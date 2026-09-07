Πρωθυπουργός της Πολωνίας: Μόνο «ηλίθιοι και προδότες» πανηγυρίζουν την εκλογική νίκη της AfD σε κρατίδιο της Γερμανίας

Μόνο «ηλίθιοι και προδότες» στην Πολωνία γιορτάζουν τη νίκη της ακροδεξιάς παράταξης Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) στο κρατίδιο Σαξονία-Άνχαλτ (ανατολικά), τόνισε χθες Κυριακή ο πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ.

Ο κεντρώος πολιτικός πρόσθεσε δηκτικά πως «αρκετοί» από αυτούς είναι συγκεντρωμένοι σε δυο παρατάξεις της πολωνικής αντιπολίτευσης, τη Συνομοσπονδία (Konfederacja) και το μέχρι πρότινος κυβερνών κόμμα του Νόμου και της Δικαιοσύνης (PiS).

«Σοβαρή στιγμή για την Ευρώπη» είδε ο αρμόδιος γάλλος υπουργός Μπενζαμέν Αντάντ, κρίνοντας πως δεν πρέπει «να πάψουμε ποτέ να υπερασπιζόμαστε τις δημοκρατικές αξίες και το ευρωπαϊκό σχέδιο».

«Πρέπει να ακούμε με ταπεινότητα την οργή, την ανησυχία, τους φόβους, και να δίνουμε απαντήσεις. Όμως ο εθνικισμός και η ξενοφοβία δεν είναι ποτέ λύση», τόνισε ο κ. Αντάντ. «Δεν είναι δυνατόν να ξεχάσουμε την ιστορία μας. Αυτό είναι το νόημα των επιλογών που έχουν κάνει η Γαλλία και η Γερμανία».

Σε άλλες χώρες που γειτονεύουν με τη Γερμανία, καταγράφτηκαν αντιδράσεις αισθητά διαφορετικές από πλευράς ιδεολογικών συμμάχων της παράταξης.

Ο επικεφαλής του ακροδεξιού Κόμματος της Ελευθερίας της Αυστρίας (FPÖ) Χέρμπερτ Κικλ, έκανε λόγο για πολιτική αλλαγή στη Γερμανία. «Από σήμερα, ο δυνατός άνεμος της ελευθερίας του 1989 φυσάει για ακόμη για φορά στη Γερμανία», υποστήριξε, κάνοντας παραλληλισμό με την πτώση του τείχους του Βερολίνου.

Οι ψηφοφόροι γκρέμισαν το «αντιδημοκρατικό τείχος προστασίας» εναντίον της AfD, έκρινε ο επικεφαλής του μεγαλύτερου κόμματος της αυστριακής Βουλής, που πάντως παραμένει στην αντιπολίτευση. Πρόσθεσε πως αδημονεί να δει την AfD να αναδεικνύει «την Αλίς Βάιντελ καγκελάριο».

Στην Τσεχία, ο πρόεδρος του κοινοβουλίου Τόμιο Οκάμουρα «συνεχάρη» την AfD για την εκλογική της νίκη μιλώντας στην κρατική τηλεόραση κι εξέφρασε την ελπίδα πως η παράταξη θα είναι μέρος της «νέας κυβέρνησης συνασπισμού στη Σαξονία-Άνχαλτ». Η παράταξη του κ. Οκάμουρα, το ακροδεξιό κόμμα της Ελευθερίας και της Άμεσης Δημοκρατίας, είναι μέρος της κυβέρνησης του πρωθυπουργού Αντρέι Μπάμπις.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