Σύνδεσμος Ανάπτυξης Ακινήτων: Ζητά «ΜΟΤ κτιρίων» και άμεση ψήφιση της νομοθεσίας για επικίνδυνες οικοδομές

Την καθιέρωση περιοδικού τεχνικού ελέγχου των κτιρίων, κατά το πρότυπο του «ΜΟΤ», καθώς και την άμεση προώθηση και ψήφιση των νομοθετικών ρυθμίσεων για τις επικίνδυνες και κοινόκτητες οικοδομές, ζητά ο Σύνδεσμος Ανάπτυξης Ακινήτων.

Σε ανακοίνωσή του τη Δευτέρα, ο Σύνδεσμος επισημαίνει ότι «δεν υπάρχουν πλέον περιθώρια για περαιτέρω καθυστερήσεις», με τη Γενική Διευθύντρια, Μερσίνα Ισιδώρου, να δηλώνει πως «η ασφάλεια των κτιρίων και των πολιτών δεν μπορεί να αφήνεται στην τύχη».

Η κ. Ισιδώρου αναφέρει ότι «κατά τη νέα κοινοβουλευτική περίοδο είναι σημαντικό να ολοκληρωθεί άμεσα η νομοθεσία για τις επικίνδυνες οικοδομές και να προχωρήσει η μεταρρύθμιση για τις κοινόκτητες οικοδομές», προσθέτοντας ότι «η πρόληψη, ο τακτικός έλεγχος και η έγκαιρη συντήρηση πρέπει να αποτελέσουν τον πυρήνα ενός σύγχρονου πλαισίου που θα διασφαλίζει την προστασία της ανθρώπινης ζωής, της περιουσίας των πολιτών και του κτιριακού αποθέματος της χώρας».

Σε ό,τι αφορά τις επικίνδυνες οικοδομές, ο Σύνδεσμος αναφέρει ότι η νομοθετική διαδικασία έχει ήδη προχωρήσει και ζητά την ολοκλήρωση της εξέτασης και την ψήφιση των σχετικών τροποποιήσεων του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου εντός της φθινοπωρινής περιόδου.

Ο Σύνδεσμος υποστηρίζει παράλληλα την καθιέρωση περιοδικού τεχνικού ελέγχου, «ενός ΜΟΤ κτιρίων», όπως το χαρακτηρίζει, ώστε να εντοπίζονται έγκαιρα προβλήματα που θα μπορούσαν να εξελιχθούν σε κίνδυνο για τους ενοίκους και το κοινό.

Επικαλείται, εξάλλου, τα σοβαρά περιστατικά των τελευταίων μηνών, υπενθυμίζοντας την κατάρρευση τμήματος κτιρίου στη Γερμασόγεια τον Απρίλιο, που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο δύο ανθρώπων, καθώς και την κατάρρευση μπαλκονιών σε επταώροφη πολυκατοικία στον Κάψαλο τον Ιούνιο.

Αναφορικά με τις κοινόκτητες οικοδομές, σημειώνει ότι η μεταρρύθμιση εκκρεμεί από το 2023 και ζητά να δοθεί άμεσα η αναγκαία ώθηση, ώστε η σχετική νομοθεσία να προχωρήσει προς ψήφιση. Εξάλλου, ο Σύνδεσμος ζητά ένα σύγχρονο νομοθετικό πλαίσιο που θα ενισχύει τη λειτουργία και τις δυνατότητες των Διαχειριστικών Επιτροπών, θα διασφαλίζει την ύπαρξη αποθεματικών ταμείων για εργασίες συντήρησης και θα παρέχει αποτελεσματικούς μηχανισμούς έγκαιρης παρέμβασης.

Πηγή: ΚΥΠΕ