ΟΕΒ: Πρόσκληση σε επιχειρήσεις για την πιλοτική εφαρμογή της «Συμμαχίας Εργοδότησης»

Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις καλούνται να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονικά τη Δήλωση Πρόθεσης Συμμετοχής το αργότερο μέχρι τις 6 Νοεμβρίου 2026.

Η ανακοίνωση υπογράφεται από την Αγγέλα Παπαϊωάννου, γραμματέα του Τμήματος Οικονομίας και Διοίκησης, εκ μέρους της Μαρίας Θεοδώρου, διευθύντριας του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού της ΟΕΒ.

Πηγή: ΚΥΠΕ