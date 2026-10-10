«Ακτινογραφία» της αδήλωτης εργασίας στην Κύπρο

Απαντώντας σε κοινοβουλευτική ερώτηση του βουλευτή του ΔΗΣΥ και προέδρου της κοινοβουλευτικής επιτροπής Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας Νίκου Γεωργίου, ο υπουργός ενημερώνει ότι, κατά την τριετία 2024-2026 διενεργήθηκαν συνολικά 19.286 επιθεωρήσεις, ελέγχθηκαν 47.739 εργοδοτούμενοι και εντοπίστηκαν 2.579 αδήλωτοι εργοδοτούμενοι, ποσοστό 5,40% επί των ελεγχθέντων. Παράβαση διαπιστώθηκε σε 1.362 επιθεωρήσεις (7,1% του συνόλου) και επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους €4,3 εκατ.

Οι κατασκευές εξακολουθούν να αποτελούν τη μεγαλύτερη εστία αδήλωτης εργασίας στην Κύπρο, καθώς στον συγκεκριμένο κλάδο εντοπίστηκε ο μεγαλύτερος αριθμός αδήλωτων εργοδοτουμένων κατά την εξεταζόμενη περίοδο. Συγκεκριμένα, κατά την τριετία πραγματοποιήθηκαν 3.011 επιθεωρήσεις και εντοπίστηκαν συνολικά 1.040 αδήλωτοι εργαζόμενοι, αριθμός που αντιστοιχεί στο 40,3% του συνόλου των αδήλωτων εργαζομένων που εντοπίστηκαν σε όλους τους κλάδους της οικονομίας.

Ειδικότερα, το 2024 εντοπίστηκαν 369 αδήλωτοι εργαζόμενοι στον κλάδο, το 2025 ο αριθμός αυξήθηκε στους 443, ενώ από τις αρχές του τρέχοντος έτους μέχρι τις 19 Αυγούστου 2026 εντοπίστηκαν 228 αδήλωτοι εργαζόμενοι.

Στα ξενοδοχεία και εστιατόρια εντοπίστηκαν 658 αδήλωτοι εργαζόμενοι κατά την τριετία, στο χονδρικό και λιανικό εμπόριο 201, στις διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες 146, στη μεταποίηση 131 και στη μεταφορά και αποθήκευση 113.

Όπως αναφέρει ο υπουργός, οι στοχευμένες εκστρατείες αποτελούν πάγιο και συνεχές εργαλείο δράσης της Υπηρεσίας και διενεργούνται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, με ένταση που καθορίζεται από την εποχικότητα της οικονομικής δραστηριότητας και από την αξιολόγηση κινδύνου ανά κλάδο. Κατά την τριετία, δράση εκστρατείας καταγράφηκε κατά μέσο όρο σε δώδεκα ημέρες ανά μήνα. Οι κλάδοι που τίθενται κατά προτεραιότητα είναι εκείνοι με την υψηλότερη καταγεγραμμένη παραβατικότητα και τη μεγαλύτερη συγκέντρωση ευάλωτων ομάδων εργαζομένων.

Στο πλαίσιο 5.474 επιθεωρήσεων εκστρατείας κατά την τριετία εντοπίστηκαν 460 αδήλωτοι εργοδοτούμενοι σε 287 επιχειρήσεις, επιδόθηκαν 498 ειδοποιήσεις διαπίστωσης παράβασης και εκδόθηκαν 269 πράξεις επιβολής διοικητικού προστίμου συνολικού ύψους 816.000 ευρώ.

Ανάγκη στελέχωσης

Το Υπουργείο αναγνωρίζει ότι η σημερινή στελέχωση της Υπηρεσίας Επιθεωρήσεων είναι ανεπαρκής. Η υπηρεσία διαθέτει μόλις επτά επιθεωρητές, ενώ για την επίτευξη του στόχου των 10.000 ελέγχων ετησίως μέχρι το τέλος του 2027 απαιτείται σημαντική ενίσχυση με μόνιμο προσωπικό.

«Ο στόχος της Υπηρεσίας, όπως αυτός καθορίζεται στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου έργου, είναι η διενέργεια δέκα χιλιάδων (10.000) επιθεωρήσεων ετησίως μέχρι τη λήξη του έργου, στο τέλος του 2027. Κατά τα πλήρη έτη 2024 και 2025 διενεργήθηκαν 7.858 και 7.920 επιθεωρήσεις αντιστοίχως, κάλυψη περί το 79% του στόχου. Απαιτείται, συνεπώς, αύξηση του ετήσιου όγκου ελέγχων κατά περίπου 2.100 επιθεωρήσεις εντός της επόμενης διετίας», αναφέρει ο υπουργός.

Η απόκλιση από τον στόχο, τονίζει, συνδέεται ευθέως με τη στελέχωση. «Η Υπηρεσία διαθέτει επτά επιθεωρητές και, ακόμη και με τη συνδρομή των Επιθεωρητών Εργασιακών Σχέσεων, για την επίτευξη του στόχου των 10.000 επιθεωρήσεων ετησίως, θα απαιτούνταν περί τις 715 επιθεωρήσεις ανά επιθεωρητή, ενώ με το ίδιο το προσωπικό της Υπηρεσίας, ο αριθμός ανέρχεται σε περίπου 1.430 επιθεωρήσεις ανά επιθεωρητή ετησίως», σημειώνει.

Ως εκ τούτου, υπογραμμίζει, «η υφιστάμενη στελέχωση κρίνεται ανεπαρκής για την κάλυψη του στόχου και απαιτείται ενίσχυση με μόνιμο προσωπικό αποκλειστικής απασχόλησης».

Αλλοδαπών και Μετανάστευσης, το Γραφείο Καταπολέμησης Εμπορίας Προσώπων και την Αστυνομία. Οι επιθεωρήσεις αυτές αντιστοιχούν μόλις στο 5,1% του συνόλου των επιθεωρήσεων της τριετίας, αλλά απέδωσαν το 21,1% του συνόλου των εντοπισθέντων αδήλωτων εργοδοτουμένων, με ποσοστό αδήλωτων εργαζομένων 19,29% επί των ελεγχθέντων, υπερτριπλάσιο του γενικού μέσου όρου της τριετίας (5,40%).