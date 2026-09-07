Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς προειδοποιεί για 10 μη αδειοδοτημένες επενδυτικές πλατφόρμες

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (ΕΚΚ) εξέδωσε νέα προειδοποίηση προς το επενδυτικό κοινό, επισημαίνοντας ότι δέκα διαδικτυακοί τόποι δεν ανήκουν σε οντότητες που διαθέτουν άδεια για την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών, την άσκηση επενδυτικών δραστηριοτήτων ή την παροχή υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι ιστότοποι αυτοί δεν συνδέονται με αδειοδοτημένες επιχειρήσεις, όπως προβλέπεται από το άρθρο 5 του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων Νόμου Ν. 87(Ι)/2017, ούτε διαθέτουν άδεια για την παροχή υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) 2023/1114 (MiCA).

Οι διαδικτυακοί τόποι που περιλαμβάνονται στην προειδοποίηση είναι οι εξής:

• amazon-forex.com

• novatradecore.com

• vall-fin.com

• daoroyal.com

• capitaldealhub.com/AI_app_es

•digiteamagency.com/second-income/

• seamanfx.com

• newfuturevip.com

• trademarketcup.com

• fxtrade.app

Η ΕΚΚ προτρέπει το επενδυτικό κοινό όπως προτού συνεργαστεί με επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών ή/και υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων, να ανατρέχει στο διαδικτυακό της τόπο (www.cysec.gov.cy), για να βεβαιώνεται ως προς τα πρόσωπα που κατέχουν άδεια για να παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες ή/και να ασκούν επενδυτικές δραστηριότητες ή/και να παρέχουν υπηρεσίες κρυπτοστοιχείων