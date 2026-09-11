Μαρίνος Μουσιούττας για συνταξιοδοτικό: Μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου στη βουλή το νομοσχέδιο

Με την Άμεση Δημοκρατία ολοκλήρωσε τον κύκλο επαφών του με τα κοινοβουλευτικά κόμματα ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Μαρίνος Μουσιούττας, την Παρασκευή, σημειώνοντας ότι οι εισηγήσεις του κόμματος ήταν "εύστοχες".

Σε δηλώσεις του μετά τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στα Γραφεία της Άμεσης Δημοκρατίας στη Βουλή των Αντιπροσώπων, στην παρουσία του Προέδρου του κόμματος, Φειδία Παναγιώτου, των Βουλευτών του κόμματος και υπηρεσιακών παραγόντων, ο Υπουργός ανέφερε ότι "είχαμε μια ευχάριστη και εποικοδομητική συνάντηση".

Όπως είπε, κατά τη συνάντηση αναφέρθηκε στη φιλοσοφία της μεταρρύθμισης, στα θετικά στοιχεία και τις εισηγήσεις του Υπουργείου, ώστε "αυτή τη μεταρρύθμιση να τη νιώσει ο κόσμος στο πετσί του, άλλοι λιγότερο, άλλοι περισσότερο".

Επιπλέον, είπε ότι αναφέρθηκε στα στοιχεία που αλλάζουν "που είχαμε δει από το παρελθόν ότι ήταν στρεβλώσεις και τονίσαμε ότι για να υλοποιηθούν όλα αυτά, χρειάζεται να λάβουμε υπόψη τη βιωσιμότητα του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αλλά και τη βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών".

"Είναι δύο στοιχεία αλληλένδετα. Ένα εκ των δύο να μην πάει καλά, θα παρασύρει και το άλλο μαζί του", πρόσθεσε, υπογραμμίζοντας την υποχρέωση να διαφυλαχτούν "αυτά τα λεφτά που ανήκουν στους παλιούς, τους σημερινούς και τους μελλούμενους".

Ο Υπουργός ανέφερε ότι η κυβέρνηση είναι ανοιχτή σε εισηγήσεις. "Δεν θεωρούμε ότι γνωρίζουμε τα πάντα. Αυτό που θα διαφυλάξουμε όσο μπορούμε, είναι να μην προβούμε σε ενέργειες που θα θυματοποιήσουν οικονομικά τις επόμενες γενιές", είπε.

Αναφερόμενος στον διάλογο με την Άμεση Δημοκρατία, ο κ. Μουσιούττας είπε ότι "ακούσαμε εισηγήσεις, εύστοχες μπορώ να πω. Θα στείλουμε κάποια στοιχεία που μας έχουν ζητηθεί και αναμένουμε είτε να σταλούν εισηγήσεις, ή μια μελλοντική συνάντηση ή ακόμα και όταν έρθουμε στη Βουλή να συζητήσουμε".

Σημείωσε, εξάλλου, ότι η κατάθεση του νομοσχεδίου στη Βουλή αναμένεται μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου. Εκεί, συνέχισε, "θα υπάρχει ευκαιρία ξανά να γίνουν συζητήσεις και με την Άμεση Δημοκρατία και με όλους τους εμπλεκόμενους, για να καταλήξουμε, ει δυνατόν, μέσα στο χρονοδιάγραμμα που έχουμε πει, ούτως ώστε η μεταρρύθμιση να εφαρμοστεί την 1η Ιανουαρίου 2027".

Εξάλλου, ο Υπουργός είπε ότι "βρισκόμαστε σε ένα σημείο καμπής" της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης, καθώς "κλείνουμε έναν κύκλο συζήτησης με τα κοινοβουλευτικά κόμματα". Όμως, σημείωσε, "οι πόρτες του Υπουργείου είναι ανοιχτές για δεύτερους και τρίτους γύρους, μέχρις ότου φτάσουμε στο καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα".

Κληθείς να προβεί σε μια πρώτη αποτίμηση για την αντίδραση των κομμάτων, μετά την ολοκλήρωση του πρώτου γύρου συναντήσεων, ο Υπουργός ανέφερε ότι "όλων η ανταπόκριση είναι θετική", σημειώνοντας ότι όλοι έχουν παρατηρήσεις. "Το κλίμα σε όλες τις συναντήσεις είναι πολύ θετικό. Θεωρώ ότι όλοι θέλουν να υπάρξει αυτή η μεταρρύθμιση. Απλώς, ο κάθε ένας θέλει να βάλει και τη δική του την πινελιά. Λογικό. Όμως εμείς που κρατούμε την ευθύνη, έχουμε κάνει συγκεκριμένες εισηγήσεις", είπε, επαναλαμβάνοντας ότι είναι ανοικτοί σε εισηγήσεις, τις οποίες θα κοστολογήσουν και θα συζητήσουν.

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος της Άμεσης Δημοκρατίας, Φειδίας Παναγιώτου, ευχαρίστησε τον Υπουργό για την πρωτοβουλία για τη συνάντηση και για την ενημέρωση, αλλά και την επικοινωνία για το ίδιο θέμα πριν δύο μήνες στο Γραφείο του Υπουργού.

Εξηγώντας τη φιλοσοφία της Άμεσης Δημοκρατίας, όπως είπε, ανέφερε ότι "δεν είναι θέμα μόνο οι συντάξεις, αλλά να πέσει γενικότερα το κόστος ζωής, για να μπορέσουν να το νιώσουν οι συνταξιούχοι μας στις τσέπες τους". Όπως εξήγησε, αν είναι "πιο φτηνό το ρεύμα, πιο φτηνή η ζωή, θα συνδράμουν στο να είναι πιο χαρούμενοι οι συνταξιούχοι μας".

Συνέχισε λέγοντας ότι πρέπει να αυξηθούν οι συντάξεις και να μειωθεί το κόστος ζωής.

Επισημαίνοντας ότι οι αριθμοί που δόθηκαν δεν είναι τελειωτικοί, είπε ότι αυτά που τους παρουσιάστηκαν "μας φάνηκαν λίγο χαμηλοί". Για παράδειγμα, είπε ότι η χαμηλότερη σύνταξη θα είναι γύρω στα €480 από €410 που ήταν. "Μας φάνηκε χαμηλή. Μακροπρόθεσμα ο στόχος είναι να ευθυγραμμιστεί με τον κατώτατο μισθό. Θα δούμε πώς μπορεί να γίνει. Ξέρουμε ότι σίγουρα δεν θα τα καταφέρουμε σε αυτή τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση, όπως βλέπουμε τα πράγματα. Αλλά, όσο πιο κοντά φτάσουμε σε εκείνο τον αριθμό, τόσο το καλύτερο", είπε, αναφέροντας ότι θα είναι σε στενή επαφή με το Υπουργείο.

"Ελπίζουμε στο τέλος να μας χαροποιήσετε και να ψηφίσουμε το νομοσχέδιο σας", είπε, με τον Υπουργό να απαντά ότι θα κάνουν ό,τι είναι δυνατόν, μέσα στο πλαίσιο των οικονομικών δυνατοτήτων του κράτους και του Ταμείου.

Πηγή: ΚΥΠΕ