Έκρηξη στην Πλάκα: Ψάχνουν τη διαδρομή του φυσικού αερίου - Αρχίζουν οι έλεγχοι στα γύρω κτίρια

Στην εγκατάσταση φυσικού αερίου του δεύτερου ορόφου στρέφονται οι έρευνες για τα αίτια της φονικής έκρηξης στην Πλάκα, που στοίχισε τη ζωή σε έξι ανθρώπους, ενώ σήμερα, Δευτέρα, αρχίζουν αναλυτικοί έλεγχοι στατικότητας στα κτίρια που υπέστησαν ζημιές.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, τα μέχρι στιγμής ευρήματα οδηγούν τις έρευνες στο ενδεχόμενο διαρροής και συγκέντρωσης μεγάλης ποσότητας φυσικού αερίου στο κτίριο της οδού Λυσικράτους. Η πραγματογνωμοσύνη, ωστόσο, δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί και ως εκ τούτου δεν έχει προσδιοριστεί οριστικά η αιτία της έκρηξης.

Στο πλαίσιο των ερευνών εξετάζονται ο μετρητής και οι συνδέσεις από τον κεντρικό αγωγό φυσικού αερίου προς το κτίριο, ενώ αναμένεται να πραγματοποιηθεί εκσκαφή στον κεντρικό αγωγό, προκειμένου να διερευνηθεί εάν υπήρξε διαρροή και, εφόσον επιβεβαιωθεί, από ποιο σημείο προήλθε.

Παράλληλα, πληροφορίες που μεταδίδουν ελληνικά μέσα αναφέρουν ότι στην κουζίνα του δεύτερου ορόφου υπήρχε ταχυθερμοσίφωνας φυσικού αερίου. Οι Αρχές εξετάζουν τη συγκεκριμένη εγκατάσταση, καθώς και τη λειτουργία των συστημάτων ασφαλείας, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει διαπιστωθεί ότι αυτή αποτέλεσε την πηγή της έκρηξης.

Την ίδια ώρα, οι συγγενείς των έξι θυμάτων μεταβαίνουν στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών, όπου αναμένεται να δοθεί γενετικό υλικό για την ολοκλήρωση της διαδικασίας αναγνώρισης και ταυτοποίησης.

Στην περιοχή συνεχίζονται και οι εργασίες μετά τη μεγάλη καταστροφή που προκάλεσε η έκρηξη. Από σήμερα αρχίζουν αναλυτικοί έλεγχοι στατικότητας στα γειτονικά κτίρια που υπέστησαν ζημιές, ενώ έχουν ήδη απομακρυνθεί δομικά υλικά από τα συντρίμμια. Παράλληλα, βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες για την πλήρη αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης στην περιοχή.