Στους Financial Times ο τουρισμός της Κύπρου και της Τουρκίας - Γιατί τα παραθαλάσσια θέρετρα ρίχνουν τις τιμές

Τα παραθαλάσσια θέρετρα στην Τουρκία και την Κύπρο μειώνουν τις τιμές για να προσελκύσουν τουρίστες, καθώς η ανησυχία των καταναλωτών για τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή και η αυξανόμενη τάση για κρατήσεις της τελευταίας στιγμής συνδυάζονται με κενές θέσεις κατά την παραδοσιακή περίοδο αιχμής.

Οι διαφημιζόμενες τιμές για διαμονή μεταξύ Αυγούστου και Οκτωβρίου στην τουρκική πόλη-θέρετρο της Αττάλειας έχουν μειωθεί κατά 5% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι, σύμφωνα με την Lighthouse.

Σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times, oι τιμές στην επαρχία Μούγλα στο Αιγαίο Πέλαγος, η οποία περιλαμβάνει τουριστικά θέρετρα όπως το Μπόντρουμ, το Μαρμαρίς και το Νταλαμάν, μειώθηκαν κατά 8%. Αντίθετα, οι τιμές για καταλύματα στην Κωνσταντινούπολη ήταν 5% υψηλότερες, γεγονός που υποδηλώνει ότι η καθοδική πίεση περιορίστηκε κυρίως σε παραθαλάσσιους προορισμούς διακοπών.

Σύμφωνα με το Lighthouse, oι τιμές στην Κύπρο μειώθηκαν επίσης κατά 4% για την περίοδο και οι τιμές στην Αίγυπτο μειώθηκαν κατά 10% μετά την αύξηση ρεκόρ πέρσι. Ωστόσο, τα ελληνικά νησιά και οι παραθαλάσσιοι προορισμοί στην Ιταλία, την Ισπανία και την Κροατία εξακολουθούσαν να διατηρούν ή να αυξάνουν σε μεγάλο βαθμό τις τιμές τους σε ετήσια βάση.

«Οι εκπτώσεις έρχονται καθώς η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή έχει ωθήσει ορισμένους ανθρώπους να καθυστερήσουν την κράτηση των διακοπών τους μέχρι να πλησιάσουν την προβλεπόμενη ημερομηνία ταξιδιού τους - αφήνοντας τις αεροπορικές εταιρείες, τους ταξιδιωτικούς πράκτορες και τα ξενοδοχεία με λιγότερη ορατότητα στα πιθανά έσοδα κατά τη διάρκεια αυτών που θα έπρεπε να είναι οι πιο πολυσύχναστες εβδομάδες του έτους», αναφέρεται

Ο ταξιδιωτικός πράκτορας On The Beach δήλωσε ότι είχε «μειωμένη ζήτηση» για διακοπές στην Τουρκία αυτό το καλοκαίρι λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, με τους τουρίστες να επιλέγουν αντ' αυτού διακοπές σε παράκτια θέρετρα σε μέρη όπως η Ισπανία.

Ο Steve Heapy, διευθύνων σύμβουλος της βρετανικής αεροπορικής εταιρείας και ταξιδιωτικού πράκτορα Jet2, δήλωσε ότι η σύγκρουση είχε πλήξει τις κρατήσεις νωρίτερα φέτος για προορισμούς όπως η Τουρκία και η Κύπρος «επειδή αν κοιτάξετε τον χάρτη, βρίσκονται γεωγραφικά πιο κοντά στη ζώνη των συγκρούσεων, παρόλο που οι προορισμοί για τους οποίους μιλάμε απέχουν περισσότερο από 2.000 χιλιόμετρα [από το Ιράν]». Ωστόσο, η ζήτηση είχε αυξηθεί τους τελευταίους μήνες, χάρη εν μέρει σε «μερικές πολύ καλές προσφορές» στην Ανατολική Μεσόγειο, πρόσθεσε.

Ο Steve Witt, συνιδρυτής του πρακτορείου Not Just Travel, δήλωσε ότι προσέλαβε επιπλέον προσωπικό για να ανταποκριθεί στην εισροή κρατήσεων της τελευταίας στιγμής τον Αύγουστο, συμπεριλαμβανομένου ενός ασυνήθιστα υψηλού όγκου διακοπών που είχαν κρατηθεί λιγότερο από δύο εβδομάδες νωρίτερα. Σημείωσε, ωστόσο, ότι η τελευταία αύξηση άφησε τις καλοκαιρινές κρατήσεις της εταιρείας του για την Τουρκία μειωμένες κατά 13% σε σχέση με το 2025.

Περίπου 25,8 εκατομμύρια άνθρωποι επισκέφθηκαν την Τουρκία τους πρώτους έξι μήνες του τρέχοντος έτους, μειωμένοι κατά 2,4% σε σχέση με την ίδια περίοδο το 2025, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε η τουρκική κυβέρνηση την περασμένη Παρασκευή.

Ο αριθμός των τουριστών που επισκέπτονται την Κύπρο μειώθηκε κατά περισσότερο από 10% την ίδια περίοδο, φτάνοντας τα 1,7 εκατομμύρια. Η Τουρκία έχει επίσης γίνει ολοένα και πιο ακριβή για τους τουρίστες, καθώς ο υψηλός πληθωρισμός και η ισχυρή συναλλαγματική πολιτική της κυβέρνησης έχουν αυξήσει το κόστος σε ευρώ ή δολάρια. Ορισμένα κόστη, συμπεριλαμβανομένων των γευμάτων, είναι πλέον συχνά υψηλότερα από ό,τι σε συγκρίσιμα ευρωπαϊκά τουριστικά θέρετρα όπως η Ελλάδα, ενώ η κατάρρευση των περιθωρίων κέρδους έχει δυσκολέψει ακόμη περισσότερο τις μικρότερες εταιρείες να συγκρατήσουν τις αυξήσεις των τιμών.

Ανεξάρτητοι και οικογενειακοί ξενοδόχοι στην Τουρκία έχουν παραπονεθεί για μεγαλύτερους ανταγωνιστές που μειώνουν επιθετικά τις τιμές προκειμένου να γεμίσουν τα δωμάτιά τους, μειώνοντας τις τιμές σε όλη την αγορά.

«Τα ξενοδοχεία all-inclusive έκαναν λάθος και άρχισαν να δίνουν πολύ χαμηλές τιμές, απίστευτα χαμηλές τιμές, απλώς για να μείνουν χορτάτοι», σύμφωνα με τον οικονομικό διευθυντή ενός boutique ξενοδοχείου στη νότια τουρκική πόλη του Μπόντρουμ, ο οποίος ζήτησε να μην κατονομαστεί.

«Τα σκότωσαν λίγο για εμάς». Πρόσθεσε ότι τα τουριστικά θέρετρα της χώρας ένιωθαν την πίεση από τότε που οι κρατήσεις μειώθηκαν μετά την έναρξη της σύγκρουσης στο Ιράν τον Φεβρουάριο: «Όταν το συγκρίνετε με πέρυσι, υπήρξε μια πραγματική πτώση - όχι μόνο για το ξενοδοχείο μας αλλά για όλους». Η μείωση των αφίξεων τουριστών στην Τουρκία έρχεται παρά το γεγονός ότι η Κωνσταντινούπολη έγινε φέτος το πιο πολυσύχναστο αεροδρόμιο της Ευρώπης, εξυπηρετώντας 8,15 εκατομμύρια επιβάτες τον Ιούλιο, σε σύγκριση με το Χίθροου του Λονδίνου με 7,86 εκατομμύρια.