Πώς αποφασίζονται οι αποσπάσεις στο Δημόσιο: Βήμα προς βήμα η διαδικασία, τα κριτήρια και οι αριθμοί του 2025

Απαντώντας σε ερώτηση της βουλεύτριας Ειρήνης Χαραλαμπίδου, ενημερώνει ότι η απόσπαση εντός Δημόσιας Υπηρεσίας (ΔΥ) για κατόχους μόνιμων θέσεων, αποφασίζεται από την Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας (ΕΔΥ), ύστερα από σύσταση της αρμόδιας αρχής και, όταν η απόσπαση συνεπάγεται απομάκρυνση του υπαλλήλου από ένα υπουργείο ή ανεξάρτητο γραφείο ή υπηρεσία ή απασχόλησή του στο εξωτερικό σε άλλο υπουργείο ή ανεξάρτητο γραφείο ή υπηρεσία, το θέμα υποβάλλεται στην ΕΔΥ από τον υπουργό Οικονομικών, μαζί με τις απόψεις του, όπως επίσης και με τις απόψεις των δύο αρμόδιων αρχών.

Σύμφωνα με την απάντηση του υπουργού, για το μόνιμο προσωπικό η ΕΔΥ έχει εξουσία όπως για σκοπούς κάλυψης υπηρεσιακών αναγκών ή/και για την εκτέλεση ειδικών καθηκόντων, αποφασίζει, μεταξύ άλλων, για την απόσπαση δημόσιου υπαλλήλου σε Οργανισμό Δημοσίου Δικαίου (ΟΔΔ).

Κάθε εισήγηση για απόσπαση υποβάλλεται στην ΕΔΥ από τον υπουργό Οικονομικών, μαζί με τις απόψεις του, όπως και με τις απόψεις της οικείας αρμόδιας αρχής και του γενικού διευθυντή του οικείου ΟΔΔ.

Εργοδοτούμενοι αορίστου χρόνου

Για τους Εργοδοτουμένους Αορίστου Χρόνου (ΕΑΧ), ο υπουργός Οικονομικών δύναται, για σκοπούς κάλυψης υπηρεσιακών αναγκών ή/και για την εκτέλεση ειδικών καθηκόντων, να αποφασίζει, μεταξύ άλλων, για την απόσπαση ΕΑΧ από τη ΔΥ σε ΟΔΔ. Κάθε εισήγηση για απόσπαση υποβάλλεται στον υπουργό Οικονομικών από τον γενικό διευθυντή του ΟΔΔ ή του υπουργείου στο οποίο θα αποσπαστεί ο ΕΑΧ, μαζί με τις απόψεις της αρμόδιας αρχής της ΔΥ όπου απασχολείται ο ΕΑΧ.

Τόσο για το μόνιμο προσωπικό όσο και για τους ΕΑΧ, οι αποσπάσεις δύναται να έχουν χρονική διάρκεια μέχρι 3 χρόνια και δύναται να ανανεώνονται.

Αποσπάσεις προσωπικού στον ΟΚΥπΥ

Κάθε εισήγηση για απόσπαση δημοσίων υπαλλήλων στον ΟΚΥπΥ, υποβάλλεται στην ΕΔΥ από τον υπουργό Οικονομικών μαζί με τις απόψεις του, καθώς και τις απόψεις του υπουργού Υγείας και του διοικητικού συμβουλίου του ΟΚΥπΥ. Οι αποσπάσεις γίνονται για χρονική περίοδο μέχρι 3 χρόνων και μπορούν να ανανεώνονται.

Τρόπος εξεύρεσης του υπαλλήλου που θα αποσπαστεί

Σύμφωνα με τον κ. Κεραυνό, το υπουργείο/ υφυπουργείο/ ανεξάρτητη υπηρεσία/ ΟΔΔ εντοπίζει από μόνο του τον υπάλληλο που θεωρεί κατάλληλο για την εκτέλεση των ειδικών καθηκόντων και υποβάλλει αίτημα στο υπουργείο Οικονομικών για προώθηση της προτεινόμενης απόσπασης στην ΕΔΥ, αφού εξασφαλίσει τις απόψεις της αρμόδιας, για τον επηρεαζόμενο υπάλληλο, αρχής.

