Εβδομάδα Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία στις 19-23 Οκτωβρίου

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Τμήματος και του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, η Εβδομάδα διοργανώνεται σε πανευρωπαϊκό επίπεδο και αποσκοπεί στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση εργοδοτών, εργαζομένων και άλλων εμπλεκόμενων φορέων. Στόχος είναι να αναδειχθούν τρόποι προστασίας της υγείας, της ασφάλειας και της ευημερίας των εργαζομένων, καθώς και στήριξης της βιώσιμης ανάπτυξης των επιχειρήσεων.

Στο πρόγραμμά της περιλαμβάνονται ενημερωτικές δραστηριότητες και εκδηλώσεις. Παράλληλα, θα προωθηθούν οι στόχοι της νέας ευρωπαϊκής εκστρατείας του EU-OSHA για την περίοδο 2026-2028, «Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας», με θέμα «Προαγωγή της Ψυχικής Υγείας στην Εργασία με τη Συμμετοχή Όλων».

Η έναρξη της Εβδομάδας και της εκστρατείας θα γίνει σε εκδήλωση στη Λευκωσία στις 19 Οκτωβρίου 2026. Χαιρετισμό θα απευθύνει ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ενώ θα βραβευθούν επιχειρήσεις, μαθητές και εκπρόσωποι των σχολείων τους που διακρίθηκαν σε διαγωνισμούς τους οποίους προκήρυξε το Τμήμα για τα έτη 2025 και 2026.

Το Τμήμα καλεί εργοδότες, εργαζόμενους, κοινωνικούς εταίρους, την ερευνητική κοινότητα και επαγγελματικούς και άλλους φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα να συμμετάσχουν ενεργά σε ενημερωτικές εκδηλώσεις και άλλες δραστηριότητες, συμβάλλοντας στην καλλιέργεια θετικής κουλτούρας ασφάλειας και υγείας.

Πηγή: ΚΥΠΕ