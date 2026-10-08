Σύντομα στο Υπουργικό το νομοσχέδιο για τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση

Ο υπουργός μίλησε κατά την έναρξη της συνεδρίασης του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος το πρωί της Πέμπτης, η οποία είχε ως αντικείμενο τη συνέχιση της συζήτησης για τη μεταρρύθμιση. Ζήτησε τις εισηγήσεις των κοινωνικών εταίρων για το νομοσχέδιο και ανέφερε ότι θα επανέλθει με απαντήσεις.

Όπως είπε, οι συνεδρίες του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος θα συνεχιστούν για το υπόλοιπο του μήνα δύο φορές την εβδομάδα, κάθε Δευτέρα και Πέμπτη, με εξαίρεση τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου.

Ο κ. Μουσιούττας επανέλαβε ότι, μετά την κατάθεση του νομοσχεδίου στη Βουλή, οι εισηγήσεις των κοινωνικών εταίρων μπορούν αρχικά να συζητηθούν στο Εργατικό Συμβουλευτικό Σώμα και στη συνέχεια να προωθηθούν στη Βουλή.

Ανέφερε ακόμη ότι οι συνεδρίες της τεχνικής επιτροπής για τα ταμεία προνοίας θα συνεχιστούν στις 20 και 27 Οκτωβρίου. Στη συνέχεια, το πλαίσιο για τα ταμεία, στο οποίο θα καταλήξει η τεχνική επιτροπή, θα τεθεί ενώπιον του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος.

Πηγή: ΚΥΠΕ