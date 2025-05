Η Λεμεσός υποδέχθηκε το 1ο Επιχειρηματικό Forum Ινδίας – Ελλάδας – Κύπρου

Οι στρατηγικές ευκαιρίες για επενδύσεις και η εδραίωση των εμπορικών σχέσεων στον οικονομικό διάδρομο Ινδίας – Ελλάδας - Κύπρου βρέθηκαν στο επίκεντρο του 1ου Επιχειρηματικού Forum, που συνδιοργάνωσαν η Eurobank και το Ινδικό Εμπορικό Επιμελητήριο (IGC), στο ξενοδοχείο Amathus, στη Λεμεσό, την Παρασκευή 16 Μαΐου 2025.

Η εκδήλωση συγκέντρωσε περισσότερους από 100 εκπροσώπους κυπριακών και ινδικών επιχειρήσεων με ισχυρό εξωστρεφή προσανατολισμό, καθώς και ανώτατα στελέχη μεγάλων ινδικών εταιρειών που ήδη ξεκίνησαν να δραστηριοποιούνται στην Κύπρο και στην Ελλάδα ή που εξετάζουν το ενδεχόμενο να εγκαθιδρύσουν βάση στις χώρες αυτές. Στόχος του Forum ήταν η ενίσχυση της συνεργασίας και η δημιουργία ισχυρών στρατηγικών δεσμών μεταξύ των τριών χωρών, σε ένα πλαίσιο που αναδεικνύει τις κοινές οικονομικές προοπτικές και προωθεί την επιχειρηματική ανάπτυξη.

Το Επιχειρηματικό Forum που πραγματοποιήθηκε στη Λεμεσό αποτελεί πρωτοβουλία του νεοσύστατου Επιχειρηματικού Συμβουλίου Ινδίας – Ελλάδας – Κύπρου (IGC), σηματοδοτώντας την απαρχή μιας νέας εποχής ενίσχυσης των εμπορικών και επενδυτικών σχέσεων με την παγκόσμια οικονομική δύναμη της Ινδίας. Αντίστοιχες εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν στην Βομβάη τoν περασμένο Φεβρουάριο και στην Αθήνα, την Τετάρτη 14 Μαΐου.

Στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στην Κύπρο παρουσία του Διευθύνοντα Σύμβουλου της Εurobank κ. Φωκίωνα Καραβία, παρευρέθηκαν εκ μέρους της Κυβέρνησης η Υφυπουργός παρά τω Προέδρω, κ. Ειρήνη Πική, ο Υφυπουργός Τουρισμού, κ. Κώστας Κουμής και ο Επικεφαλής Επιστήμονας, κ. Δημήτρης Σκουρίδης.

Την εναρκτήρια ομιλία της εκδήλωσης πραγματοποίησε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Ελληνικής Τράπεζας, μέλος του Ομίλου Eurobank, κ. Μιχάλης Λούης. Καλωσορίζοντας τους παρευρισκόμενους, ο κ. Λούης ανέφερε: «Στόχος μας είναι να καταστήσουμε την Κύπρο στρατηγικό σημείο εισόδου για ινδικές επιχειρήσεις – όχι μόνο στην ΕΕ, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή της Ευρώπης και της Δύσης, αξιοποιώντας αναδυόμενες πρωτοβουλίες, όπως ο Οικονομικός Διάδρομος Ινδίας-Μέσης Ανατολής-Ευρώπης (IMEC)».

«Οραματιζόμαστε την Κύπρο και την Ελλάδα να λειτουργούν ως ζωτικοί κόμβοι κατά μήκος αυτού του οικονομικού διαδρόμου, επιτρέποντας στις ινδικές επιχειρήσεις να έχουν απρόσκοπτη πρόσβαση στις αγορές, να αναλαμβάνουν έργα υποδομής και να αξιοποιούν τις εμπορικές ευκαιρίες», υπογράμμισε.

Στο σύντομο χαιρετισμό της η Υφυπουργός παρά τω Προέδρω κ. Ειρήνη Πική τόνισε: «Το 1ο Επιχειρηματικό Φόρουμ Ελλάδας-Κύπρου-Ινδίας αναδεικνύει τον κοινό μας στόχο να μετατρέψουμε την περιφερειακή συνεργασία σε μια παγκόσμια ευκαιρία. Η Κύπρος, με τη στρατηγική της θέση και τα ισχυρά της θεμέλια από άποψη οικονομίας, αποτελεί μια φυσική γέφυρα μεταξύ των ηπείρων και μια δυναμική βάση για την καινοτομία, το εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Μαζί με την Ελλάδα και την Ινδία, διαμορφώνουμε ένα μέλλον με γνώμονα τη γνώση, το ταλέντο και τις επενδύσεις - προωθώντας βαθιές σχέσεις που εκτείνονται πέραν από τη διπλωματία και μετουσιώνονται σε ουσιαστικές, μακροπρόθεσμες συνεργασίες σε τομείς όπως η τεχνολογία, η ενέργεια και η επιχειρηματικότητα».

