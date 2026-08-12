Μαρίνος Μουσιούττας στον «Π» : Από 2% μέχρι 60% οι αυξήσεις συντάξεων, βρέθηκε η χρυσή τομή με ΥΠΟΙΚ

Στην υλοποίηση των δεσμεύσεών της για σημαντικές αυξήσεις στις συντάξεις προχωρά η κυβέρνηση, παρά το υψηλό δημοσιονομικό κόστος το οποίο προκαλεί έντονες ανησυχίες αλλά και έντονο προβληματισμό με επεξεργασία διαφόρων σεναρίων. Οι αυξήσεις στις συντάξεις θα ξεκινούν από 2% και θα φθάνουν μέχρι το 60%, δηλώνει στον «Π» ο υπουργός Εργασίας, Μαρίνος Μουσιούττας, με βάση τις πρόνοιες του νομοσχεδίου που ετοιμάζεται και θα αποσταλεί στους κοινωνικούς εταίρους πριν τη συνεδρία του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος στις 19 Αυγούστου. Ο κ. Μουσιούττας διαβεβαιών...

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