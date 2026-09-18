«Σταθερότητα με Προοπτική» το νέο στρατηγικό αφήγημα για τη διεθνή προβολή της Κύπρου

Το νέο στρατηγικό αφήγημα για τη διεθνή προβολή της Κύπρου, με κεντρικό σύνθημα «Σταθερότητα με Προοπτική», παρουσιάστηκε σε επιχειρηματίες της Λεμεσού.

Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η ενίσχυση της θέσης της χώρας στο εξωτερικό ως αξιόπιστου εταίρου, επενδυτικού προορισμού και ευρωπαϊκού κόμβου στο σταυροδρόμι Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Βόρειας Αφρικής. Στο επίκεντρο του σχεδιασμού τίθεται η συνεργασία με τον επιχειρηματικό τομέα, ώστε να διαμορφωθεί ένα κοινό πλαίσιο αναφοράς στις διεθνείς επαφές και δράσεις εξωστρέφειας.

Στην εκδήλωση μίλησαν ο Υπουργός Εμπορίου, Μιχάλης Δαμιανός, και ο Πρόεδρος του Invest Cyprus, Ευγένιος Ευγενίου.

Ο κ. Δαμιανός ανέφερε ότι η ανάπτυξη εθνικής στρατηγικής branding περιλαμβανόταν στις δεσμεύσεις του κυβερνητικού προγράμματος. Όπως σημείωσε, «η πραγματική εικόνα μιας χώρας δεν μπορεί να κατασκευαστεί· πρέπει να οικοδομηθεί», τονίζοντας παράλληλα πως η ανταγωνιστικότητα της χώρας εδράζεται στους θεσμούς, την οικονομία, την καινοτομία και το ανθρώπινο δυναμικό. Πρόσθεσε, επίσης, ότι η επικοινωνιακή στρατηγική απαιτεί τη συνδρομή και εμπειρία των επιχειρήσεων.

Από την πλευρά του, ο κ. Ευγενίου υπογράμμισε ότι το branding μίας χώρας κρίνεται από την εμπειρία που αποκομίζουν όσοι αλληλεπιδρούν μαζί της.

«Το branding μιας χώρας δεν αφορά απλώς όσα λέμε γι' αυτήν, αλλά την εμπειρία που αποκομίζουν οι άλλοι όταν αλληλεπιδρούν μαζί της. Γι'αυτό η επιτυχία αυτής της εθνικής προσπάθειας εξαρτάται όχι μόνο από την ικανότητά μας να επικοινωνούμε αλλα κυρίως να λειτουργούμε με συνέπεια, αξιοπιστία και αυτοπεποίθηση", είπε ο κ. Ευγενίου.

Το πλαίσιο και η μεθοδολογία του εγχειρήματος

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, το νέο αφήγημα προέκυψε κατόπιν έρευνας και διαβούλευσης στην οποία συμμετείχαν 1.100 άτομα από διάφορες περιοχές διεθνώς, καθώς και εγχώριοι και διεθνείς φορείς.

Την ανάπτυξη του πλαισίου του brand, των βασικών μηνυμάτων και των σχετικών τεκμηριώσεων ανέλαβε η εταιρεία KREAB σε συνεργασία με την IMR. Το έργο υλοποιείται μέσω του Invest Cyprus σε συνεργασία με συναρμόδιους κρατικούς φορείς, ενώ η συνάντηση στη Λεμεσό αποτέλεσε τη δεύτερη κατά σειρά παρουσίαση μετά από αντίστοιχη εκδήλωση στη Λευκωσία.