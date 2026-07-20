Διατηρούν τη δέσμευση για το Τεχνολογικό Πάρκο Πεντακώμου

Την πρόθεσή της να προχωρήσει στην υλοποίηση του Τεχνολογικού Πάρκου Πεντακώμου επαναβεβαιώνει η κοινοπραξία που υπέβαλε πρόταση στον σχετικό διαγωνισμό του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, καλώντας παράλληλα την πολιτεία να ενημερώσει επίσημα για τα επόμενα βήματα.

Με επιστολή προς τον γενικό διευθυντή του υπουργείου, με ημερομηνία 25 Ιουνίου 2026, η κοινοπραξία αναφέρει ότι εξακολουθεί να διατηρεί «σταθερό ενδιαφέρον και δέσμευση» για την υλοποίηση του έργου, επισημαίνοντας ότι η πρότασή της υποβλήθηκε σύμφωνα με τους όρους του διαγωνισμού και, όπως υποστηρίζει, καλύπτει πλήρως τις τεχνικές προδιαγραφές και τα κριτήρια αξιολόγησης.

Η κοινοπραξία σημειώνει ότι το επενδυτικό σχήμα συγκροτήθηκε έπειτα από πολύμηνη προσπάθεια προσέλκυσης διεθνών επενδυτών και αποτελείται από τους οργανισμούς Al Sharif Group (Σαουδική Αραβία), BBF Construction CY Ltd (Κύπρος), University of Limassol (Κύπρος), Pisces Power Investments Ltd (Κύπρος), Abdali Investment & Development (Ιορδανία) και MWAN Chain Technology LLC (ΗΑΕ).

Επιπλέον, στην επιστολή αναφέρεται ότι το Dubai Integrated Economic Zones Authority (DIEZ) δεν αποτελεί μέλος της κοινοπραξίας, αλλά έχει αποστείλει επιστολή πρόθεσης συνεργασίας (Letter of Intent) προς το consortium, εκφράζοντας πρόθεση συνεργασίας για το έργο.

Παράλληλα, αναφέρεται σε επιστολή πρόθεσης συνεργασίας από την Dubai Integrated Economic Zones Authority, την οποία παρουσιάζει ως εταίρο που ενισχύει τη διεθνή διάσταση του εγχειρήματος.

Στην ίδια επιστολή, η κοινοπραξία τονίζει ότι τους τελευταίους μήνες δεν έχει λάβει οποιαδήποτε επίσημη επικοινωνία από τις αρχές της Δημοκρατίας και κάνει λόγο για δημοσιεύματα που αναφέρονται σε ενδεχόμενη ακύρωση της διαδικασίας, χωρίς -όπως σημειώνει- να έχει υπάρξει σχετική τεκμηριωμένη ενημέρωση. Ζητεί, ως εκ τούτου, επίσημη πληροφόρηση για την εξέλιξη της διαδικασίας και το χρονοδιάγραμμα των επόμενων ενεργειών.

Παράλληλα, χαρακτηρίζει το Τεχνολογικό Πάρκο Πεντακώμου έργο στρατηγικής σημασίας για την κυπριακή οικονομία και αναφέρεται στη δημόσια στήριξη που έχει εκφραστεί κατά καιρούς από οικονομικούς φορείς και τη Βουλή. Σύμφωνα με την επιστολή, η ολοκλήρωση της διαδικασίας θα αποτελούσε θετικό μήνυμα προς τη διεθνή επενδυτική κοινότητα για την αξιοπιστία της Κύπρου ως επενδυτικού προορισμού.

Η κοινοπραξία εισηγείται, ακόμη, τη διεξαγωγή επίσημης διαβούλευσης με τη συμμετοχή των αρμόδιων υπουργών και υφυπουργών, ώστε να εξεταστούν οι προτεραιότητες της πολιτείας, τυχόν τεχνικά ή διαδικαστικά ζητήματα και οι δυνατότητες προσαρμογής της πρότασης. Όπως αναφέρει, είναι διατεθειμένη να ενσωματώσει πρόσθετες απαιτήσεις, ακόμη και τη φιλοξενία κυβερνητικών υποδομών ή ερευνητικών κέντρων εντός του πάρκου, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο για την εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος. Τέλος, ζητεί την ταχεία ολοκλήρωση της διαδικασίας, εκφράζοντας την προσδοκία ότι θα διασφαλιστούν τα νόμιμα δικαιώματά της και ότι το έργο θα προχωρήσει μέσα από θεσμικό διάλογο και συνεργασία.