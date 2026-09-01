Ελληνικά

| Εnglish
Powered bysponsor logo

Έκτακτη Επικαιρότητα

πριν 15 λεπτά

«Έβαλε πολύ νερό, ήρθε από κάτω»: Βίντεο από ταξίδι του Μαΐου δείχνει νερά στο πλοίο - Τι κατέγραψε επιβάτης
| Οικονομία

Καύσιμα: Ν/σ για παράταση της επιδότησης μέχρι τέλη Νοέμβρη ετοιμάζει το ΥΠΟΙΚ

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

"Είναι στα σχέδια μας, εγκρίθηκε από τον Υπουργό" το νομοσχέδιο και αναμένεται να πάει για έγκριση στο Υπουργικό Συμβούλιο και να κατατεθεί στη Βουλή πριν τις 17 Σεπτεμβρίου που λήγει η επιδότηση για να είμαστε έτοιμοι στις 18 του μήνα να εφαρμοστεί.

Την απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών να δοθεί παράταση στην μείωση 8,33 σεντ στον φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα, η οποία ολοκληρώνεται στις 17 Σεπτεμβρίου, ανακοίνωσε εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας.

Η εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών απαντούσε σε σχετική ερώτηση του βουλευτή του ΑΚΕΛ Ανδρέα Πασιουρτίδη στο πλαίσιο συνεδρίας της Επιτροπής, την Τρίτη.

"Είναι στα σχέδια μας, εγκρίθηκε από τον Υπουργό" το νομοσχέδιο και αναμένεται να πάει για έγκριση στο Υπουργικό Συμβούλιο και να κατατεθεί στη Βουλή πριν τις 17 Σεπτεμβρίου που λήγει η επιδότηση για να είμαστε έτοιμοι στις 18 του μήνα να εφαρμοστεί, πρόσθεσε.

Το νομοσχέδιο που ετοιμάζει το Υπουργείο Οικονομικών αναμένεται να δίνει παράταση στην επιδότηση μέχρι τέλος Νοεμβρίου.

Ανέφερε ότι υπάρχει από την ΕΕ όριο για μείωση του φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα από το κάθε κράτος και πρόσθεσε ότι η Κύπρος έχει μειώσει τον φόρο στο μέγιστο επιτρεπτό επίπεδο.

Σημείωσε ότι πέρα του 50% είναι ο φόρος κατανάλωσης στα καύσιμα.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Tags

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝΚΑΥΣΙΜΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα