μάτσας, δήλωσε στον «Π» ότι «στόχος θα πρέπει να είναι η ενίσχυση και η επέκταση των ταμείων προνοίας στο πλαίσιο αξιοποίησης και της ευρωπαϊκής οδηγίας για τη διεύρυνση των συλλογικών συμβάσεων».

Παράλληλα, τονίζει, «είναι απαραίτητη η ανάγκη δημιουργίας συμπληρωματικών ταμείων προνοίας με οριζόντια εφαρμογή με στόχο την επάρκεια των συνταξιοδοτικών εισοδημάτων».

«Υπάρχουν τρόποι για να λύσει το πρόβλημα η κυβέρνηση. Εάν δεν μπορεί, να αναλάβουμε εμείς», υπέδειξε.

Η γ.γ. της ΠΕΟ, Σωτηρούλα Χαραλάμπους, δήλωσε στον «Π» ότι «η κυβέρνηση απ' ό,τι φαίνεται προσανατολίζεται προς μια αποσπασματική μεταρρύθμιση που θα αφορά το ΤΚΑ». Σε ό,τι αφορά τα ταμεία προνοίας, σημειώνει, «δεν θεωρούμε ότι η κυβέρνηση λειτούργησε υποβοηθητικά και δημιουργικά προς την κατεύθυνση της ενίσχυσής τους υποβάλλοντας σχετικές εισηγήσεις».

«Πρέπει να στοχεύσουμε όλοι οι εργαζόμενοι να έχουν ταμεία προνοίας και μπορούμε να βρούμε τους τρόπους και τα μέσα για την υλοποίησή του στόχου», τονίζει.

«Αναμέναμε από την κυβέρνηση να έχει πιο καταλυτικό ρόλο στον στόχο της ενίσχυσης των ταμείων προνοίας στο πλαίσιο αξιοποίησης και της ευρωπαϊκής οδηγίας για επέκταση των συλλογικών συμβάσεων και να μην επικεντρώνεται μόνο στον πρώτο πυλώνα». Επίσης, επισημαίνει, ακόμη και στον πυλώνα 0, φαίνεται ότι η κυβέρνηση δεν έχει πρόθεση το σχέδιο των χαμηλοσυνταξιούχων να προσαρμοστεί με το πραγματικό όριο της φτώχειας.

Μεγάλο ερώτημα η επάρκεια

Ο πρόεδρος της ΔΕΟΚ, Στέλιος Χριστοδούλου, εκφράζει τη θέση ότι «μεγάλο ερώτημα παραμένει το εξής: Πώς ορίζεται η επάρκεια των συντάξεων». «Εάν για παράδειγμα», εξηγεί, «το μίνιμουμ της επάρκειας των συντάξεων είναι τα €1.000 και το ΤΚΑ μπορεί να δίνει μόνο €750-800, θα πρέπει να δούμε πώς μπορεί να καλυφθεί αυτή η διαφορά». «Ο μόνος τρόπος», τονίζει, «είναι η προοδευτική επέκταση του θεσμού των ταμείων προνοίας», υποδεικνύοντας ότι «εάν δεν υπάρξει αξιόπιστος τρόπος επέκτασης των ταμείων προνοίας, το εθελοντικό δεν θα βοηθήσει προς την κατεύθυνση του στόχου της ενίσχυσης της επάρκειας».

Casus belli η υποχρεωτικότητα

Σημειώνεται ότι όπως έγραψε σε προηγούμενο ρεπορτάζ ο «Π», η υποχρεωτική συμμετοχή εργαζομένων σε ταμείο προνοίας, αποτελεί αιτία πολέμου για τους εργοδότες όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο γενικός διευθυντής της Ομοσπονδίας Εργοδοτών και Βιομηχάνων, Μιχάλης Αντωνίου. «Η θέση μας είναι ξεκάθαρη. Τα ταμεία προνοίας ξεκίνησαν με τη συνομολόγηση συμφωνιών της ΟΕΒ με τις συντεχνίες και λειτουργούν εδώ και 65 χρόνια με εθελοντικό τρόπο και διευρύνονται σταδιακά προκειμένου να καλύψουν περισσότερους εργαζομένους», σημείωσε.

