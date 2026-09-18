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Αυξημένα κατά 3,39% τα υλικά οικοδομής τον Αύγουστο

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Κατά κύρια κατηγορία προϊόντων, σημειώθηκαν αυξήσεις στα μεταλλικά προϊόντα (4,60%), στα προϊόντα από ξύλο, μονωτικά, χημικά και πλαστικά (4,60%), στα ηλεκτρομηχανολογικά είδη (3,58%), στα ορυκτά (2,67%) και στα προϊόντα ορυκτών (1,35%)

Ο Δείκτης Τιμών Κατασκευαστικών Υλικών για τον μήνα Αύγουστο 2026 ανήλθε στις 123,09 μονάδες (με βάση 2021=100), σημειώνοντας οριακή αύξηση της τάξης του 0,07% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε την Παρασκευή η Στατιστική Υπηρεσία.

Σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, ο δείκτης κατέγραψε αύξηση 3,39%.

Κατά κύρια κατηγορία προϊόντων, σημειώθηκαν αυξήσεις στα μεταλλικά προϊόντα (4,60%), στα προϊόντα από ξύλο, μονωτικά, χημικά και πλαστικά (4,60%), στα ηλεκτρομηχανολογικά είδη (3,58%), στα ορυκτά (2,67%) και στα προϊόντα ορυκτών (1,35%).

Για την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2026, ο δείκτης σημείωσε αύξηση της τάξης του 2,06% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

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