ΔΝΤ: Η πορεία των δημοσιονομικών δεδομένων της Κύπρου μέχρι το 2031

Στην έκθεση Fiscal Monitor, το ΔΝΤ αναμένει ότι το δημοσιονομικό πλεόνασμα θα υποχωρήσει στο 2,33% φέτος από 2,6% που ανέμενε τον Απρίλιο. Το 2027 αναμένεται αύξηση του δημοσιονομικού πλεονάσματος στο 2,64% ενώ τα πλεονάσματα αναμένεται να μειωθούν σταδιακά μέχρι το 2031 στο 2% του ΑΕΠ.

Όσον αφορά το πρωτογενές ισοζύγιο, το ΔΝΤ εκτιμά ότι το 2026, εκτιμάται να ανέλθει στο 3,43% από 3,7% που ήταν η προηγούμενη εκτίμηση και το 2027 να αυξηθεί στο 3,68%. Από το 2028 και εντεύθεν αναμένεται υποχώρηση πέφτοντας στο 3% μέχρι το 2031.

Το ΔΝΤ αναμένει ότι το δημόσιο χρέος θα ανέλθει στο 51,42% του ΑΕΠ φέτος από 50,9% που ανέμενε τον Απρίλιο ενώ για το 2027 αναμένεται υποχώρηση στο 46,7% και περαιτέρω πτώση μέχρι το 2031 στο 32,5% του ΑΕΠ.

Οικονομία

Όσον αφορά την οικονομία, το ΔΝΤ αναθεώρησε ελαφρώς προς τα κάτω την πρόβλεψη για την ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας το 2026, στο 2,9% από 3%.

Για το 2027, η ανάπτυξη αναμένεται να φθάσει στο 3,2%, έναντι προηγούμενης εκτίμησης 3%.

Ο πληθωρισμός προβλέπεται στο 3,7% το 2026 και στο 1,9% το 2027, αυξημένος σε σχέση με τις εκτιμήσεις του Απριλίου.