Γίνεται, επίσης, αναφορά στην ενεργοποίηση του Μηχανισμού Εσωτερικής Αγοράς Εργασίας. Ο Μηχανισμός Εσωτερικής Αγοράς Εργασίας είναι ένα εργαλείο που δίνει τη δυνατότητα στα υπουργεία/ υφυπουργεία/ τμήματα/ υπηρεσίες/ ΟΔΔ να καλύψουν επείγουσες και επιτακτικές υπηρεσιακές ανάγκες που είναι αδύνατον να αντιμετωπιστούν με αξιοποίηση του υφιστάμενου προσωπικού τους, με προσωπικό που υπηρετεί σε άλλα υπουργεία/ υφυπουργεία/ τμήματα/ υπηρεσίες/ ΟΔΔ και προάγει ταυτόχρονα την κινητικότητα των δημοσίων υπαλλήλων, μόνιμων ή ΕΑΧ.

Συγκεκριμένα, όταν υφίστανται ανάγκες, τα υπουργεία/ υφυπουργεία/ τμήματα/ υπηρεσίες/ ΟΔΔ, αφού εξαντλήσουν όλα τα μέσα που τους παρέχονται από το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο για κάλυψη με ίδιους πόρους πρόσθετων αναγκών σε ανθρώπινο δυναμικό, δύνανται να υποβάλλουν αίτημα στον υπουργό Οικονομικών για δημοσιοποίηση των αναγκών αυτών σε όλη τη ΔΥ ή/και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.

Στο πλαίσιο του Μηχανισμού Εσωτερικής Αγοράς Εργασίας, οι υφιστάμενοι υπάλληλοι (μόνιμοι και ΕΑΧ) μπορούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για μετακίνηση/απόσπαση σε άλλες υπηρεσίες, με την προϋπόθεση ότι κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα, τα οποία καθορίζονται στην Πρόσκληση για Εκδήλωση Ενδιαφέροντος από την αρμόδια αρχή για κάλυψη συγκεκριμένης ανάγκης.

Τα κριτήρια των αποσπάσεων

Κατά την εξέταση των αιτημάτων που υποβάλλονται στο Υπουργείο Οικονομικών για απόσπαση δημόσιων υπαλλήλων λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα:

Αξιολόγηση της ανάγκης για πρόσθετη στελέχωση του τμήματος/υπηρεσίας/ ΟΔΔ μέσω απόσπασης για κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών τους/εκτέλεση ειδικών καθηκόντων.

Οι απόψεις των δύο αρμόδιων αρχών για τη σκοπούμενη απόσπαση, ως προνοούν οι νομοθεσίες. Ειδικότερα, η σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας, για τον επηρεαζόμενο υπάλληλο αρχής, χωρίς να τίθενται οποιεσδήποτε προϋποθέσεις (π.χ. αντικατάσταση υπαλλήλου που θα αποσπαστεί ή πρόσληψη εργοδοτουμένου ορισμένου χρόνου για κάλυψη του υπηρεσιακού κενού που θα προκύψει λόγω της απόσπασης).

Η στελέχωση των επηρεαζόμενων τμημάτων/ υπηρεσιών/ ΟΔΔ τη δεδομένη στιγμή, περιλαμβανομένων των κενών θέσεων και του αριθμού έκτακτου προσωπικού που υπηρετεί.

Τυχόν αιτήματα για δημιουργία θέσεων λόγω υποστελέχωσης του τμήματος/ τπηρεσίας/ ΟΔΔ από όπου θα αποσπαστεί ο υπάλληλος.

Τα καθήκοντα που εκτελεί ο υπάλληλος στη θέση που κατέχει και τυχόν προηγούμενη πείρα σε σχέση με τα καθήκοντα που θα αναλάβει σε περίπτωση που αποσπαστεί σε άλλο τμήμα/ υπηρεσία.

