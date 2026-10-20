Νέο τέλος €2 στις διαδικτυακές αγορές από την 1η Νοεμβρίου - Ποιος θα πληρώνει

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Τελωνείων, το νέο Ενωσιακό Τέλος Διεκπεραίωσης (Union Handling Fee, UHF) αποτελεί μέρος της ευρωπαϊκής τελωνειακής μεταρρύθμισης και θα εφαρμόζεται σε εμπορεύματα που αποκτώνται μέσω εξ αποστάσεως πωλήσεων, ανεξαρτήτως της αξίας τους.

Το ύψος του τέλους έχει καθοριστεί στα €2 ανά είδος εμπορεύματος και η εφαρμογή του δεν θα εξαρτάται από το καθεστώς ΦΠΑ ή τον τύπο της τελωνειακής διασάφησης που χρησιμοποιείται.

Ποιος θα πληρώνει το τέλος

Όπως διευκρινίζει το Τμήμα Τελωνείων, την ευθύνη καταβολής του τέλους θα έχει, κατά κανόνα, ο διασαφιστής, δηλαδή το πρόσωπο ή η επιχείρηση που υποβάλλει την τελωνειακή διασάφηση. Αυτό μπορεί να είναι η διαδικτυακή πλατφόρμα, ο πωλητής, ο μεταφορέας ή ο αντιπρόσωπός του. Στην ανακοίνωση, δε, δεν διευκρινίζεται κατά πόσον και με ποιον τρόπο το συγκεκριμένο κόστος θα μετακυλίεται τελικά στους καταναλωτές.

Σκοπός του νέου τέλους είναι η κάλυψη του κόστους των υπηρεσιών των τελωνειακών αρχών, συμπεριλαμβανομένης της τελωνειακής επιτήρησης, της διαχείρισης δεδομένων, της ανάλυσης κινδύνου και της διενέργειας ελέγχων σε εμπορεύματα που πωλούνται εξ αποστάσεως και αποστέλλονται απευθείας στους καταναλωτές. Το μέτρο θα έχει μόνιμο χαρακτήρα και δεν προβλέπεται ως προσωρινή επιβάρυνση.

Αλλάζει το τελωνειακό πλαίσιο της ΕΕ

Η εισαγωγή του τέλους εντάσσεται στη συνολικότερη μεταρρύθμιση του τελωνειακού πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία θεσπίστηκε με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2026/2108, που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ στις 19 Σεπτεμβρίου 2026.

Πρόκειται, σύμφωνα με το Τμήμα Τελωνείων, για τη σημαντικότερη αναμόρφωση του ευρωπαϊκού τελωνειακού συστήματος των τελευταίων δεκαετιών.

Η μεταρρύθμιση στηρίζεται σε τρεις βασικούς πυλώνες: τη διαμόρφωση ενός νέου μοντέλου συνεργασίας μεταξύ τελωνειακών αρχών και επιχειρήσεων, την υιοθέτηση εξυπνότερων μεθόδων τελωνειακών ελέγχων και τη δημιουργία νέου πλαισίου για το ηλεκτρονικό εμπόριο.

Η πλειονότητα των διατάξεων του νέου Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα θα τεθεί σε εφαρμογή από τις 21 Σεπτεμβρίου 2027, ενώ το τέλος διεκπεραίωσης θα αρχίσει να εφαρμόζεται νωρίτερα, από την 1η Νοεμβρίου 2026.