Πρόσκληση προς τις επιχειρήσεις για συμμετοχή στην πιλοτική εφαρμογή της πρωτοβουλίας «Συμμαχία Εργοδότησης» για τα έτη 2026-2027 απευθύνει η Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ).
ΟΕΒ: Πρόσκληση σε επιχειρήσεις για την πιλοτική εφαρμογή της «Συμμαχίας Εργοδότησης»
Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά Δήλωση Πρόθεσης Συμμετοχής μέχρι τις 6 Νοεμβρίου 2026.
Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις καλούνται να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονικά τη Δήλωση Πρόθεσης Συμμετοχής το αργότερο μέχρι τις 6 Νοεμβρίου 2026.
Η ανακοίνωση υπογράφεται από την Αγγέλα Παπαϊωάννου, γραμματέα του Τμήματος Οικονομίας και Διοίκησης, εκ μέρους της Μαρίας Θεοδώρου, διευθύντριας του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού της ΟΕΒ.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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