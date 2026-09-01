Ελληνικά

| Εnglish
Powered bysponsor logo

Έκτακτη Επικαιρότητα

μόλις τώρα

Filo Jet: «Είχε πολύ σοβαρή δομική ζημιά από το 2016» - Τι αποκαλύπτει μηχανικός που εξέτασε το πλοίο για 50 ώρες
| Web TV

«Έβαλε πολύ νερό, ήρθε από κάτω»: Βίντεο από ταξίδι του Μαΐου δείχνει νερά στο πλοίο - Τι κατέγραψε επιβάτης

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Από δρομολόγιο του Filo Jet στις 16 Μαΐου, βίντεο δείχνει νερά να έχουν εισέλθει στο πλοίο και επιβάτες να εκφράζουν την ανησυχία τους. «Δεν θα γίνει τίποτα, πηγαίνετε μπροστά για να μη βραχείτε», ακούγεται να απαντά εργαζόμενος.

Βίντεο από προηγούμενο ταξίδι του Filo Jet, στο οποίο φαίνεται να έχουν εισέλθει νερά στο πλοίο προκαλώντας την ανησυχία των επιβατών, έρχεται στο φως μετά το πολύνεκρο ναυάγιο ανοικτά της Κερύνειας.

Σύμφωνα με το τουρκοκυπριακό Kıbrıs Gerçek, το βίντεο φέρεται να έχει καταγραφεί στις 16 Μαΐου 2026, κατά τη διάρκεια δρομολογίου του Filo Jet από την Τασουτζού προς την Κύπρο.

Στα πλάνα φαίνονται νερά στο εσωτερικό τμήμα του πλοίου, ενώ ακούγονται επιβάτες να συζητούν με εργαζόμενο για την κατάσταση.

«Έβαλε πολύ νερό, το νερό ήρθε από κάτω», ακούγεται να λέει ένας από τους επιβάτες.

Στην ανησυχία τους, εργαζόμενος στο πλοίο φαίνεται να απαντά καθησυχαστικά: «Αδερφέ, δεν θα γίνει τίποτα. Πηγαίνετε μπροστά για να μη βραχείτε. Θα έρθει κι άλλο, δηλαδή».

Το βίντεο αποκτά ιδιαίτερη σημασία μετά το ναυάγιο του Filo Jet, καθώς η εισροή νερού και η θραύση τμήματος του καταμαράν βρίσκονται στο επίκεντρο της έρευνας για τα αίτια της τραγωδίας.

Κατά τη δικαστική διαδικασία στην Κερύνεια, η «αστυνομία» ανέφερε ότι το Filo Jet είχε απομακρυνθεί περίπου τέσσερα μίλια από το λιμάνι όταν υπέστη θραύση στο άκρο του αριστερού πλωτήρα/κύτους, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει εισροή νερού και στη συνέχεια η ανατροπή του.

Παράλληλα, στοιχεία που έχουν δημοσιοποιηθεί τις τελευταίες ημέρες καταγράφουν προηγούμενα περιστατικά και ζητήματα σχετικά με την τεχνική κατάσταση του καταμαράν. Ναυπηγός μηχανικός που είχε εξετάσει το Filo Jet το 2016 υποστήριξε ότι είχε διαπιστώσει τότε «πολύ σοβαρή δομική ζημιά», ενώ αρχεία για το πλοίο, όταν έφερε την ονομασία Iris Jet, καταγράφουν περιστατικό σοβαρής εισροής νερού το 2003.

Το νέο βίντεο δεν αποδεικνύει από μόνο του ότι υπήρχε μόνιμο τεχνικό πρόβλημα στο Filo Jet ούτε ότι το περιστατικό του Μαΐου συνδέεται με το ναυάγιο. Η προέλευση των νερών που εμφανίζονται στα πλάνα και οι συνθήκες υπό τις οποίες εισήλθαν στο πλοίο θα πρέπει να εξακριβωθούν στο πλαίσιο της τεχνικής διερεύνησης.

Με πληροφορίες από Kıbrıs Gerçek

Tags

ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑΚΥΠΡΟΣΝαυάγιοΚΕΡΥΝΕΙΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα