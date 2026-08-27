Γενικός λογιστής: Στο 85% των κρατικών εισπράξεων τα τραπεζικά εμβάσματα

«Η επικράτηση των ηλεκτρονικών καναλιών πληρωμών είναι καθολική στο κράτος», δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Γενικός Λογιστής της Δημοκρατίας Ανδρέας Αντωνιάδης, προσθέτοντας ότι από την ανάλυση των κρατικών εισπράξεων για το πρώτο εξάμηνο του 2026, προκύπτει ότι συντριπτικό μερίδιο της συνολικής αξίας τους καλύπτουν τα τραπεζικά εμβάσματα, τα οποία αγγίζουν το 85%.

Ανέφερε επίσης ότι η χρήση ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής για την εξόφληση οφειλών προς το Δημόσιο παρουσιάζει «συνεχή αύξηση», με ένα σημαντικό ποσοστό των συνολικών κρατικών εισπράξεων, όπως είπε, να διεκπεραιώνεται πλέον μέσω καρτών, σε σύγκριση με τα μετρητά.

«Οι εισπράξεις με κάρτες μέσω διαδικτύου (10%) και με φυσική παρουσία (1%), αφήνουν μόνο ένα ποσοστό 4% στα παραδοσιακά μέσα, επιβεβαιώνοντας την απρόσκοπτη πορεία προς τον πλήρη ψηφιακό μετασχηματισμό των συναλλαγών του Κράτους», υπογράμμισε.

Σύμβαση με VivaBank

Αναφερόμενος στην κατακύρωση του διαγωνισμού στην VivaBank Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία του διαγωνισμού του Γενικού Λογιστηρίου για την «Παροχή Υπηρεσιών Διεκπεραίωσης Ηλεκτρονικών Συναλλαγών του Δημοσίου» και την υπογραφή της σύμβασης 12 Αυγούστου του 2026, ο κ. Αντωνιάδης είπε ότι η υλοποίηση και ολοκλήρωση της τεχνικής λύσης της σύμβασης αναμένονται εντός του 2027 με το ποσό κατακύρωσης να ανέρχεται σε 4,1 εκατομμύρια ευρώ.

«Η παροχή υπηρεσιών από το νέο ανάδοχο θα καλύψει περίοδο τριών ετών, με δικαίωμα ανανέωσης από πλευράς Κυβέρνησης ένα συν ένα χρόνια, ενώ, επιπλέον, περιλαμβάνεται η αξιολόγηση, η προετοιμασία και η τεχνική διασύνδεση», εξήγησε.

Πρόσθεσε ότι η εκκαθάριση συναλλαγών με κάρτες για το κράτος ρυθμίζεται σήμερα μέσω της σε ισχύ σύμβασης με την εταιρεία JCC Payment Systems Limited, η οποία έχει πρόσφατα ανανεωθεί, με συνολικές εισπράξεις, μέσω του εν λόγου παρόχου, ύψους περίπου 1,5 δις ευρώ, σε ετήσια βάση.

Υπενθύμισε ότι από την 1η Ιανουαρίου 2026 καταργήθηκε η χρήση προσωπικών επιταγών για πληρωμή οφειλών προς το Κράτος, τόσο από επιχειρήσεις όσο και από πολίτες, με την παραμονή ως προσωρινά διαθέσιμης της επιλογής της τραπεζικής επιταγής (banker’s draft), για τις οποίες όμως υπάρχει πρόθεση για μη αποδοχή στο εγγύς μέλλον.

Σημείωσε ότι τα μετρητά (για συναλλαγές μέχρι €10.000, σήμερα) θα παραμείνουν ως το μοναδικό παραδοσιακό μέσο κρατικών εισπράξεων στο μέλλον.

Βασικός πυλώνας το πλήρες ψηφιακό περιβάλλον πληρωμών

Ο Γενικός Λογιστής είπε ότι η μετάβαση σε ένα πλήρως ψηφιακό περιβάλλον πληρωμών αποτελεί βασικό πυλώνα του ευρύτερου ψηφιακού μετασχηματισμού του Κράτους.

"Η αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογιών και ασφαλών ηλεκτρονικών καναλιών συναλλαγών ενισχύει την ταχύτητα, την προσβασιμότητα και τη διαφάνεια στην εξυπηρέτηση πολιτών και επιχειρήσεων, ενώ παράλληλα συμβάλλει στη μείωση του διοικητικού κόστους και του λειτουργικού φόρτου της δημόσιας διοίκησης", πρόσθεσε.

Τέλος, ο κ. Αντωνιάδης είπε ότι μέσα από τη συνεχή αναβάθμιση των ψηφιακών υποδομών και την υιοθέτηση καινοτόμων λύσεων πληρωμών, το Δημόσιο δημιουργεί τις προϋποθέσεις για ένα πιο αποδοτικό, σύγχρονο και φιλικό προς τον πολίτη Κράτος, διασφαλίζοντας ότι οι διαθέσιμοι πόροι αξιοποιούνται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο προς όφελος του δημόσιου συμφέροντος.

Πηγή: ΚΥΠΕ