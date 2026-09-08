Εντείνονται οι ανησυχίες για το συνταξιοδοτικό, στο τραπέζι και το σενάριο για αύξηση ορίου αφυπηρέτησης

Εντείνονται οι ανησυχίες των κοινωνικών εταίρων για την προωθούμενη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση, την ώρα που η κυβέρνηση εξακολουθεί να διατηρεί το στόχο για εφαρμογή της μεταρρύθμισης από την 1η Ιανουαρίου 2027, χωρίς ωστόσο να έχει ξεκαθαρίσει το συνολικό οικονομικό κόστος των προτεινόμενων αλλαγών και ο τρόπος χρηματοδότησής τους.

Μετά τις ανησυχίες για ενδεχόμενη αύξηση των εισφορών προκειμένου να καλυφθεί το κόστος από τις προτεινόμενες βελτιώσεις στις συντάξεις, στο τραπέζι των συζητήσεων τίθεται το σενάριο αύξησης του ορίου αφυπηρέτησης, με τις συντεχνίες να απορρίπτουν κατηγορηματικά το ενδεχόμενο, υποστηρίζοντας ότι βρίσκεται εκτός του συμφωνημένου πλαισίου συζήτησης.

Την ίδια ώρα, όπως πληροφορείται ο «Π», εκφράζονται ανησυχίες για τη μελλοντική απόδοση της επενδυτικής πολιτικής του ΤΚΑ, καθώς θεωρείται ότι θα κινηθεί κάτω από τις προσδοκίες, τόσο σε επίπεδο αποδόσεων, όσο και ως προς τον χρόνο εφαρμογής της.

Τα οικονομικά δεδομένα και το κόστος

Στη χθεσινή συνεδρία του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος, στην οποία συμμετείχε και ο υπουργός Οικονομικών, Μάκης Κεραυνός, βρέθηκαν στο επίκεντρο οι οικονομικές πτυχές της μεταρρύθμισης.

Ο κ. Κεραυνός ανέλυσε οικονομικές πτυχές της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης εστιάζοντας στην ανάγκη διασφάλισης της βιωσιμότητας του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας παρουσιάστηκαν ενδεικτικά στοιχεία που ανεβάζουν το κόστος της μεταρρύθμισης μέχρι και τα €500 εκατ., χωρίς ωστόσο να έχει κατατεθεί ολοκληρωμένη κοστολόγηση.

«Σε αυτή τη φάση, κύριος στόχος είναι να προχωρήσουμε με τον πρώτο πυλώνα», και η προσπάθεια και πρωτοβουλία της κυβέρνησης είναι η επικέντρωση στην αύξηση των συντάξεων των χαμηλοσυνταξιούχων», ανέφερε ο κ. Κεραυνός σε δηλώσεις του μετά τη συνεδρία.

Την ίδια ώρα, πρόσθεσε, «δεν πρέπει να μας διαφεύγει και η γενικότερη εικόνα. Η συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση για να έχει και περιεχόμενο πρέπει να συνάδει με τη συνέχιση της διασφάλισης της βιωσιμότητας της οικονομίας και της δημοσιονομικής ισορροπίας όχι μόνο σήμερα, αλλά και μελλοντικά».

Είναι σημαντικό σε αυτή τη μεταρρύθμιση, τόνισε, να τεθούν ασφαλιστικές δικλείδες σε περίπτωση κρίσης, σημειώνοντας ότι δεν πρέπει να βλέπουμε μόνο το άμεσο μέλλον αλλά να βλέπουμε σε βάθος χρόνου.

Οι ασφαλιστικές δικλείδες

Ο κ. Κεραυνός απέφυγε να εισέλθει σε λεπτομέρειες για τον τρόπο λειτουργίας αυτών των μηχανισμών, σημειώνοντας ότι έχουν ήδη δοθεί κάποιες επεξηγήσεις στους κοινωνικούς εταίρους. Πληροφορίες αναφέρουν ότι κατά τη συζήτηση παρουσιάστηκε το ενδεχόμενο να παγώνει η ετήσια αποπληρωμή του κράτους προς το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων σε περιπτώσεις όπου το δημόσιο χρέος υπερβαίνει το 60% του ΑΕΠ ή καταγράφεται αρνητικός ρυθμός οικονομικής ανάπτυξης.

«Είμαστε στην τελική φάση και θα έχουμε συνεργασία με εμπειρογνώμονα για να επεξεργαστούμε με κάθε λεπτομέρεια το θέμα», σημείωσε.

Τα όρια ηλικίας

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσαν οι τοποθετήσεις των εργοδοτικών οργανώσεων για το ενδεχόμενο αύξησης του ορίου αφυπηρέτησης.

Ο γενικός διευθυντής της ΟΕΒ, Μιχάλης Αντωνίου, δήλωσε ότι με τις βελτιώσεις που προωθούνται υπάρχει το ενδεχόμενο να αυξηθούν οι εισφορές, προσθέτοντας ότι προκειμένου να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα του ΤΚΑ «εκτός από το ενδεχόμενο δυνητικής αύξησης των εισφορών, πρέπει το νομοσχέδιο όταν θα ψηφιστεί σε νόμο να προβλέπει και δυνητική αύξηση της ηλικίας συνταξιοδότησης».

