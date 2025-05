Εβδομαδιαία κέρδη 1,1% στο ΧΑΚ για 4η συνεχόμενη εβδομάδα

Κέρδη, για τέταρτη συνεχόμενη εβδομάδα, τα οποία ανήλθαν στο 1,1%, παρουσίασε το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει την Παρασκευή στις 241,86 μονάδες, σημειώνοντας αμελητέα αύξηση 0,05%.

Ο Δείκτης FTSE/CySE 20 έκλεισε στις 146,30 μονάδες καταγράφοντας επίσης αμελητέα κέρδη 0,05%. Η ημερήσια αξία των συναλλαγών την Παρασκευή ανήλθε στα 449.832 ευρώ.

Σε σχέση με τους επιμέρους δείκτες, η Κύρια Αγορά σημείωσε πτώση 0,16%, ενώ κέρδη σημείωσαν η Εναλλακτική Αγορά σε ποσοστό 0,81%, τα Ξενοδοχεία με 1,39% και οι Επενδυτικές 0,31%.

Τη μεγαλύτερη εμπορευσιμότητα είχε η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου με όγκο συναλλαγών 190.371 ευρώ (τιμή κλεισίματος 6,00 ευρώ – χωρίς μεταβολή), ακολουθούμενη από τη μετοχή της Δήμητρα Επενδυτική με όγκο 119.380 ευρώ (τιμή κλεισίματος 1,61 ευρώ – άνοδος 0,31%), τη μετοχή της Τσιμεντοποιίας Βασιλικού με όγκο 50.676 ευρώ (τιμή κλεισίματος 4,12 ευρώ – πτώση 0,48%), τη μετοχή της Logicom με όγκο 22.413 ευρώ (τιμή κλεισίματος 3,88 ευρώ – πτώση 2,02%) και τη μετοχή της Ελληνικής Τράπεζας με 18.770 ευρώ (τιμή κλεισίματος 4,81 ευρώ - αμετάβλητη).

Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης, 7 κινήθηκαν ανοδικά, 4 πτωτικά και 8 έκλεισαν χωρίς μεταβολή. Ο αριθμός των συναλλαγών ήταν 211.

Εξάλλου, το ΧΑΚ ανακοίνωσε ότι ενόψει αιτήματος που υποβλήθηκε σχετικά με την άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς από την Τράπεζα Eurobank Α.Ε. για απόκτηση μέχρι και του 100% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Hellenic Bank Public Company Ltd και αφού με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς έχει αναγνωρισθεί στην Προτείνουσα δικαίωμα άσκησης δικαιώματος εξαγοράς, οποιαδήποτε συναλλαγή ή πράξη σχετικά με τις αξίες της εταιρείας Hellenic Bank Public Company Ltd, δεν θα είναι δυνατή [Άρθρο 5 της Κανονιστικής Απόφασης αναφορικά με την εκκαθάριση και το διακανονισμό πράξεων επί άυλων αξιών του Κεντρικού Αποθετηρίου και Κεντρικού Μητρώου Αξιών, κατόπιν αποδοχής δημόσιας προσφοράς ή άσκησης δικαιώματος εξαγοράς (ΚΔΠ 96/2008)].

Ως εκ τούτου, το Χρηματιστήριο αναφέρει ότι σύμφωνα με το Άρθρο 183 του περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμου, αναστέλλεται η διαπραγμάτευση των αξιών της εταιρείας Hellenic Bank Public Company Ltd από την Πέμπτη, 15 Μαΐου 2025 και δεν θα είναι δυνατή οποιαδήποτε συναλλαγή ή πράξη περιλαμβανομένων και των εκτός Χρηματιστηρίου συναλλαγών, καθώς και των Over The Counter (OTC) συναλλαγών.

Σημειώνει ότι η αναστολή διαπραγμάτευσης θα έχει ισχύει το αργότερο μέχρι 2 μήνες (δηλαδή μέχρι τις 15 Ιουλίου 2025).

