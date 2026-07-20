Ξεπέρασε τα 90 δολάρια το Μπρεντ με φόντο τις επιθέσεις των ΗΠΑ και τις πληροφορίες για φλεγόμενο πλοίο στα Στενά του Ορμούζ

Οι τιμές του πετρελαίου ανεβαίνουν σήμερα, μετά την έναρξη των συναλλαγών στις ασιατικές αγορές, με φόντο την κλιμάκωση του πολέμου στη Μέση Ανατολή, ώρες μετά την ανακοίνωση των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ ότι διεξάγουν βομβαρδισμούς εναντίον του Ιράν για 9η συνεχόμενη νύχτα και ενώ πληροφορίες κάνουν λόγο περί πλοίου στις φλόγες στο στενό του Ορμούζ.

Η τιμή του βαρελιού του Μπρεντ Βόρειας Θάλασσας προς παράδοση τον Σεπτέμβριο σημείωνε άνοδο 2,72%, στα 90,50 δολάρια, περί τις 04:00 (ώρα Κύπρου), ενώ αυτή της αντίστοιχης αμερικανικής ποικιλίας, του West Texas Intermediate (WTI), σημείωνε άνοδο 2,39% στα 86,46 δολάρια.

Πηγή: ΚΥΠΕ- ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP-Reuters