Τα τέσσερα προβλήματα που καίνε το επιχειρείν

H εκτελεστική επιτροπή της ΟΕΒ, με επικεφαλής τον πρόεδρο της οργάνωσης, Γιώργο Παντελίδη, αναχώρησε το μεσημέρι της Δευτέρας από το Προεδρικό Μέγαρο, όπου είχε συνάντηση εργασίας με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, με την ισχυρή αίσθηση ότι τα όσα μετέφερε στην κυβέρνηση έγιναν κατανοητά. Η συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση, το κόστος εργασίας, η γραφειοκρατία και η έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού αποτέλεσαν τα βασικά προβλήματα-προκλήσ...

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