Τμήμα Κτηματολογίου: Στόχος η επιτάχυνση διαδικασιών για αναγκαστικές πωλήσεις ακινήτων

Την έναρξη Δημόσιας Διαβούλευσης επί των τροποποιήσεων του νομοσχεδίου με τίτλο ο Περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Περιορισμός Πωλήσεων) Νόμος του 2002 (Ν.82(I)/2002), ανακοίνωσε το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, με τους ενδιαφερόμενους να καλούνται να υποβάλουν σχόλια και εισηγήσεις μέχρι τις 8 Σεπτεμβρίου 2026.

Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις, αναφέρει το τμήμα, αποσκοπούν στον εκσυγχρονισμό της διαδικασίας καθορισμού της επιφυλασσόμενης τιμής πώλησης για σκοπούς πλειστηριασμού. Απώτερος στόχος, επισημαίνεται, είναι η επιτάχυνση των διαδικασιών του Τμήματος που αφορούν τις αναγκαστικές πωλήσεις ακινήτων.

Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρεται, η διαδικασία καθορισμού της επιφυλασσόμενης τιμής πώλησης ανατίθεται πλέον, σε ιδιώτες εκτιμητές, ενώ καθορίζεται συγκεκριμένο ποσοστό μείωσης της επιφυλασσόμενη τιμής πώλησης, ύψους (15%) μετά από ανεπιτυχή προσπάθεια πώλησης.

Περαιτέρω, τίθεται όριο δύο πλειστηριασμών για αιτήσεις αναγκαστικής πώλησης αδιανέμητων ακινήτων και εάν η πώληση αποτύχει η αίτηση παραμερίζεται. Για σκοπούς υποβολής νέας αίτησης πώλησης, απαιτείται η επαναξιολόγηση της δυνατότητας διαχωρισμού του ακινήτου βάσει του άρθρου 27 του Κεφ 224.

Οι τροποποιήσεις

Με βάση τις τροποποιήσεις, αναφέρεται σε σχετικό σημείωμα, ο καθορισμός της αγοραίας αξίας και της επιφυλασσόμενης τιμής πώλησης του ακινήτου, για σκοπούς επιτάχυνσης της διαδικασίας θα ανατίθεται από τον αιτητή σε ιδιώτες εκτιμητές. Προβλέφθηκε για το σκοπό αυτό, η δημιουργία πίνακα αμοιβών των εκτιμητών, ο οποίος θα εγκρίνεται από τον Διευθυντή και το Σύνδεσμο Επιστημόνων Εκτιμητών Κύπρου.

Για όλες τις μεταγενέστερες πωλήσεις που θα διεξάγονται εντός πενταετίας από την πρώτη ανεπιτυχή πώληση, καθορίζεται συγκεκριμένο ποσοστό μείωσης της επιφυλασσόμενη τιμής πώλησης, ύψους 15%.

Μετά την πάροδο της πενταετίας από την ημερομηνία εκτίμησης της αξίας της ακίνητης ιδιοκτησίας, ο Επαρχιακός Κτηματολογικός Λειτουργός θα μπορεί να ζητήσει από τον αιτητή την προσκόμιση νέας εκτίμησης και νέας επιφυλασσόμενης τιμής πώλησης.

Σε ότι αφορά τις αιτήσεις που υποβάλλονται δυνάμει του άρθρου 28 του Κεφ 224 (ΠΑΑ), προβλέπεται ότι μετά την πάροδο της πενταετίας από την ημερομηνία εκτίμησης της ακίνητης ιδιοκτησίας και αφού το ακίνητο θα έχει τεθεί τουλάχιστον δύο φορές σε ανεπιτυχή πλειστηριασμό, η αίτηση θα παραμερίζεται.

Σε περίπτωση που ο αιτητής θα θέλει να υποβάλει νέα αίτηση, αυτή θα επανεξετάζεται στο πλαίσιο του άρθρου 27 του Κεφ 224 και θα μπορεί να γίνει αποδεχτή μόνον όταν το ακίνητο θα εξακολουθεί να μην μπορεί να διαχωριστεί δυνάμει των προνοιών του άρθρου αυτού.