Επιπλέον, το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου ανακοίνωσε ότι, μετά τη λήξη της περιόδου υποβολής και δημοσιοποίησης (30 Απριλίου 2025) της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης των εισηγμένων εταιρειών στο ΧΑΚ για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2024, (με βάση τις διατάξεις των Άρθρων 140 και 154 του περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμου), οι πιο κάτω εταιρείες οι οποίες είναι εισηγμένες στη ΝΕΑ Αγορά δεν έχουν εκδώσει και δημοσιοποιήσει την Ετήσια Οικονομική Έκθεση τους, για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2024:

EFA Holdings Plc

Meditrina Cyprus Plc

Rianeson Investments Plc

Magean Holding Plc

iDNA Genomics Public Ltd

G.A.P. Vassilopoulos Public Ltd

Upyachting Management Plc

The Cyprus Development Bank Public Company Ltd

Globalwealth Group Plc

A.J. Green Shell Plc

The Reputation Exchange Plc (οι μετοχές τελούν υπό αναστολή)

ZREES Fraction Plc (οι μετοχές τελούν υπό αναστολή)

Mr. Pengu Public Company Ltd (οι μετοχές τελούν υπό αναστολή)

Κατ’ επέκταση, το Χρηματιστήριο αναφέρει ότι, με βάση την παράγραφο 2.2.6(Α)(γ) της ΚΔΠ 379/2014 (ως έχει τροποποιηθεί) καθώς και την Απόφαση Πολιτικής του αναφορικά με την αναστολή και διαγραφή αξιών στις Αγορές του, την παρουσίαση με σήμανση (Σ) στους πίνακες διαπραγμάτευσης και στα δελτία τιμών των τίτλων των πιο κάτω εταιρειών, από τη Δευτέρα, 12 Μαΐου 2025:

EFA Holdings Plc

Meditrina Cyprus Plc

Rianeson Investments Plc

Magean Holding Plc

iDNA Genomics Public Ltd (Μετοχές και Ομόλογα)

G.A.P. Vassilopoulos Public Ltd

Upyachting Management Plc

The Cyprus Development Bank Public Company Ltd (Ομόλογα)

Επίσης, αναφέρει τη συνέχιση παρουσίασης με σήμανση (Σ) στους πίνακες διαπραγμάτευσης και στα δελτία τιμών των μετοχών των πιο κάτω εταιρειών:

Globalwealth Group Plc

A.J. Green Shell Plc

Επιπλέον, το ΧΑΚ αναφέρει τη συνέχιση της αναστολής διαπραγμάτευσης των μετοχών των πιο κάτω εταιρειών:

The Reputation Exchange Plc (αναστολή από 13/01/2025)

ZREES Fraction Plc (αναστολή από 12/06/2024)

Mr. Pengu Public Company Ltd (αναστολή από 22/8/2024)

Επίσης, το ΧΑΚ αναφέρει ότι το Συμβούλιό του θα προβεί σε αφαίρεση της σήμανσης (Σ) από τους πίνακες διαπραγμάτευσης και τα δελτία τιμών ή σε άρση της αναστολής διαπραγμάτευσης όταν διαπιστώσει ότι οι λόγοι που οδήγησαν στην παρουσίαση της σήμανσης ή της αναστολής στους τίτλους των εταιρειών, θα έχουν εκλείψει.

Εξάλλου, το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου αναφέρει πως, σε πρόσφατη συνεδρία του επικύρωσε, με βάση το Άρθρο 184 του Νόμου του ΧΑΚ, την απόφαση για συνέχιση αναστολής της διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρείας Mr. Pengu Public Company Ltd ως είχε ανακοινωθεί στις 17 Απριλίου 2025.

Προσθέτει ότι η συνέχιση της αναστολή διαπραγμάτευσης θα έχει διάρκεια 2 μηνών (δηλαδή μέχρι τις 30 Ιουνίου 2025) ή νωρίτερα εάν η εταιρεία συμμορφωθεί με τις εκκρεμείς συνεχείς της υποχρεώσεις που αφορούν τη μη έκδοση και δημοσιοποίηση της Ετήσιας Οικονομικής της Έκθεσης για το έτος που έληξε στις 31/12/2023 και της Εξαμηνιαίας Οικονομικής της Έκθεσης για την περίοδο που έληξε στις 30/6/2024, ως έχει ήδη ανακοινωθεί.

Αναφέρει, επίσης, ότι η εταιρεία δεν έχει προβεί στην έκδοση και δημοσιοποίηση της Ετήσιας Οικονομικής της Έκθεσης για το έτος που έληξε στις 31/12/2024.

Πηγή: ΚΥΠΕ