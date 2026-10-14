Υπόθεση Αμπράμοβιτς: Στο επίκεντρο η Deloitte Κύπρου μετά τις αποκαλύψεις για φερόμενη φοροδιαφυγή εκατομμυρίων - Τι αναφέρει η αρμόδια Αρχή

Ερωτηθείς κατά πόσον η Αρχή θα προχωρήσει με διερεύνηση των ισχυρισμών που δημοσιεύτηκαν από το BBC και τις αναφορές για φερόμενη εμπλοκή της Deloitte Κύπρου σε παραποίηση στοιχείων που οδήγησαν σε φοροδιαφυγή εκατομμυρίων από εταιρείες του Ρώσου ολιγάρχη Ρομάν Αμπράμοβιτς που είχαν έδρα την Κύπρο, ο κ. Προδρομίτης είπε ότι «η ΑΔΕΕλΕΠ έχει ενημερωθεί για τα πρόσφατα δημοσιεύματα και προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προς κάθε κατεύθυνση, στο πλαίσιο των εκ του νόμου αρμοδιοτήτων και υποχρεώσεων της, με στόχο την εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος».

Σύμφωνα με την κοινή έρευνα της εκπομπής Panorama του BBC και του Γραφείου Ερευνητικής Δημοσιογραφίας, η Deloitte Κύπρου φέρεται να συνέβαλε στην αναδρομική χρονολόγηση εγγράφων, μέσω των οποίων αποκρύφθηκαν περιουσιακά στοιχεία του Αμπράμοβιτς αξίας εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων.

Σύμφωνα πάντα με την έρευνα, κεντρικό ρόλο στην υπόθεση διαδραμάτισε η εταιρεία παροχής εταιρικών υπηρεσιών MeritServus, με έδρα τη Λεμεσό, η οποία διαχειριζόταν ένα εκτεταμένο δίκτυο υπεράκτιων εταιρειών του Ρώσου επιχειρηματία. Μέχρι το 2005 η MeritServus άνηκε στην Deloitte. Μετά τον διαχωρισμό τους, οι δύο εταιρείες συνέχισαν να συνεργάζονται στενά μεταξύ τους και με συνεργάτες του Αμπράμοβιτς για τη διαχείρηση της παγκόσμιας περιουσίας του, ενώ, από τα έγγραφα που διέρρευσαν, η Deloitte φέρεται να παρείχε συμβουλές που οδηγούσαν σε φοροδιαφυγή.

Η έρευνα βασίζεται σε χιλιάδες έγγραφα που διέρρευσαν στο πλαίσιο της διεθνούς δημοσιογραφικής έρευνας «Cyprus Confidential».

Σύμφωνα με το BBC, το 2006, μετά την εισαγωγή νέας κυπριακής νομοθεσίας που επέβαλε τη δημοσιοποίηση εταιρικών οικονομικών καταστάσεων, συνεργάτες του Αμπράμοβιτς προχώρησαν σε αναδρομικές μεταβιβάσεις περιουσιακών στοιχείων προς εταιρείες στις Βρετανικές Παρθένες Νήσους.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση μια άλλης κυπριακής εταιρείας, που όπως υποστηρίζεται, από τους λογαριασμούς της εξαφανίστηκαν πολυτελείς κατοικίες, ιδιωτικά αεροσκάφη και θαλαμηγοί αξίας 672 εκατομμυρίων δολαρίων. Μετά τις λογιστικές αλλαγές, η εταιρεία εμφανιζόταν να διαθέτει περιουσία μόλις 75.000 δολαρίων.

Ακόμη σοβαρότερες είναι οι καταγγελίες για πιθανή φοροδιαφυγή μέσω της κυπριακής εταιρείας Kravin Investments, η οποία, όπως αναφέρει, το 2003 διατηρούσε τραπεζικά διαθέσιμα σχεδόν δύο δισεκατομμυρίων δολαρίων. Σύμφωνα με την έρευνα, αναδρομικά έγγραφα χρησιμοποιήθηκαν ώστε τα έσοδα από τόκους να μην εμφανίζονται ως φορολογητέο εισόδημα στην Κύπρο.

Σε τρίτη περίπτωση, η MeritServus φέρεται να παραποίησε έγγραφα που αφορούσαν περιουσία άνω των 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων της κυπριακής εταιρείας Electus Investments, εμφανίζοντας ως πραγματικό ιδιοκτήτη ομώνυμη εταιρεία στις Βρετανικές Παρθένες Νήσους.

Οι δικηγόροι του Αμπράμοβιτς αρνούνται οποιαδήποτε παρανομία, υποστηρίζοντας ότι ο ίδιος βασιζόταν στις συμβουλές επαγγελματιών. Η Deloitte Κύπρου δήλωσε στο BBC ότι λειτουργεί σύμφωνα με τον νόμο και ότι δεν μπορεί να σχολιάσει έγγραφα που συντάχθηκαν πριν από 20 χρόνια. Μετά τις αποκαλύψεις της έρευνας «Cyprus Confidential», η MeritServus διέκοψε τη λειτουργία της.

Υπενθυμίζεται ότι, με βάση το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο, ο Έφορος Φορολογίας δεν δύναται να ερευνήσει τους ισχυρισμούς για φοροδιαφυγή, καθώς, υπό προϋποθέσεις, οι φορολογικοί έλεγχοι μπορούν να παν πίσω μέχρι και 12 χρόνια, ενώ οι ισχυρισμοί αφορούν γεγονότα που φέρονται να πραγματοποιήθηκαν πριν από 20 και πλέον χρόνια. Ωστόσο, ποινικά αδικήματα που μπορεί να προκύπτουν από την υπόθεση δεν παραγράφονται.

ΠΗΓΗ: KΥΠΕ