«Έβαλε πολύ νερό, ήρθε από κάτω»: Βίντεο από ταξίδι του Μαΐου δείχνει νερά στο πλοίο - Τι κατέγραψε επιβάτης

Βίντεο από προηγούμενο ταξίδι του Filo Jet, στο οποίο φαίνεται να έχουν εισέλθει νερά στο πλοίο προκαλώντας την ανησυχία των επιβατών, έρχεται στο φως μετά το πολύνεκρο ναυάγιο ανοικτά της Κερύνειας.

Σύμφωνα με το τουρκοκυπριακό Kıbrıs Gerçek, το βίντεο φέρεται να έχει καταγραφεί στις 16 Μαΐου 2026, κατά τη διάρκεια δρομολογίου του Filo Jet από την Τασουτζού προς την Κύπρο.

Στα πλάνα φαίνονται νερά στο εσωτερικό τμήμα του πλοίου, ενώ ακούγονται επιβάτες να συζητούν με εργαζόμενο για την κατάσταση.

«Έβαλε πολύ νερό, το νερό ήρθε από κάτω», ακούγεται να λέει ένας από τους επιβάτες.

Στην ανησυχία τους, εργαζόμενος στο πλοίο φαίνεται να απαντά καθησυχαστικά: «Αδερφέ, δεν θα γίνει τίποτα. Πηγαίνετε μπροστά για να μη βραχείτε. Θα έρθει κι άλλο, δηλαδή».

Το βίντεο αποκτά ιδιαίτερη σημασία μετά το ναυάγιο του Filo Jet, καθώς η εισροή νερού και η θραύση τμήματος του καταμαράν βρίσκονται στο επίκεντρο της έρευνας για τα αίτια της τραγωδίας.

Κατά τη δικαστική διαδικασία στην Κερύνεια, η «αστυνομία» ανέφερε ότι το Filo Jet είχε απομακρυνθεί περίπου τέσσερα μίλια από το λιμάνι όταν υπέστη θραύση στο άκρο του αριστερού πλωτήρα/κύτους, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει εισροή νερού και στη συνέχεια η ανατροπή του.

Παράλληλα, στοιχεία που έχουν δημοσιοποιηθεί τις τελευταίες ημέρες καταγράφουν προηγούμενα περιστατικά και ζητήματα σχετικά με την τεχνική κατάσταση του καταμαράν. Ναυπηγός μηχανικός που είχε εξετάσει το Filo Jet το 2016 υποστήριξε ότι είχε διαπιστώσει τότε «πολύ σοβαρή δομική ζημιά», ενώ αρχεία για το πλοίο, όταν έφερε την ονομασία Iris Jet, καταγράφουν περιστατικό σοβαρής εισροής νερού το 2003.

Το νέο βίντεο δεν αποδεικνύει από μόνο του ότι υπήρχε μόνιμο τεχνικό πρόβλημα στο Filo Jet ούτε ότι το περιστατικό του Μαΐου συνδέεται με το ναυάγιο. Η προέλευση των νερών που εμφανίζονται στα πλάνα και οι συνθήκες υπό τις οποίες εισήλθαν στο πλοίο θα πρέπει να εξακριβωθούν στο πλαίσιο της τεχνικής διερεύνησης.

Με πληροφορίες από Kıbrıs Gerçek