Τεχνολογική αναβάθμιση και Τεχνητή Νοημοσύνη

Για δεκαετίες, η συζήτηση για τη μεταρρύθμιση της κρατικής μηχανής στην Κύπρο περιστρεφόταν γύρω από τα ίδια, γνώριμα ερωτήματα: πώς μειώνουμε τη γραφειοκρατία, πώς επιταχύνουμε τις διαδικασίες και πώς φέρνουμε το κράτος πιο κοντά στον πολίτη. Οι απαντήσεις παρέμεναν συνήθως στο επίπεδο της πρόθεσης, καθώς η υλοποίηση προσέκρουε σε παγιωμένες νοοτροπίες, κατακερματισμένα συστήματα και έλλειψη διαλειτουργικότητας μεταξύ των υπηρεσιών. Σήμερα, η εικόνα αρχίζει να αλλάζει και ο καταλύτης αυτής της αλλαγής έχει όνομα: ο ψηφιακός μετασχηματισμός, με αιχμή του δόρατος την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Η Κύπρος δεν ξεκινά από το μηδέν. Η μετάβαση από την παλαιότερη πύλη «Αριάδνη» στη σημερινή ενιαία ψηφιακή πύλη gov.cy αποτέλεσε ορόσημο, καθώς άλλαξε ριζικά τον τρόπο με τον οποίο οι πολίτες και οι επιχειρήσεις συναλλάσσονται με το Δημόσιο. Δεν επρόκειτο για αλλαγή ονόματος ή διεπαφής, αλλά για επανασχεδιασμό ολόκληρης της λογικής εξυπηρέτησης. Ένας ενιαίος λογαριασμός και μία πύλη εισόδου, αντί για δεκάδες ξεχωριστά και ασύνδετα συστήματα ανά υπουργείο και τμήμα.

Η πορεία αυτή συνεχίστηκε τα τελευταία χρόνια με τη σταδιακή ψηφιοποίηση επιμέρους υπηρεσιών. Το 2025, για παράδειγμα, ολοκληρώθηκε η δεύτερη φάση ψηφιοποίησης υπηρεσιών του Αρχείου Πληθυσμού, με έξι νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες που αφορούν ταυτότητες, διαβατήρια και πιστοποιητικά, οι οποίες αναπτύχθηκαν από την ειδική ομάδα «Digital Services Factory» του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής. Παράλληλα, η εφαρμογή «Ψηφιακός Πολίτης» επιτρέπει πλέον τη δημιουργία και τήρηση επίσημων εγγράφων σε ψηφιακή μορφή, ισοδύναμων με τα έντυπα για κάθε νόμιμη χρήση εντός της Δημοκρατίας.

Πρόκειται για μικρά, αλλά συμβολικά σημαντικά βήματα. Κάθε φορά που ένας πολίτης δεν χρειάζεται πλέον να μεταφέρει ο ίδιος ένα πιστοποιητικό από τη μία υπηρεσία στην άλλη, εξοικονομείται χρόνος, μειώνεται η ταλαιπωρία και, κυρίως, ενισχύεται η σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ κράτους και πολίτη.

Το πραγματικά κρίσιμο στοίχημα, όμως, δεν είναι πλέον η απλή ψηφιοποίηση εντύπων και αιτήσεων, αλλά η ενσωμάτωση της Τεχνητής Νοημοσύνης στον πυρήνα λειτουργίας του κράτους. Το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής έθεσε πρόσφατα σε δημόσια διαβούλευση την εθνική στρατηγική για την Τεχνητή Νοημοσύνη, προϊόν εργασίας της Εθνικής Εξειδικευμένης Επιτροπής για την Τεχνητή Νοημοσύνη. Οι πολίτες και οι φορείς καλούνται να καταθέσουν τις παρατηρήσεις τους μέσω της πλατφόρμας «η-Διαβούλευση» μέχρι τις 31 Αυγούστου 2026.

Η στρατηγική διαρθρώνεται γύρω από οκτώ αλληλένδετους εθνικούς στόχους. Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν η καθιέρωση της Κύπρου ως αξιόπιστης δικαιοδοσίας για την Τεχνητή Νοημοσύνη, η αύξηση της εθνικής παραγωγικότητας μέσω της υπεύθυνης αξιοποίησής της, η ανάπτυξη ενός ισχυρού και χωρίς αποκλεισμούς εγχώριου οικοσυστήματος και, κυρίως για τον μέσο πολίτη, ο μετασχηματισμός των δημόσιων υπηρεσιών μέσω της αξιοποίησης των δυνατοτήτων της. Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσονται η ανάπτυξη δεξιοτήτων και ανθρώπινου δυναμικού, καθώς και η διασφάλιση ασφαλών, κυρίαρχων και διαλειτουργικών δεδομένων και υποδομών.