Όπως σημειώνει ο υπουργός, τα τελευταία χρόνια και, ιδιαίτερα υπό το φως της ανάγκης κάλυψης κενών στελέχωσης από τους υφιστάμενους ανθρώπινους πόρους, υιοθετήθηκαν μέτρα είτε με τροποποίηση του νομοθετικού πλαισίου ή/και ψήφιση νέων νομοθεσιών είτε με την κυκλοφορία σχετικών εγκυκλίων, που ενισχύουν περαιτέρω την κινητικότητα των υπαλλήλων, συμβάλλοντας με αυτό τον τρόπο στη βελτίωση της διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού.

Ειδικότερα, αναφέρει, τα εργαλεία κινητικότητας αφενός ενισχύουν τη δυνατότητα αξιοποίησης υφιστάμενου ανθρώπινου δυναμικού για κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών, ως αυτές προκύπτουν και αφετέρου συμβάλλουν στην αξιοποίηση των εμπειριών και ικανοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού σε θέσεις που είναι συναφείς με τα προσόντα ή/και την εμπειρία του.

Όπως τονίζεται, το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού/Υπουργείο Οικονομικών, αξιολογεί όλα τα στοιχεία που τίθενται ενώπιόν του, συμπεριλαμβανομένων τόσο των προσωπικών δεδομένων του επηρεαζόμενου υπαλλήλου, όσο και τις εκάστοτε απόψεις της αρμόδιας για τον υπάλληλο αρχής, με γνώμονα τη βέλτιστη κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών εκεί όπου προκύπτουν, αλλά και την αποφυγή δημιουργίας υπηρεσιακών κενών σε άλλες υπηρεσίες, στην περίπτωση που το υφιστάμενο προσωπικό τους θα μειωθεί λόγω προωθούμενης απόσπασης υπαλλήλου τους σε άλλη υπηρεσία.

Οι αποσπάσεις του 2025

Σύμφωνα με στοιχεία που περιέχονται στην ετήσια έκθεση της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (ΕΔΥ), το 2025 το σύνολο των αποσπάσεων δημοσίων υπαλλήλων ανήλθε σε 2.740, εκ των οποίων οι 2.521 ή 92%, αφορούσαν μετακινήσεις δημοσίων υπαλλήλων στον ΟΚΥπΥ για σκοπούς στελέχωσής του.

Επίσης, η ΕΔΥ αποφάσισε την απόσπαση 187 δημοσίων υπαλλήλων σε άλλες κυβερνητικές υπηρεσίας ή/και διεθνείς και ευρωπαϊκούς οργανισμούς, έναντι 249 το 2024. Επίσης, κατά το 2025, τερματίστηκε η απόσπαση 52 υπαλλήλων.

Επίσης, η επιτροπή ενέκρινε την απόσπαση συνολικά 16 υπαλλήλων από Οργανισμούς Δημοσίου Δικαίου στη Δημόσια Υπηρεσία, ενός υπαλλήλου από Οργανισμό Δημοσίου Δικαίου σε άλλο Οργανισμό Δημοσίου Δικαίου και την απόσπαση 15 υπαλλήλων από τη Δημόσια Υπηρεσία σε Οργανισμούς Δημοσίου Δικαίου. Σημειώνεται ότι οι αποσπάσεις δημοσίων υπαλλήλων σε Οργανισμούς Δημοσίου Δικαίου μειώθηκαν σημαντικά το 2025 σε 15 έναντι 99 το 2024, αφού ο αυξημένος αριθμός αποσπάσεων το 2024 οφειλόταν κυρίως στη λειτουργία των Επαρχιακών Οργανισμών Αυτοδιοίκησης, οι οποίοι, ελλείψει οργανικών θέσεων, στελεχώθηκαν κυρίως με δημόσιους υπαλλήλους. Σημειώνεται, επίσης, ότι κατά το 2025 τερματίστηκε η απόσπαση 15 υπαλλήλων.