Σε δηλώσεις στον «Π», σημείωσε ότι μπορεί να περιοριστεί το εύρος των βελτιώσεων προκειμένου να μην χρειαστεί ούτε η αύξηση των εισφορών, ούτε η αύξηση του ορίου αφυπηρέτησης.

Ο γενικός γραμματέας του ΚΕΒΕ, Φιλόκυπρος Ρουσουνίδης, υπενθύμισε ότι το θέμα της αύξησης της συντάξιμης ηλικίας είχε συζητηθεί και σε παλαιότερο στάδιο και υποστήριξε ότι, σε περίπτωση αλλαγής των οικονομικών δεδομένων, όλες οι παράμετροι θα πρέπει να επανεξεταστούν.

Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις απορρίπτουν οποιαδήποτε συζήτηση για αύξηση του ορίου αφυπηρέτησης ή των εισφορών.

Ο αναπληρωτής γ.γ. της ΣΕΚ, Πανίκος Αργυρίδης, ξεκαθάρισε ότι η οργάνωση δεν συζητά επέκταση της ηλικίας συνταξιοδότησης πέραν όσων ήδη προβλέπει η νομοθεσία ούτε νέες αυξήσεις εισφορών πέραν εκείνων που έχουν ήδη συμφωνηθεί. Υπάρχουν σημεία τα οποία επιβεβαιώνουν τις ανησυχίες της ΣΕΚ, «ότι διαφοροποιούνται βασικές αρχές που είχαν συμφωνηθεί στην αρχή της συζήτησης για τη μεταρρύθμιση».

Η εισαγωγή τέτοιων θεμάτων συνιστά απόκλιση από το πλαίσιο πάνω στο οποίο ξεκίνησε ο διάλογος για τη μεταρρύθμιση, τόνισε η γ.γ της ΠΕΟ, Σωτηρούλα Χαραλάμπους.

«Αναμέναμε τον υπουργό Οικονομικών για να μας δώσει το πλαίσιο των οικονομικών δεδομένων αυτής της μεταρρύθμισης», ώστε να δοθεί μια σύγκριση τού τι πληρώνει σήμερα το κράτος και τι θα πληρώνει αύριο το κράτος. «Το έχουμε πει προηγουμένως, το επαναλαμβάνουμε και τώρα. Αν αυτά τα δεδομένα δεν τεθούν ξεκάθαρα ενώπιόν μας, τότε η συζήτηση δεν είναι και πολύ δημιουργική», ανέφερε.

Προβληματισμό εξέφρασε και ο πρόεδρος της ΔΕΟΚ, Στέλιος Χριστοδούλου, ο οποίος δήλωσε ότι μετά τη χθεσινή συνεδρία οι συμμετέχοντες αποχώρησαν περισσότερο προβληματισμένοι απ' ό,τι στις προηγούμενες συναντήσεις. Αναμένουμε γραπτώς τις διευκρινίσεις από τον υπουργό Οικονομικών, έτσι ώστε «να μπορέσουμε να τοποθετηθούμε σωστά», σημείωσε τονίζοντας ότι «σίγουρα δεν δεχόμαστε να αυξηθεί το όριο ηλικίας, ούτε να αυξηθούν οι συνεισφορές, οι οποίες είναι προαποφασισμένες μέχρι το 2039».

Ο αναπληρωτής γ.γ. της ΠΑΣΥΔΥ, Αλέξης Αλέκου, ανέφερε ότι παρά το γεγονός ότι οι δύο υπουργοί έδωσαν αριθμούς και στοιχεία, εξακολουθούν να υφίστανται «κάποια κενά όπως και κάποιοι προβληματισμοί από όλους».

Επιμένει στο χρονοδιάγραμμα

Από την πλευρά του, ο υπουργός Εργασίας, Μαρίνος Μουσιούττας, επανέλαβε ότι οι συζητήσεις προχωρούν με βάση το χρονοδιάγραμμα που έχει τεθεί με στόχο η μεταρρύθμιση να τεθεί σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2027.

Η μεταρρύθμιση επιχειρεί να καλύψει μια ομάδα πολιτών που δεν ωφελήθηκε από τη φορολογική μεταρρύθμιση που ολοκληρώθηκε στις αρχές του 2026, σημείωσε.

Ο κ. Μουσιούττας ανέφερε, επίσης, ότι η μεταρρύθμιση βασίζεται σε τρεις θεμελιώδεις αρχές: τη βιωσιμότητα του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων, τη διατήρηση της δημοσιονομικής ισορροπίας και την ευρύτερη οικονομική σταθερότητα του κράτους.

Σημειώνεται ότι η επόμενη συνάντηση του εργατικού συμβουλευτικού σώματος είναι προγραμματισμένη για την ερχόμενη Πέμπτη.