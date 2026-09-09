Μεγάλες αποκλίσεις στις τιμές καυσίμων ανά επαρχία και επιβάρυνση €23 εκατ. σε έξι μήνες

Αποκλίσεις στις τιμές των καυσίμων ανά επαρχία, διαπιστώνει έρευνα του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών ενώ παράλληλα προκύπτει ότι οι καταναλωτές σε έξι μήνες πλήρωσαν συνολικά €23 εκατ. περισσότερα λόγω των αυξήσεων.

Σύμφωνα με την έρευνα, από 01/03/2026, ημερομηνίας έναρξης του τελευταίου πολέμου στη Μέση Ανατολή μέχρι 08/09/2026, η βενζίνη 95 οκτανίων αυξήθηκε κατά 31,6 σεντ το λίτρο, το πετρέλαιο κίνησης 47,7 σεντ το λίτρο και το πετρέλαιο θέρμανσης 56,2 σεντ το λίτρο.

Όπως σημειώνεται, υπάρχει αισθητή διαφοροποίηση στην τιμολογιακή πολιτική σε κάθε επαρχία χωριστά και θα πρέπει να διερευνηθεί. Κατά την έρευνα, υποστηρίζει ο Σύνδεσμος, καταδεικνύεται ότι υπάρχουν ενδείξεις οι οποίες οδηγούν στην ανάγκη μιας νέας βαθύτερης έρευνας για το τι πραγματικά συμβαίνει στη διαμόρφωση των λιανικών τιμών των καυσίμων.

Η εικόνα ανά επαρχία

Σύμφωνα με την έρευνα, η Πάφος έχει τη ψηλότερη μέση τιμή και για τα τρία είδη καυσίμων και για τα 4 χρόνια.

Η Λευκωσία έχει τη χαμηλότερη μέση τιμή για όλα τα χρόνια εκτός από το 2024. Τη μικρότερη απόκλιση μεταξύ μέγιστης/ελάχιστης τιμής κατά επαρχία έχει η Αμμόχωστος.

Τη μεγαλύτερη απόκλιση μεταξύ μέγιστης/ελάχιστης τιμής κατά επαρχία έχει η Λευκωσία.

Οι επαρχίες με μέση τιμή πάνω από την παγκύπρια μέση τιμή είναι η Αμμόχωστος, η Λεμεσός, και η Πάφος εκτός από το 2024.

Η επαρχία με μέση τιμή κάτω από τη παγκύπρια μέση τιμή είναι η Λευκωσία.

Ιδιαίτερης προσοχής, τονίζεται, χρήζει η επαρχία Λευκωσία για την οποία θα πρέπει να γίνει μια βαθύτερη έρευνα για να διακριβωθεί τι πραγματικά συμβαίνει.