Την πορεία των δημοσιονομικών δεδομένων της Κύπρου μέχρι το 2031, καταγράφει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.
ΔΝΤ: Η πορεία των δημοσιονομικών δεδομένων της Κύπρου μέχρι το 2031
Οι νέες εκτιμήσεις για το δημοσιονομικό και πρωτογενές πλεόνασμα και το δημόσιο χρέος
Στην έκθεση Fiscal Monitor, το ΔΝΤ αναμένει ότι το δημοσιονομικό πλεόνασμα θα υποχωρήσει στο 2,33% φέτος από 2,6% που ανέμενε τον Απρίλιο. Το 2027 αναμένεται αύξηση του δημοσιονομικού πλεονάσματος στο 2,64% ενώ τα πλεονάσματα αναμένεται να μειωθούν σταδιακά μέχρι το 2031 στο 2% του ΑΕΠ.
Όσον αφορά το πρωτογενές ισοζύγιο, το ΔΝΤ εκτιμά ότι το 2026, εκτιμάται να ανέλθει στο 3,43% από 3,7% που ήταν η προηγούμενη εκτίμηση και το 2027 να αυξηθεί στο 3,68%. Από το 2028 και εντεύθεν αναμένεται υποχώρηση πέφτοντας στο 3% μέχρι το 2031.
Το ΔΝΤ αναμένει ότι το δημόσιο χρέος θα ανέλθει στο 51,42% του ΑΕΠ φέτος από 50,9% που ανέμενε τον Απρίλιο ενώ για το 2027 αναμένεται υποχώρηση στο 46,7% και περαιτέρω πτώση μέχρι το 2031 στο 32,5% του ΑΕΠ.
Οικονομία
Όσον αφορά την οικονομία, το ΔΝΤ αναθεώρησε ελαφρώς προς τα κάτω την πρόβλεψη για την ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας το 2026, στο 2,9% από 3%.
Για το 2027, η ανάπτυξη αναμένεται να φθάσει στο 3,2%, έναντι προηγούμενης εκτίμησης 3%.
Ο πληθωρισμός προβλέπεται στο 3,7% το 2026 και στο 1,9% το 2027, αυξημένος σε σχέση με τις εκτιμήσεις του Απριλίου.
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