Μηδενικός ΦΠΑ σε βασικά είδη έως το τέλος του 2027

Η παράταση προβλέπεται σε Διάταγμα του Υπουργικού Συμβουλίου, ημερομηνίας 16 Οκτωβρίου 2026.

Στα προϊόντα που καλύπτονται περιλαμβάνονται το παιδικό γάλα, σε υγρή μορφή και σε σκόνη, οι παιδικές και οι ενήλικες πάνες, μαζί με τις σερβιέτες ακράτειας, καθώς και είδη γυναικείας υγιεινής, όπως τα ταμπόν και οι σερβιέτες υγιεινής.

Το μέτρο αφορά επίσης νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη λαχανικά και νωπά φρούτα.

Στα λαχανικά περιλαμβάνονται οι πατάτες, οι ντομάτες, τα κρεμμύδια, τα ασκαλώνια, τα σκόρδα, τα πράσα, τα λάχανα, τα κουνουπίδια, τα μπρόκολα, τα μαρούλια, τα ραδίκια, τα καρότα, τα γογγύλια, τα αγγούρια, τα μπιζέλια, τα φασόλια, οι μελιτζάνες, τα σέλινα, τα μανιτάρια, οι πιπεριές, το σπανάκι, οι αγκινάρες, οι κολοκύθες και τα κολοκύθια, καθώς και άλλα συναφή προϊόντα που καθορίζονται στο Διάταγμα.

Στα νωπά φρούτα περιλαμβάνονται οι μπανάνες, τα σύκα, τα αβοκάντο και τα εσπεριδοειδή, όπως τα πορτοκάλια, τα μανταρίνια, οι κλημεντίνες, οι φράπες, τα γκρέιπ-φρουτ, τα λεμόνια και τα γλυκολέμονα. Ο κατάλογος περιλαμβάνει ακόμη σταφύλια, πεπόνια, καρπούζια, μήλα, αχλάδια, βερίκοκα, ροδάκινα, κεράσια, νεκταρίνια, δαμάσκηνα, φράουλες και ακτινίδια.

Το Τμήμα Φορολογίας διευκρινίζει ότι η επέκταση ισχύει από την 1η Ιανουαρίου έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2027, βάσει των προνοιών του σχετικού Διατάγματος.

Πηγή: ΚΥΠΕ