Κεντρικός ομιλητής της εκδήλωσης ήταν ο κ. Sanjay Tugnait, President & CEO της Fairfax Digital και μέλος του Cyprus-India Business Association, ο οποίος, εξήρε τον διαχρονικό ρόλο της Κύπρου ως σταυροδρόμι πολιτισμών και τη σύγχρονη εξέλιξή της σε κόμβο εμπορίου, βιωσιμότητας και καινοτομίας, τονίζοντας μεταξύ άλλων: «Σε έναν κόσμο που διαμορφώνεται από τις δυνάμεις της αποπαγκοσμιοποίησης, της απαλλαγής από τις εκπομπές αερίου και της ψηφιοποίησης, η Κύπρος αναδεικνύεται σε στρατηγικό κόμβο ευκαιριών, γεφυρώνοντας απρόσκοπτα την κληρονομιά του παρελθόντος με τις δυνατότητες του μέλλοντος».

Χαιρετισμό απηύθυναν επίσης o Ύπατος Αρμοστής της Ινδίας στην Κύπρο κ.κ. Manish Manish και ο Πρέσβης της Ελλάδας στην Κύπρο, κ.κ. Ιωάννης Παπαμελετίου, αντίστοιχα.

Ακολούθησε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με θέμα, «Catalyzing Growth: Uniting Cyprus, India, and Greece for a Future of Innovation and Opportunity». Τη συζήτηση συντόνισε ο πρόεδρος του Κυπρο-Ινδικού Συνδέσμου, Συνέταιρος στην PwC κ. Χρυσήλιος Πελεκάνος, ενώ συμμετείχαν ο Υφυπουργός Τουρισμού κ. Κώστας Κουμής, ο Επικεφαλής Επιστήμονας, κ. Δημήτρης Σκουρίδης οι επικεφαλής του Ινδικού Εμπορικού Επιμελητηρίου (ICC) και του Invest Cyprus, καθώς και στελέχη σημαντικών ινδικών επιχειρήσεων, όπως η LTIMindtree και η Thomas Cook India.

Η Eurobank, με στρατηγικό όραμα και καινοτόμο προσέγγιση, προωθεί δυναμικά τη σύνδεση των αγορών μέσω του Οικονομικού Διαδρόμου Ινδίας – Μέσης Ανατολής – Ευρώπης (IMEC) και διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στην ενίσχυση της εξωστρέφειας ελληνικών και κυπριακών επιχειρήσεων προς την Ινδία, αλλά και ινδικών επιχειρήσεων προς την Ευρώπη, ως περιφερειακός τραπεζικός Όμιλος με ισχυρή παρουσία σε Ελλάδα και Κύπρο. Οι πρωτοβουλίες αυτές έχουν στόχο να διευρύνουν και να ενισχύσουν το εμπόριο, τις επενδύσεις και τη στρατηγική συνεργασία στους τομείς των υποδομών, του τουρισμού, των νεοφυών επιχειρήσεων, των τροφίμων και ποτών, της ναυτιλίας, της τεχνολογίας, των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και των ΜμΕ, διαμορφώνοντας μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα τριμερούς επιχειρηματικής ανάπτυξης.

Το Επιχειρηματικό Συμβούλιο Ινδίας – Ελλάδας – Κύπρου (IGC) εγκαινιάστηκε τον περασμένο Φεβρουάριο στη Βομβάη, παρουσία του Διευθύνοντος Συμβούλου της Eurobank, κ. Φωκίωνα Καραβία, σηματοδοτώντας την απαρχή ενός νέου κεφαλαίου στην οικονομική συνεργασία των τριών χωρών. Η υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας (MoU) μεταξύ του Ινδικού Εμπορικού Επιμελητηρίου (ICC) και της Eurobank, τον Σεπτέμβριο του 2024, έθεσε τα θεμέλια για τη στρατηγική αυτή σύμπραξη. Ανάμεσα στις πρωτοβουλίες που ήδη αναπτύσσει η Eurobank, περιλαμβάνεται ο σχεδιασμός για την ίδρυση Γραφείου Αντιπροσωπείας στη Βομβάη, υπό την προϋπόθεση της λήψης των απαιτούμενων κανονιστικών εγκρίσεων, ενώ η Τράπεζα έχει, επίσης, συνάψει στρατηγικές συμφωνίες, όπως το πρακτικό συνεργασίας με την NPCI International για την αξιοποίηση της πρωτοποριακής τεχνολογίας UPI στα εμβάσματα από την Ελλάδα προς την Ινδία.

Η πρωτοβουλία σύστασης του Επιχειρηματικού Συμβουλίου IGC έχει ενισχυθεί καθοριστικά από την ενεργή συμμετοχή κορυφαίων οργανισμών των τριών χωρών, και συγκεκριμένα τους Eurobank Group, Indian Chamber of Commerce (ICC), Invest Cyprus, Cyprus India Business Association, Enterprise Greece S.A., Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ) και Export Credit Greece, οι οποίοι διόρισαν τα ιδρυτικά μέλη του Συμβουλίου IGC. Οι οργανισμοί αυτοί, με την εμπειρία και τη δέσμευσή τους στην επιχειρηματική συνεργασία, αποτελούν πυλώνες της πρωτοβουλίας. Η συλλογική τους δράση αποτελεί κινητήριο δύναμη για την προώθηση των διεθνών συνεργασιών και την ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης.