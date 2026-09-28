Ελληνικά

| English

Έκτακτη Επικαιρότητα

μόλις τώρα

Βροχές και καταιγίδες στο σκηνικό του καιρού - Μικρή πτώση της θερμοκρασίας τις επόμενες ημέρες

Έκρηξη στην Πλάκα: Ψάχνουν τη διαδρομή του φυσικού αερίου - Αρχίζουν οι έλεγχοι στα γύρω κτίρια

Header Image
Author Thumbnail

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Στον μετρητή, τις συνδέσεις και την εγκατάσταση φυσικού αερίου του κτιρίου επικεντρώνονται οι έρευνες για τη φονική έκρηξη στην Πλάκα, ενώ αρχίζουν οι έλεγχοι στατικότητας στα γύρω κτίρια.

Στην εγκατάσταση φυσικού αερίου του δεύτερου ορόφου στρέφονται οι έρευνες για τα αίτια της φονικής έκρηξης στην Πλάκα, που στοίχισε τη ζωή σε έξι ανθρώπους, ενώ σήμερα, Δευτέρα, αρχίζουν αναλυτικοί έλεγχοι στατικότητας στα κτίρια που υπέστησαν ζημιές.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, τα μέχρι στιγμής ευρήματα οδηγούν τις έρευνες στο ενδεχόμενο διαρροής και συγκέντρωσης μεγάλης ποσότητας φυσικού αερίου στο κτίριο της οδού Λυσικράτους. Η πραγματογνωμοσύνη, ωστόσο, δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί και ως εκ τούτου δεν έχει προσδιοριστεί οριστικά η αιτία της έκρηξης.

Στο πλαίσιο των ερευνών εξετάζονται ο μετρητής και οι συνδέσεις από τον κεντρικό αγωγό φυσικού αερίου προς το κτίριο, ενώ αναμένεται να πραγματοποιηθεί εκσκαφή στον κεντρικό αγωγό, προκειμένου να διερευνηθεί εάν υπήρξε διαρροή και, εφόσον επιβεβαιωθεί, από ποιο σημείο προήλθε.

Παράλληλα, πληροφορίες που μεταδίδουν ελληνικά μέσα αναφέρουν ότι στην κουζίνα του δεύτερου ορόφου υπήρχε ταχυθερμοσίφωνας φυσικού αερίου. Οι Αρχές εξετάζουν τη συγκεκριμένη εγκατάσταση, καθώς και τη λειτουργία των συστημάτων ασφαλείας, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει διαπιστωθεί ότι αυτή αποτέλεσε την πηγή της έκρηξης.

Την ίδια ώρα, οι συγγενείς των έξι θυμάτων μεταβαίνουν στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών, όπου αναμένεται να δοθεί γενετικό υλικό για την ολοκλήρωση της διαδικασίας αναγνώρισης και ταυτοποίησης.

Στην περιοχή συνεχίζονται και οι εργασίες μετά τη μεγάλη καταστροφή που προκάλεσε η έκρηξη. Από σήμερα αρχίζουν αναλυτικοί έλεγχοι στατικότητας στα γειτονικά κτίρια που υπέστησαν ζημιές, ενώ έχουν ήδη απομακρυνθεί δομικά υλικά από τα συντρίμμια. Παράλληλα, βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες για την πλήρη αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης στην περιοχή.

#ΕΛΛΑΔΑ #ΕΚΡΗΞΗ ΣΤΗΝ ΠΛΑΚΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα