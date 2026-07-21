Άμεση κατάργηση της αποκοπής 10% για νεοεισερχόμενους στο δημόσιο ζητά η ΠΕΟ

Την άμεση κατάργηση της αποκοπής 10% στους νεοεισερχόμενους στο ευρύτερο δημόσιο τομέα ζητά η ΣΗΔΗΚΕΚ ΠΕΟ.

Στην τελευταία συνεδρία της η Κεντρική Γραμματεία της ΣΗΔΗΚΕΚ ΠΕΟ συζήτησε διεξοδικά το πλαίσιο αιτημάτων που θα υποβληθεί στο Υπουργείο Οικονομικών με σκοπό την συνομολόγηση συμφωνίας πλαισίου για τους Δημόσιους Οργανισμούς, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα για την διετία 2026-2027.

Προς τούτο, αναφέρει σχετική ανακοίνωση, η ΣΗΔΗΚΕΚ ΠΕΟ το χρονικό διάστημα που προηγήθηκε διοργάνωσε συνελεύσεις εργαζομένων και συνεδρίες των Κλαδικών και Τοπικών Επιτροπών της για να συζητήσει και καθορίσει με τους εργαζόμενους τα αιτήματα της Συντεχνίας μας. Με την οριστικοποίηση του πλαισίου αιτημάτων, η Γραμματεία θα το προωθήσει στο Διοικητικό Συμβούλιο της Συντεχνίας για έγκριση για να υποβληθούν μαζί με την ΟΗΟ ΣΕΚ όπως συνηθίζεται στο Υπουργείο Οικονομικών για διαπραγμάτευση.

Η Γραμματεία της ΣΗΔΗΚΕΚ ΠΕΟ επικρίνει ως «απαράδεχτη την στάση της κυβέρνησης και του Υπουργείου Οικονομικών να συνεχίζει να μην συζητά και να μην ενεργεί προς την κατεύθυνση της κατάργησης του άδικου μνημονιακού μέτρου της αποκοπής του 10% και τη μη παραχώρηση προσαύξησης για δύο χρόνια στους νεοεισερχόμενους στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, κάτι που παραδόξως ισχύει και εφαρμόζεται μόνο για τις χαμηλότερες κλίμακες και όχι τις υψηλότερες».

Η ΣΗΔΗΚΕΚ ΠΕΟ έχει θέσει αυτό το ζήτημα από την πρώτη στιγμή που άρχισαν να επανέρχονται οι αποκοπές και οι μειώσεις που αφορούν σε μισθούς και ωφελήματα την περίοδο του Μνημονίου ενώ τα τελευταία χρόνια επαναλαμβάνει ως καθολικό το αίτημα μας μαζί και με την ΟΗΟ ΣΕΚ και ΠΑΣΥΔΥ στο ευρύτερο δημόσιο .

Ειδικότερα, τονίζει, «όσον αφορά τις πιο χαμηλές κλίμακες εισδοχής εργατών και υπαλλήλων η εφαρμογή αυτού του άδικου μέτρου μέσα στις σημερινές συνθήκες ακρίβειας στο τόπο μας, καθηλώνει για δύο χρόνια τους νεοεισερχόμενους εργαζόμενους σε μισθούς που δεν ξεπερνούν κατά πολύ τον κατώτατο μισθό».

«Τρανό παράδειγμα της στρέβλωσης και της ανισότητας που προκαλείται τόσο στο εργατικό όσο και στο υπαλληλικό χαμηλόμισθο προσωπικό, είναι η εισδοχή στις κλίμακες Α2 και Α5 που λόγω της χαμηλής μισθοδοσίας στην ένταξη σε συνδυασμό με την πενιχρή προσαύξηση που δίνεται για τα πρώτα έξι χρόνια της κλίμακας, αποτρέπει πλέον τους νέους να την επιλέξουν με αποτέλεσμα να παρατηρείται έλλειψη ή ακόμα και φυγή προσωπικού αυτών των κλιμάκων και δυστυχώς προσφυγή στη μέθοδο της αγοράς υπηρεσιών για να καλυφτούν μόνιμες και σταθερές ανάγκες, κάτι το οποίο μας προβληματίζει έντονα και κάτι για το οποίο δεν πρόκειται να το ανεχτούμε να το παρακολουθούμε», υπογραμμίζει.

«Το ζήτημα της κατάργησης του 10% μετά από 13 χρόνια αποτελεί πλέον κραυγαλέα περίπτωση στρέβλωσης και ανισότητας έναντι των νεοπροσλαμβανόμενων σε χαμηλές κλίμακες ένταξης και απαιτούμε όπως άμεσα γίνει αντικείμενο ουσιαστικού διαλόγου με το Υπουργείο Οικονομικών, το οποίο έχει την υποχρέωση να συζητήσει ουσιαστικά το επείγον αυτό θέμα και άμεσα να μας δώσει την τοποθέτηση του, πριν η ΣΗΔΗΚΕΚ ΠΕΟ σε συνεργασία και με τις υπόλοιπες συνδικαλιστικό κίνημα πάρει αποφάσεις», καταλήγει.