«Συμφωνούμε με την εθελοντική επέκταση με ισχυρά κίνητρα που θα πρέπει να δοθούν από το κράτος προς τους εργοδότες και τους εργαζομένους», τόνισε.

Ο γ.γ. του ΚΕΒΕ, Φιλόκυπρος Ρουσουνίδης, δήλωσε στον «Π» ότι θα πρέπει να διατηρηθεί ο εθελοντικός χαρακτήρας των ταμείων προνοίας σημειώνοντας ότι θα πρέπει να δοθούν κίνητρα προκειμένου να ενθαρρυνθούν οι εργοδότες να τα εφαρμόσουν σε μεγαλύτερο βαθμό.

Προχωρά ο σχεδιασμός

Στο πλαίσιο του απολογισμού του έργου του Υπουργείου Εργασίας κατά την κυπριακή προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ την Παρασκευή, ο υπουργός Εργασίας, Μαρίνος Μουσιούτας, ανέφερε ότι το νομοσχέδιο για τον πρώτο πυλώνα της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης θα δοθεί πολύ σύντομα στους κοινωνικούς εταίρους και θα κατατεθεί στη Βουλή γύρω στις 20 του Σεπτέμβρη που θα ανοίξει το Σώμα μετά τις καλοκαιρινές διακοπές.

Ο υπουργός Εργασίας ανέφερε ότι ο πρώτος πυλώνας της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης που αφορά το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων είναι «κάτι πιο χειροπιαστό που θα εφαρμοστεί αν όλα πάνε καλά την 1η Φεβρουαρίου του 2027», αναφέροντας ότι «την 1η Φεβρουαρίου του 2027 ο κόσμος θα νιώσει την αύξηση των συντάξεων».

Άσπρο και μαύρο

Όσον αφορά τον δεύτερο πυλώνα του συνταξιοδοτικού, ο υπουργός επεσήμανε ότι αφορά δύο διαφορετικές φιλοσοφίες, εκ των οποίων η μία φιλοσοφία λέει ότι τα ταμεία προνοίας πρέπει να είναι υποχρεωτικά και αυτή είναι η θέση των συντεχνιών και η άλλη λέει ότι θα είναι εθελοντικά και είναι η θέση των εργοδοτών.

«Αυτό είναι άσπρο και μαύρο και για να βρεις το γκρίζο, την κοινή συνισταμένη, είναι πιο δύσκολο», τόνισε. «Αυτό που θέλουμε είναι να προχωρά ο πρώτος πυλώνας και ταυτόχρονα να συζητούμε για τον δεύτερο πυλώνα κάτι που γίνεται στην τεχνική επιτροπή», σημείωσε.

Η τεχνική επιτροπή στην οποία συμμετέχουν Υπουργείο Εργασίας, συντεχνίες και εργοδότες αναμένεται να συνεδριάσει στις 23 Ιουλίου.

Για τα ταμεία προνοίας, ο κ. Μουσιούττας είπε ότι «ο κόσμος θα νιώσει τη διαφορά, όχι σε τέσσερα χρόνια», αλλά σε δεκατέσσερα χρόνια γιατί, όπως εξήγησε, αν η νομοθεσία ολοκληρωθεί π.χ. στα τέσσερα χρόνια και θα ξεκινήσει ο εργαζόμενος και ο εργοδότης να βάζει ταμείο προνοίας, «για να υπάρχει ένα σεβαστό ποσό που θα κάνει τη διαφορά θα χρειαστεί» πέντε με δέκα χρόνια.

Πρόθεση συμφωνίας

Υπενθυμίζεται ότι στις 9 Ιουλίου σε δηλώσεις τους ο υπουργός Εργασίας και ο γενικός γραμματέας της ΣΕΚ μετά τη συνάντηση της νέας ηγεσίας της ΣΕΚ με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, εξέφρασαν την πρόθεση συμπερίληψης συμφωνίας για τον δεύτερο πυλώνα της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης στο νομοσχέδιο που θα κατατεθεί τον Σεπτέμβριο στη Βουλή.