Το γεγονός ότι η στρατηγική βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση είναι από μόνο του σημαντικό. Σημαίνει ότι η συζήτηση δεν αφορά πλέον το αν η Κυπριακή Δημοκρατία θα υιοθετήσει τεχνολογίες Τεχνητής Νοημοσύνης, αλλά το πώς. Με ποιους κανόνες, με ποιες δικλίδες ασφαλείας και με ποια ιεράρχηση προτεραιοτήτων.

Ας γίνουμε, όμως, πιο συγκεκριμένοι, γιατί έννοιες όπως «ψηφιακός μετασχηματισμός» και «Τεχνητή Νοημοσύνη» συχνά παραμένουν αφηρημένες όταν δεν συνδέονται με την καθημερινότητα.

Στην εξυπηρέτηση πρώτης γραμμής, συστήματα Τεχνητής Νοημοσύνης μπορούν να απαντούν άμεσα σε ερωτήματα πολιτών σχετικά με διαδικασίες, δικαιολογητικά και προθεσμίες, μειώνοντας δραστικά τον χρόνο αναμονής σε τηλεφωνικά κέντρα και γκισέ. Ένας καλά εκπαιδευμένος ψηφιακός βοηθός μπορεί να καθοδηγήσει τον πολίτη βήμα προς βήμα κατά τη συμπλήρωση μιας αίτησης, να επισημαίνει σε πραγματικό χρόνο ελλείψεις στα απαιτούμενα έγγραφα και να περιορίζει τις άσκοπες μετακινήσεις στα επαρχιακά γραφεία.

Στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και στη βελτίωση της είσπραξης των δημοσίων εσόδων, αλγόριθμοι ανάλυσης δεδομένων μπορούν να εντοπίζουν ασυνήθιστα πρότυπα συναλλαγών, ασυμφωνίες μεταξύ δηλωθέντων εισοδημάτων και περιουσιακών στοιχείων ή διασταυρώσεις που σήμερα γίνονται, αν γίνονται, με ανθρώπινο κόπο και σημαντική καθυστέρηση. Αυτό δεν αφορά μόνο τη δημοσιονομική εξυγίανση, αλλά και την ενίσχυση της φορολογικής δικαιοσύνης απέναντι στους συνεπείς φορολογουμένους.

Εξίσου σημαντική είναι η επιτάχυνση των αδειοδοτήσεων και εγκρίσεων, ένα από τα πιο επιβαρυμένα σημεία της κυπριακής γραφειοκρατίας, ιδιαίτερα σε τομείς όπως οι πολεοδομικές άδειες, οι άδειες οικοδομής και οι εγκρίσεις επενδυτικών σχεδίων. Η προτυποποίηση και αυτοματοποίηση των ελέγχων συμμόρφωσης, με την Τεχνητή Νοημοσύνη να διεκπεραιώνει τον πρώτο τυποποιημένο έλεγχο πληρότητας ενός φακέλου, θα μπορούσε να απελευθερώσει πολύτιμο χρόνο των λειτουργών, ώστε να επικεντρώνονται στην ουσιαστική αξιολόγηση των υποθέσεων.

Η Κύπρος, ως μικρή οικονομία με σχετικά συμπαγή διοικητική δομή, διαθέτει ένα σπάνιο πλεονέκτημα: μπορεί να κινηθεί ταχύτερα από μεγαλύτερες χώρες, ακριβώς επειδή οι φορείς και τα συστήματα που πρέπει να συντονιστούν είναι λιγότεροι. Αυτό που έλειπε μέχρι σήμερα δεν ήταν τόσο η τεχνολογία, η οποία είναι ήδη διαθέσιμη και ώριμη, όσο η πολιτική βούληση, ο σωστός σχεδιασμός και η συνέπεια στην υλοποίηση.

Η δημόσια διαβούλευση για την εθνική στρατηγική Τεχνητής Νοημοσύνης αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία για κάθε πολίτη, επιχειρηματία και επαγγελματία να καταθέσει τις απόψεις του, ώστε το τελικό κείμενο να μην παραμείνει ακόμη ένα φιλόδοξο έγγραφο σε κάποιο συρτάρι, αλλά να μετατραπεί σε πραγματική και μετρήσιμη βελτίωση της καθημερινότητας.

Η μεταρρύθμιση της κρατικής μηχανής μέσω της τεχνολογίας δεν αποτελεί πλέον πολυτέλεια, ούτε ένα μακρινό όραμα. Είναι προϋπόθεση ανταγωνιστικότητας και τελικά, ζήτημα δικαιοσύνης απέναντι στον πολίτη o οποίος πληρώνει φόρους και δικαιούται μια σύγχρονη, αποτελεσματική και διαφανή δημόσια διοίκηση.