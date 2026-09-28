Στην κρίση των «27» η ένταξη της Κύπρου στη ζώνη Σένγκεν

Η ένταξη της Κύπρου στη ζώνη Σένγκεν αποτελεί πλέον μια πολιτική απόφαση την οποία θα λάβει το Συμβούλιο, δηλαδή τα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης. "Έχει σημειωθεί ουσιαστική πρόοδος. Τον Ιούλιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υιοθέτησε την έκθεση Σένγκεν για την Κύπρο, η οποία καταλήγει σε θετική αξιολόγηση του επιπέδου τεχνικής ετοιμότητας της χώρας. Η έκθεση διαβιβάστηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο και τον Σεπτέμβριο παρουσιάστηκε στο Συμβούλιο προς συζήτηση με τα κράτη μέλη", ανέφερε ο επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο, Πανίκος...

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